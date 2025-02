GOLD legt 1,15 % zu 💰

Gold- und Silberpreise steigen aufgrund des Risikos eines „Short Squeeze“ ⚡ Gold ist heute um über 1 % gestiegen, was auf mehrere Schlüsselfaktoren zurückzuführen ist, die die Stimmung auf dem Metallmarkt verbessern. Der US-Dollar und die Renditen von Staatsanleihen sind rückläufig, während Aussagen von Vertretern der US-Notenbank darauf hindeuten, dass die Fed in diesem Jahr noch mit Zinssenkungen und einem allmählichen Rückgang der Inflation rechnet. Ein wesentlicher Faktor, der zur Unsicherheit auf dem Markt beiträgt, sind Trumps jüngste Maßnahmen, die sich auf den Welthandel, die Geopolitik und die Wirtschaft auswirken. Infolgedessen steigt die Nachfrage nach sicheren Anlagen, einschließlich Gold. Die aktuelle Rallye geht jedoch über makroökonomische und geopolitische Faktoren hinaus. Die Angst vor einem 10-prozentigen Zoll auf Europa hat einen Anstieg der Nachfrage nach physischem Gold in New York ausgelöst und die Goldreserven in London aufgebraucht. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Wichtige Marktdynamiken: Steigende Wartezeiten für physische Goldlieferungen

Die starke Nachfrage hat zur Auflösung massiver Short-Positionen an den Rohstoffbörsen geführt

Höchste physische Goldnachfrage seit der Pandemie

Goldreserven an der COMEX sind in nur wenigen Wochen von ~17,5 Mio. auf 32 Mio. Unzen gestiegen

Der jüngste Preisanstieg von 200 bis 300 US-Dollar pro Unze steht in keinem Zusammenhang mit geldpolitischen Faktoren Gold liegt weiterhin deutlich über dem EMA50 auf dem Tages-Chart, und erneut haben wir einen Aufwärtsausbruch aus der Konsolidierungsphase gesehen, die während des gesamten vierten Quartals 2024 andauerte. Silberpreise steigen ebenfalls Silber steigt heute stark an und legt um 1,25 % auf 32,50 $ pro Unze zu. Die Preise haben gerade eine wichtige Widerstandszone über 32 $ durchbrochen. Ein anhaltender Ausbruch über dieses Niveau könnte den Silberpreis in Richtung 33,50 $ treiben. Auf der anderen Seite sollten Händler im Falle einer Korrektur die Unterstützungszonen von 32 $ und 31,40 $ im Auge behalten. Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

