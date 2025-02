‚ö°GOLD steigt und erreicht ein neues Allzeithoch von √ľber 2.840 $, angetrieben von √Ąngsten vor einem Handelskrieg und einem schw√§chelnden US-Dollar GOLD ist heute um 1 % auf 2.830 $ pro Unze gestiegen, was auf die Schw√§che des US-Dollars zur√ľckzuf√ľhren ist, der unter Druck steht, nachdem Donald Trump die Einf√ľhrung von Z√∂llen auf Kanada und Mexiko verschoben hat und die Verhandlungen mit China fortsetzt. Das urspr√ľnglich f√ľr heute geplante Treffen zwischen Trump und Xi wurde vorl√§ufig verschoben, was die M√§rkte als anhaltende Hoffnung auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und China interpretieren k√∂nnten, was den US-Dollar weiter schw√§chen k√∂nnte. Es bleibt ungewiss, ob die USA die 10-prozentigen Z√∂lle auf China beibehalten werden, aber die h√∂here Nachfrage nach Gold l√§sst sich auf K√§ufe der Zentralbank und verst√§rkte Investitionen in sichere H√§fen zur√ľckf√ľhren, was den Markt m√∂glicherweise vor unerwarteten Entwicklungen im Zuge der globalen Handelsspannungen sch√ľtzt. Investoren verlagern ihren Fokus auf sichere Anlagen, darunter Gold und Silber, wobei letzteres heute bereits um mehr als 2,2 % gestiegen ist. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Anleiherenditen und Dollar-Index Die Renditen der 2-j√§hrigen und 10-j√§hrigen US-Staatsanleihen sinken um 4 Basispunkte auf 4,21 % bzw. um fast 1,5 Basispunkte auf 4,53 %.

Der US-Dollar-Index (USDIDX) verliert 0,3 % und fällt unter 108.

Die JOLTS-Daten zu offenen Stellen und Fabrikbestellungen aus den USA fielen schwächer aus als erwartet : Factory Orders m/m: -0,9 % (Prognose: -0,8 %, zuvor: -0,4 %) U.S. Job Openings (JOLTS, Dezember 2024): 7,6 Millionen (Prognose: 8,01 Millionen, zuvor: 8,098 Millionen)

Schw√§chere US-Makrodaten, eine erh√∂hte Absicherungsnachfrage angesichts der ungewissen kurz- und langfristigen Auswirkungen des Handelskrieges auf die Volkswirtschaften und ein schw√§cherer US-Dollar, der auch zu Beginn der vorherigen Pr√§sidentschaft von Trump an Schwung verlor, treiben die Anleger in Richtung Gold. Paypal Aktie Chartanalyse ‚Äď Daily: Gold setzt seinen starken Aufw√§rtstrend fort, der seit Oktober 2023 anh√§lt, wie exponentielle gleitende Durchschnitte (EMAs) zeigen. Eine wichtige Unterst√ľtzungszone liegt weiterhin bei 2.700 US-Dollar, wo sich derzeit der 50-Tage-EMA (blaue Kurve im Diagramm) befindet. Die beiden vorherigen Aufw√§rtsimpulse begannen, als die Preisbewegung zwei lokale Tiefstst√§nde bildete, wobei der zweite h√∂her war als der vorherige. Eine √§hnliche Konstellation wurde im vierten Quartal 2024 beobachtet, als der Bereich von 2.550 bis 2.600 US-Dollar als starke Unterst√ľtzung innerhalb des Aufw√§rtstrends fungierte.

