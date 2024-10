Edelmetalle nachgefragt: Gold und Silber mit Aufschlägen in den Wochenschluss 📈

Edelmetalle nachgefragt: Gold und Silber mit AufschlĂ€gen in den Wochenschluss 📈 Gold und Silber sind am Ende der Woche die Vermögenswerte mit der besten Performance. Beide Edelmetalle durchbrechen entweder wichtige technische Widerstandsmarken oder werden in der NĂ€he dieser gehandelt. Gold hat ĂŒber 1,00 % zugelegt und ein neues historisches Hoch von 2.720 $ pro Unze erreicht. Silber ist unterdessen um 2,60 % gestiegen und wird ĂŒber 32,50 $ pro Unze gehandelt, knapp unter seinem historischen Hoch von rund 33 $. â–ș Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD â–ș Silber WKN: 965310 | ISIN: XC0009653103 | Ticker: SILVER

Diese Gewinne werden trotz des in den letzten Wochen erstarkten Dollars erzielt. Die wichtigsten nachfrageseitigen Katalysatoren sind weiterhin geopolitische Spannungen und die Unsicherheit im Zusammenhang mit den bevorstehenden US-PrĂ€sidentschaftswahlen. DarĂŒber hinaus bleiben die langfristigen Analystenprognosen positiv und deuten auf noch höhere Niveaus als die aktuellen hin. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen

Gold setzt seinen dynamischen AufwĂ€rtstrend fort, der das Metall auf neue, historische HöchststĂ€nde gebracht hat. Ein bemerkenswerter UnterstĂŒtzungspunkt ist weiterhin der 50-Tage-EMA, der den allgemeinen AufwĂ€rtstrend in der Vergangenheit aufrechterhalten hat.  Quelle: xStation5 von XTB

