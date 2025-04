Gold (Ticker: Gold)¬†sieht derzeit massive Preisaufschl√§ge,¬†brach am Freitag √ľber die 3.200 US-Dollar Marke und es scheint kein Ende der Kursrallye in Sicht. Was sich hier widerspiegelt ist ein zunehmendes Misstrauen in den US-Dollar folgend auf den seitens des Wei√üen Hauses unter Donald Trump vom Zaun gebrochenen Handelskrieg. Investoren fl√ľchten regelrecht aus dem US-Dollar, zeitgleich steigt Gold als sogenannter "US-Dollar-Hedge", aktuell notiert das gelbe Edelmetall seit Jahresbeginn mehr als 20% im Plus.¬†

Aktuelle Nachrichten zum Rohstoff¬†Trading¬†ūüĒī Gold¬†Handelsideen¬†ūüĒī Gold¬†Prognose¬†& Ausblick

‚Ėļ Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157¬†| Ticker: Gold

Diese Entwicklung macht bei genauerer Betrachtung meiner Meinung nach auch Sinn: schaut man auf die j√ľngsten Entwicklungen rund um das Aussetzen von Importz√∂llen f√ľr alle Nationen, die sich zu Verhandlungen bereit erkl√§rt haben, mit Ausnahme Chinas, die stattdessen aggressive Vergeltungsz√∂lle verk√ľndet haben, offenbart sich, dass es hier im Kern um einen Ost-West-Konflikt geht oder konkret USA gegen China.¬†

China hat seit der Finanzkrise 2008 nicht nur in gro√üem Umfang US-Anleihen gekauft und mutierte mit der Zeit zum gr√∂√üten Gl√§ubiger der USA, wurde j√ľngst abgel√∂st von Japan, h√§lt aber immer noch rund 760 Milliarden US-Dollar US-Schuldtitel, Stand: Dezember 2024. Zeitgleich hat China zudem massiv physische Gold-Bets√§nde hochgefahren, wo niemand so genau wei√ü, wie viele Tonnen physisches Gold in chinesischen Tresoren lagert.¬†Man darf davon ausgehen, dass China hier weltweit wohl ebenfalls in Schlagdistanz zu den USA notiert, die 8133 Tonnen Gold halten.¬†

Nun macht China keinen Hehl daraus fr√ľher oder sp√§ter die USA als globalen Wirtschafts-Hegemon abzul√∂sen und befindet sich nun in einer starken Position: wie bereits unter der Woche klar wurde, hat China in gro√üem Umfang US-Schuldtitel auf den Markt gegeben und damit US-ZInsen nach oben getrieben, Donald Trump in eine schwierige Situation gebracht, denn: dieser d√ľrfte die j√ľngste Volatilit√§t an den globalen Finanzm√§rkten mit seinen, teilweise abstrusen Berechnungsmethoden f√ľr Importz√∂lle, vor allem mit dem Ziel getriggert haben, US-Zinsen unter Druck zu bringen, da er sich nicht auf die FED verlassen kann.¬†

Zur Erinnerung:¬†f√ľr die USA geht es ausgehend von einem riesigen¬†Schuldenberg von mehr als 36 Billionen US-Dollar und alleine rund 10 Billionen US-Dollar, die dieses Jahr refinanziert werden m√ľssen, im √ľbertragenen Sinne "um jeden Basispunkt".¬†

Wenn der Zins 10-j√§hriger US-Schuldtitel um 0,01% sinkt, reduzieren sich die Zinsschulden der USA um 1 Mrd. US-Dollar pro Jahr. FED Chairman Powell hat vergangenen Freitag auf einer Rede nicht den Eindruck gemacht, als werde die FED zeitnah den Leitzins deutlich senken wollen, ausgehend von einer weiter √ľber der 2% Marke verweilenden Inflation in den USA. Dann muss man den Zins eben anders runterbekommen - und das erreicht man mit Panik am Markt, einer Flucht in den sicheren Hafen, US-Schuldtitel und dramatisch fallenden Zinsen.¬†

China hat das erkannt, nutzt seine US-Anleihebestände nun als Handelskrieg-Bazooka und torpediert dieses Vorhaben Trumps mit Verkäufen von Anleihen, die den Zins steigen lassen. Zeitgleich ist das Reich der Mitte durch seine ebenfalls große Gold-Position abgesichert, denn: selbst wenn China vor einem potenziell riesigen Verlust durch die Abwertung des US-Dollars steht, wieder dieser Verlust ausgeglichen durch einen zeitgleich steigenden Goldpreis.

F√ľr uns als Anleger ist diese "Schachpartie der Giganten" ebenfalls wichtig: Gold d√ľrfte seine j√ľngste Kurs-Rallye weiter fortsetzen und ich hatte bereits im Jahr 2023 ein, damals noch fantastisch anmutendes, Kursziel von 5.000, 6.000 US-Dollar f√ľr Gold ausgerufen, begr√ľndete dies mit den Performances im Goldpreis mit Beginn eines eher fr√ľher, als sp√§ter einsetzendes Zinssenkungszyklus¬†der FED.¬†

Dieser wird kommen (m√ľssen), besonders wenn der Handelskrieg zwischen den USA und China weiter eskaliert - und das wird Gold folgerichtig weiter aufw√§rts streben lassen.¬†

Gold Chartanalyse ‚Äď Daily:

Quelle: xStation5 von XTB

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: