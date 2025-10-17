Nasdaq 100 Index erholt sich – Trump-Kommentare sorgen für Entspannung an den Märkten 📈

Das Wichtigste in Kürze Trump-Töne milder

Treffen mit Xi angekündigt

Nasdaq 100 Index erholt sich

Nasdaq 100 Index im Aufwind – Hoffnung auf Entspannung im Handelskonflikt mit China 📊 Der Nasdaq 100 Index und andere große US-Leitindizes legen wieder zu.

Grund dafür sind neue, moderate und optimistische Kommentare von Donald Trump, die an den Märkten für Erleichterung sorgen.

Der ehemalige US-Präsident betonte, dass ein „100-Prozent-Zoll keine langfristige Lösung“ sei, und sprach sich für faire Handelsabkommen mit China aus. Darüber hinaus kündigte Trump ein Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping innerhalb der nächsten zwei Wochen an – ein Signal, das Anleger als Zeichen möglicher Deeskalation werten. ► Nasdaq 100 WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: US 100 🚀 Key Takeaways Trump-Töne milder: Aussage über „fairen Handel“ sorgt für Entspannung zwischen den USA und China. Treffen mit Xi angekündigt: Märkte hoffen auf Fortschritte in den Handelsgesprächen. Nasdaq 100 Index erholt sich: Technologieaktien profitieren von nachlassender Unsicherheit. 📈 Marktreaktion: Nasdaq 100 Index zieht an Nach mehreren volatilen Sitzungen zeigen sich die US-Indizes wieder im grünen Bereich.

Der Nasdaq 100 Index stieg im frühen Handel um rund 0,6 %, unterstützt durch die Rallye großer Tech-Werte.

Investoren interpretieren Trumps jüngste Aussagen als Zeichen eines konstruktiveren Tonfalls im Handelsstreit mit China. Ein solcher Stimmungswandel stärkt insbesondere exportabhängige und technologieorientierte Unternehmen, die stark auf globale Lieferketten angewiesen sind. 🌏 Hoffnung auf Deeskalation – Handelsgespräche im Fokus Die angekündigte Begegnung zwischen Trump und Xi könnte entscheidend sein, um neue Handelsvereinbarungen anzustoßen.

Analysten betonen, dass ein Abbau bestehender Zölle die Marktvolatilität deutlich reduzieren und die Wachstumschancen für US-Tech-Unternehmen verbessern würde. Ein „fairer Deal“ würde nicht nur den Handel stabilisieren, sondern auch das Vertrauen internationaler Investoren in den US-Technologiesektor stärken. 💡 Technologiewerte als Zugpferd des Aufschwungs Besonders der Nasdaq 100 Index, dominiert von Tech-Giganten wie Apple, Microsoft, Nvidia und Amazon, profitiert von einer besseren Marktstimmung.

Sinkende geopolitische Risiken und eine mögliche Lockerung der Handelspolitik könnten den Aufwärtstrend im Sektor wiederbeleben. Zudem unterstützen die jüngsten positiven Quartalszahlen vieler KI- und Halbleiterunternehmen den Markt zusätzlich. 🧭 Fazit: Nasdaq 100 Index zeigt Stärke – Anleger hoffen auf Handelsfrieden 🤝 Die jüngsten Aussagen von Donald Trump haben den Märkten einen dringend benötigten Stimmungsschub gegeben.

Die jüngsten Aussagen von Donald Trump haben den Märkten einen dringend benötigten Stimmungsschub gegeben.

Der Nasdaq 100 Index profitiert besonders von der Aussicht auf entspanntere Handelsbeziehungen zwischen den USA und China. Nasdaq 100 Chart (H1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

