GOLD Prognose: Schwache US-Daten treiben Gold – GOLD-Analyse & Ausblick

Gold rises almost 1% as weak US data revives recession fears 🪙📈 US-Arbeitsmarktdaten schwach – Rückenwind für die GOLD Prognose Die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten enttäuschten deutlich und setzen die US-Notenbank unter Druck. Während die Fed nun fast sicher im September die Zinsen senken dürfte, profitiert Gold als sicherer Hafen. In dieser GOLD-Analyse werfen wir einen Blick auf die aktuellen Marktdaten, die geldpolitischen Aussichten und die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsmarken für die GOLD Prognose. 🔑 Key Takeaways 📉 1. Schwache US-Arbeitsmarktdaten Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Anstelle der erwarteten +75.000 neuen Stellen wurden nur +22.000 geschaffen. Der Arbeitsmarkt zeigt deutliche Schwäche, die Arbeitslosenquote stieg auf 4,3%, während das Lohnwachstum auf 3,7% YoY zurückging. 🏦 2. Zinssenkungen der Fed im Fokus Die Märkte rechnen zu 100% mit einer Zinssenkung im September. Insgesamt werden bis Jahresende fast drei Zinsschritte eingepreist. Fed-Chef Jerome Powell hatte bereits signalisiert, dass die Arbeitsmarktschwäche geldpolitische Anpassungen erfordert. 🪙 3. Gold profitiert als sicherer Hafen Gold stieg nach den Daten um rund +1% auf 3.580 USD je Unze. Der Widerstand liegt bei 3.600 USD (127,2% Fibonacci-Retracement), während Unterstützungen bei 3.500 USD und 3.430 USD verlaufen. 📊 GOLD-Analyse & GOLD Prognose Die Kombination aus schwachem Arbeitsmarkt, Zinssenkungserwartungen und Rezessionssorgen bietet Gold erhebliches Aufwärtspotenzial. Kurzfristig ist ein Test der 3.600 USD-Marke wahrscheinlich. Sollte die Fed deutlicher als erwartet lockern, könnte der GOLD-Kurs darüber hinaus weiter an Fahrt aufnehmen. ✅ Fazit Die aktuelle GOLD Prognose bleibt positiv: Schwache US-Daten und ein sicherer Hafen-Charakter machen Gold zum Gewinner der Woche. Anleger sollten jedoch auch mögliche Rücksetzer bis 3.500 USD im Blick behalten. GOLD Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.