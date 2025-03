GOLD setzt Ausverkauf fort und verliert durch Angst vor Handelskrieg 0,6 % 📉

Gold setzt seinen Abwärtstrend fort, unterstützt durch den erstarkenden US-Dollar, der an Fahrt gewann, nachdem Trump einen Zoll von 25 % auf die Europäische Union, Kanada und Mexiko sowie einen zusätzlichen Zoll von 10 % auf chinesische Waren angekündigt hatte. Durch diesen Schritt wird der Gesamtzollsatz auf chinesische Importe auf 20 % erhöht. Ein stärkerer Dollar macht Gold, das in USD denominiert ist, für ausländische Investoren weniger attraktiv. Infolgedessen steuert Gold auf seinen ersten wöchentlichen Rückgang im Jahr 2025 zu. ►Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: Gold Da die US-Inflationsdaten auf eine mögliche Erholung der Preise hindeuten, scheint die Federal Reserve bereit zu sein, eine restriktivere geldpolitische Haltung einzunehmen. Dies spiegelte sich in den gestrigen Kommentaren von Fed-Vertretern wider, darunter Patrick Harker, der erklärte, dass steigende Inflationserwartungen die Zentralbank dazu zwingen, ihre Politik neu zu bewerten. Harker äußerte auch Zweifel an möglichen Zinssenkungen in diesem Jahr. Heute um 14:30 Uhr erhält der Markt wichtige Daten, darunter den PCE-Inflationsbericht. In dieser Zeit ist mit einer erhöhten Volatilität der Goldpreise zu rechnen, und Daten, die über den Prognosen liegen, könnten die Stimmung auf dem Metallmarkt belasten. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen GOLD im Tageschart Gold ist angesichts eines erstarkenden US-Dollars um fast 0,6 % gesunken. Das letzte Mal, dass GOLD die 200-Tage-EMA testete, war an der Wende von Januar und Februar 2024. Der heutige rückläufige Impuls ist der größte seit Oktober letzten Jahres. Silber folgt ebenfalls der Abwärtsbewegung von Gold und gibt um 0,8 % auf 31 $ pro Unze nach. Quelle: xStation5 von XTB    SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

