Gold R√ľckblick: (15.01.2024 - 19.01.2024)

Gold notierte am Montagmorgen bei 2.055,2 US-Dollar. Das Edelmetall lag damit 22,4 US-Dollar √ľber dem Level am Montagmorgen der Vorwoche und 7,80 US-Dollar √ľber dem Wochenschluss am Freitagabend. Gold bewegte sich am Montag in einer engen Range seitw√§rts. Es stellte sich am Dienstag breite Schw√§che ein. Erholungen, die sich im Handelsverlauf eingestellt haben, wurde direkt wieder abverkauft. Zur Wochenmitte setzten sich die Abgaben zun√§chst weiter fort. Erst im Bereich der 2.000 US-Dollar gelang die Stabilisierung und eine sukzessive Erholung zur√ľck an die 2.040 US-Dollar. Zum Wochenschluss hin br√∂ckelten die Notierungen wieder etwas ab. Gold ging bei 2.028,2 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch liegt unter dem Level der Vorwoche, das Wochentief ebenso, aber knapp √ľber der 2.000 US-Dollar-Marke. Nach drei Gewinnwochen hintereinander, wurde in der abgelaufenen Handelswoche ein Verlust ausgewiesen (von rund 0,95% auf Wochensicht). Die Range war gr√∂√üer als in der Woche zuvor und lag auch √ľber dem bisherigen Jahresdurchschnitt.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem √úberschreiten der¬†2.056,4 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass Gold unser n√§chstes Anlaufziel auf der Oberseite bei¬†2.058,8 US-Dollar anlaufen k√∂nnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde exakt erreicht, das Setup hat damit perfekt gegriffen. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 2.002,8 US-Dollar nicht an unser n√§chstes Anlaufziel bei 2.000,4 US-Dollar.¬† ¬†

Gold - Wie könnte es weitergehen:

Gold-Widerstände

2.031,3

2.031,5

2.035,6

2.042,7

2.058,9

2.062,2

2.078,2

2.088,4

2.143,7

Gold-Unterst√ľtzungen

2.027,5

2.020,0

2.018,5

2.014,3

2.000,2

1.998,2

1.962,7

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Gold Setups:

Intraday-Marke                                2.064    und 1.977

Tagesschlussmarken                     2.122   und 1.915

Break1  Bull (Wo-Schluss)                    (1.916)

Break2  Bull (Mo-Schluss)                    (2.041)

Zyklische Bewegungen 2020 ‚Äď 2033

Boxbereich                                  2.223  bis  1.466

Range                                         2.484  bis  746

Gold Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass das Edelmetall in dieser Handelswoche zun√§chst √ľber die SMA20 (aktuell bei 2.042,7 US-Dollar) gelaufen ist, sich dort aber nicht festsetzen konnte. Der R√ľcksetzer konnte sich erst im Dunstkreis der SMA50 (aktuell bei 2.019,7 US-Dollar) stabilisieren und in den letzten zwei Handelstagen erholen. Zum Wochenschluss konnte sich Gold wieder √ľber der SMA50 etablieren

Damit ist das Tageschart √ľbergeordnet als neutral zu interpretieren. Gold muss zeitnah versuchen, erneut die SMA20 anzulaufen und sich nach M√∂glichkeit mit einer Impulsbewegung auch √ľber dieser Linie festzusetzen. Sollte dies gelingen, so w√§re es unserer Meinung dar√ľber hinaus wichtig, z√ľgig weiter aufw√§rts zu laufen. Verk√ľmmert die Aufw√§rtsbewegung, so besteht die Gefahr, dass sich ein Fehlausbruch konstituiert und es wieder zur√ľck an die SMA50 gehen k√∂nnte. Gelingt der Move aber, so k√∂nnte es √ľbergeordnet an und √ľber die 2.060 US-Dollar gehen.

Kann die Bewegung aber nicht abgebildet werden, so k√∂nnte die SMA50 erneut im Zuge von Abgaben einen Support bieten. Wird diese Durchschnittslinie per Tagesschluss aufgegeben, so w√ľrde sich das Chartbild eintr√ľben. Denkbar ist, dass sich weitere Abgaben einstellen k√∂nnten, die bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 1.963,1 US-Dollar) gehen k√∂nnten.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): neutral¬†

Betrachtung im 4h Chart:

Nachdem das Edelmetall unter die SMA200 (aktuell bei 2.035,6 US-Dollar) / SMA50 (aktuell bei 2.031,3 US-Dollar) gerutscht ist und sich darunter etabliert hat, ging es zun√§chst deutlich abw√§rts. Die Stabilisierung gelang erst im Bereich der 2.000 US-Dollar. Hier konnte sich Gold stabilisieren und nachfolgend wieder aufw√§rtslaufen. Es ging zun√§chst √ľber die SMA20 (aktuell bei 2.020,0 US-Dollar) und von hier aus √ľber die SMA50 bis an die SMA200. Das Edelmetall schaffte es aber nicht, sich √ľber der¬†SMA50 /¬†SMA200 festzusetzen, sondern setzte zum Wochenschluss moderat zur√ľck.

Gold steht aktuell vor der Herausforderung, √ľber die SMA50 als auch √ľber die SMA200 zu laufen und sich √ľber diesen beiden Durchschnittslinien festzusetzen. Sollte dies gelingen, so w√§re es weiterhin zwingend, dass es rasch weiter aufw√§rts, idealerweise direkt √ľber die 2.048/50 US-Dollar geht. Gelingt es dem Edelmetall diese Bewegung abzubilden, so w√§ren weitere Aufw√§rtsbewegungen denkbar und m√∂glich, die bis an die 2.060/62 US-Dollar und dann weiter bis an das Dezember Hoch gehen k√∂nnten.

Geht es aber im Zuge von R√ľcksetzern wieder unter die SMA20 und etabliert sich Gold unter dieser Linie, so k√∂nnte es erneut in Richtung der 2.000 US-Dollar gehen.

Übergeordnet ist im 4h Chart aber ein bärischer Keil erkennbar. Die SMA50 als auch die SMA20 haben die SMA200 von oben durchlaufen, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sich in den kommenden Handelstagen eher Abgaben als Gewinne einstellen könnten.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral

Fazit:¬† Gold muss versuchen sich per Tagesschluss √ľber der¬†SMA20 zu schieben und festzusetzen. Gelingt dies, so k√∂nnte die Aufw√§rtsbewegung √ľbergeordnet in Richtung der 2.060/62 US-Dollar erneut aufgenommen werden. Ein Tagesschluss unter der SMA50 k√∂nnte auf weitere Abgaben hindeuten, die in Richtung der 1.978/74 US-Dollar gehen k√∂nnten.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      30 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     70 %

Einsch√§tzung f√ľr die neue Gold Handelswoche:

Long Setup: Gold k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 2.028,2 US-Dollar zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 2.031,3, bei 2.032,7, bei 2.035,5, bei 2.037,9, bei 2.040,1, bei 2.042,8, bei 2.044,5, bei 2.046,8, bei 2.049,2, bei 2.051,5, bei 2.053,6, bei 2.056,4 und dann bei 2.058,8 US-Dollar gehen. √úber der 2.058,8 US-Dollar-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 2.059,9, bei 2.060,1, bei 2.062,4, bei 2.064,2, bei 2.066,0, bei 2.067,7, bei 2.069,1, bei 2.071,8, bei 2.073,0, bei 2.075,5, bei 2.077,8 bzw. bei 2.079,9 US-Dollar zu finden.

Short Setup: Kann sich Gold nicht √ľber der 2.028,8 US-Dollar-Marke halten, so k√∂nnte das Edelmetall zun√§chst an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 2.026,6, bei 2.024,2, bei 2.022,2, bei 2.020,1, bei 2.018,8, bei 2.016,5, bei 2.014,7, bei 2.012,6, bei 2.010,4 und dann bei 2.008,3 US-Dollar anlaufen. Unter der 2.008,3 US-Dollar Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 2.005,1, bei 2.002,8, bei 2.000,4, bei 1.998,9, bei 1.996,4, bei 1.994,3, bei 1.992,1, bei 1.989,6, bei 1.986,5, bei 1.984,5, bei 1.982,1 bzw. bei 1.980,9 US-Dollar zu finden.

Übergeordnete erwartete Gold Tendenz in der KW 04 / 2024:

seitwärts / abwärts

 

Quelle: xStation5 von XTB

 

