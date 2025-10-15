Gold Preis über $4.200 – Starker Anstieg des Gold Kurses dank Zinssenkungserwartungen und hoher Nachfrage

Edelmetalle, insbesondere Gold, verzeichnen heute einen starken Anstieg und setzen ihre Rallye fort. Der Gold Preis klettert über die Marke von $4.200 pro Unze und erholt sich damit rasch von einer kurzen Korrektur, die den Gold Kurs auf rund $4.100 zurückführte. Aktuell gelten die Unterstützungszonen bei $4.100 und $4.160 als entscheidend.

Im Oktober wird eine weitere Zinssenkung der US-Notenbank (Fed) um 25 Basispunkte erwartet. Gleichzeitig bleibt das Angebot an physischem Metall auf dem Londoner Markt knapp, während die Spot-Nachfrage nach Gold stark anzieht.

►Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: Gold

Makroökonomische Faktoren stützen den Gold Kurs

Anleger betrachten Gold zunehmend als Absicherung gegen Währungsabwertung und die Folgen wachsender Haushaltsdefizite – ein Trend, der oft als „Debasement Trade“ bezeichnet wird.

Auch Silber ist von einer Liquiditätsverknappung betroffen, die die Benchmark-Preise in London über das Niveau der New Yorker Futures steigen ließ. Die Preisdifferenz zwischen beiden Märkten beträgt aktuell etwa $1 pro Unze, während die annualisierten Leihkosten für Silber bei rund 17 % liegen – ein historisch hoher Wert.

Darüber hinaus warten Marktteilnehmer gespannt auf die Ergebnisse der US-Untersuchung nach Section 232 zu kritischen Metallen wie Silber, Platin und Palladium. Diese könnte neue Zölle mit sich bringen, obwohl die Metalle im April offiziell davon ausgenommen wurden.

Gold Kurs profitiert von starken Fundamentaldaten

Die vier wichtigsten Edelmetalle haben im Jahresverlauf beeindruckende Gewinne zwischen 60 % und 82 % erzielt und führen damit die Rohstoffrallye an.

Wesentliche Treiber des steigenden Gold Preises sind:

Käufe durch Zentralbanken

Zunehmendes Anlegerinteresse an Gold-ETFs

Zinssenkungen der Federal Reserve

Hohe Nachfrage nach sicheren Anlagen stützt Gold Preis

Die Nachfrage nach sicheren Häfen wie Gold wird zusätzlich befeuert durch:

Eskalierende Handelsspannungen zwischen den USA und China

Sorgen um die Unabhängigkeit der Fed

Das Risiko eines weiteren US-Regierungsstillstands

Ein Haupttreiber der Rallye bleibt die aggressive Goldnachfrage durch Zentralbanken, die große Mengen des Metalls kaufen – als Reaktion auf einen schwachen US-Dollar, sinkende Anleiherenditen und steigende geopolitische Risiken.

Die nächste Zinsentscheidung der Fed steht am 29. Oktober an, wobei eine Senkung um 25 Basispunkte wahrscheinlich ist. Diese Erwartung wurde zuletzt von Fed-Offizieller Susan Collins bestätigt.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Technische Analyse: Gold Kurs im Aufwärtstrend

Gold (H1-Chart):

Nach kleineren Korrekturen bleibt der Aufwärtstrend des Gold Kurses, der Anfang Oktober begann, weiterhin intakt.

Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance

Gold Preisentwicklung im Zeitverlauf

Historisch gesehen verlief der Oktober selten positiv für Gold Preise. Doch 2022 legte das Edelmetall um über 8 % zu. Seit dem 1. Oktober dieses Jahres ist der Gold Kurs bereits um rund 9 % gestiegen – von $3.850 auf über $4.200 pro Unze.

