🟡⏫Gold steigt um 1,5 %

Gold k√∂nnte m√∂glicherweise eine sechst√§gige Verlustserie beenden. Das Edelmetall hat seit Ende Oktober erhebliche Verluste erlitten, die durch den Sieg von Donald Trump bei den US-Pr√§sidentschaftswahlen noch versch√§rft wurden. Gleichzeitig sind die Renditen f√ľr 10-j√§hrige Staatsanleihen stark gestiegen und n√§hern sich 4,5 %. Auch der US-Dollar hat zugelegt, wobei das W√§hrungspaar EUR/USD die Marke von 1,05 erreicht hat. Interessanterweise erholt sich der Goldpreis heute trotz eines anhaltend starken Dollars und steigender Renditen. Weltweit wird von einer erh√∂hten Goldnachfrage in Indien berichtet, insbesondere w√§hrend der Hochzeitssaison. Umgekehrt ist die Schmucknachfrage in China seit Jahresbeginn im zweistelligen Bereich zur√ľckgegangen.

Seit der US-Wahl ist der R√ľckgang des Goldpreises auf 5 % begrenzt. In der Vergangenheit dauerten Korrekturen des Goldpreises nach US-Wahlen in der Regel 20 bis 30 Sitzungen an.¬† Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen ¬†Die neuesten Positionsdaten zeigen weiterhin einen R√ľckgang der Netto-Long-Positionen, die ihren niedrigsten Stand seit dem Sommer erreicht haben. Der heutige Anstieg des Goldpreises um 1,5 % ist Teil einer breiteren Erholung der Edelmetalle. Das gelbe Metall erholt sich von einem wichtigen Unterst√ľtzungsniveau, das durch das 50 %-Fibonacci-Retracement der j√ľngsten gro√üen Aufw√§rtswelle und den gleitenden 100-Perioden-Durchschnitt gebildet wird. Die Saisonalit√§t deutet darauf hin, dass der Abw√§rtstrend Ende November seinem Ende entgegengehen k√∂nnte. Der Widerstand um 2.600 $ und eine Position unterhalb der Aufw√§rtstrendlinie, die nach den diesj√§hrigen Tiefstst√§nden gebildet wurde, begrenzen jedoch weiterhin die Gewinne.

