🟡Gold steigt vor Fed-Entscheidung um 0,85 %

Gold versucht, Verluste vor der Entscheidung der Fed auszugleichen, nachdem es im Zusammenhang mit Trumps Wahlsieg zu starken Kursverlusten gekommen war Die Marktturbulenzen halten nach der US-Präsidentschaftswahl an, die zu einer erheblichen Volatilität geführt hat. Trumps Sieg scheint die Aufgabe der Fed noch schwieriger gemacht zu haben, obwohl die heutige Entscheidung wahrscheinlich keine Überraschung sein wird. Dennoch könnte eine stärkere Verschiebung in der Kommunikation der Fed im Vergleich zur Sitzung im September eine Reaktion auf die Wahlergebnisse signalisieren, auch wenn der Markt bereits auf die Notwendigkeit von weniger Zinssenkungen hingewiesen hatte. Wie könnte sich die heutige Entscheidung der Fed auf die wichtigsten Märkte auswirken, und wird die Fed einen vorsichtigeren Ansatz bei künftigen Zinssenkungen signalisieren? Eine Zinssenkung ist sicher. Was kommt als Nächstes? Die heutige Zinssenkung ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,8 % eingepreist, wie aus US-Zinsfutures-Kontrakten hervorgeht. Eine Zinssenkung im Dezember ist mit 73,6 % eingepreist. Im vergangenen Monat wurden die Chancen für eine Senkung oder Beibehaltung im Dezember vom Markt kurzzeitig gleich bewertet. Die Wahl von Trump hat die Erwartungen für das laufende Jahr nicht wesentlich verändert, aber die Erwartungen für Senkungen im nächsten Jahr leicht reduziert. Bei der Sitzung im September wurden jedoch Senkungen von 200 Basispunkten bis September nächsten Jahres erwartet. Derzeit sind weniger als 100 Basispunkte eingepreist. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Das starke Wirtschaftswachstum im dritten Quartal deutete darauf hin, dass die Fed nicht zu aggressiven Zinssenkungen gezwungen sein würde. Umgekehrt zeigte der düstere NFP-Bericht vom Oktober ein Wachstum von nur 12.000. Obwohl das US-amerikanische Amt für Arbeitsstatistik angibt, dass die Daten durch die Hurrikane etwas verzerrt sind, werden einige Mitglieder der Fed, wahrscheinlich auch Powell, mehr über den Arbeitsmarkt besorgt sein und möglicherweise die Notwendigkeit weiterer Zinssenkungen zumindest vorerst beibehalten. Andererseits wollten einige Mitglieder im September nur eine Senkung um 25 Basispunkte. Angesichts der möglicherweise höheren Inflationserwartungen könnten einige Mitglieder im Dezember oder Anfang nächsten Jahres eine Pause bei den Senkungen einlegen wollen. Prognosen für Dezember sind entscheidend Obwohl eine Zinssenkung im Dezember derzeit sehr wahrscheinlich ist, könnte sich angesichts der Wirtschaftsprognosen für das nächste Jahr viel ändern. Die Fed wird Trumps Wirtschaftsagenda und die Zölle auf ausländische Produkte berücksichtigen müssen. Laut Janet Yellen erhöht ein Anstieg des BIP-Defizits um 1 % über einen Zeitraum von 10 Jahren den neutralen Zinssatz um 30–40 Basispunkte. Theoretisch könnte dies bedeuten, dass mehr Mitglieder im Dezember einen höheren neutralen Zinssatz sehen. Derzeit gehen die Erwartungen der Fed-Mitglieder weit auseinander. Es sollte nicht vergessen werden, dass all dies die langfristigen Marktrenditen beeinflusst und das Potenzial für das Wirtschaftswachstum möglicherweise einschränkt. Dies sind jedoch Überlegungen für Dezember/Januar, während Powell seine Fed-Kollegen jetzt wahrscheinlich davon überzeugen wird, dass Zinssenkungen notwendig sind, um die Lage auf dem Arbeitsmarkt zu unterstützen. US-Zinssätze und Renditen. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Wie wird der Markt reagieren? Das heutige Marktbild wird weitgehend von den Ergebnissen der gestrigen US-Präsidentschaftswahlen und der heutigen Erholung geprägt. Allerdings sind Reaktionen um 20:00 Uhr und nach 20:30 Uhr während Powells Pressekonferenz zu erwarten. Wenn Powell an seiner bisherigen Kommunikation festhält und weiterhin auf die Notwendigkeit von Kürzungen aufgrund der sich abschwächenden Arbeitsmarktbedingungen hinweist, sind ein Dollar-Verfall, eine Erholung des Goldpreises und eine weitere Unterstützung des Aktienmarktes möglich. Wenn Powell hingegen anfängt, über die Auswirkungen der Politik von Trump auf die Inflationserwartungen und Renditen zu sprechen, könnte dies ein Zeichen dafür sein, dass die Fed bereits jetzt über die künftige Finanzpolitik nachdenkt. Dies könnte die erwarteten Zinssenkungen weiter einschränken, was gut für den Dollar, kurzfristig negativ für Gold und negativ für die Aktienindizes ist. Es sollte jedoch nicht vergessen werden, dass ein weiterer Anstieg des US-Defizits langfristig sehr positiv für Gold ist. Vor kurzem wurde für Juni eine Rate von 3,0 % eingepreist, jetzt sind es fast 4 %. Quelle: Bloomberg Finance LP, X Gold begrenzt die gestrigen Rückgänge und erholt sich heute vom 50-Perioden-Durchschnitt. Wenn die Fed ihre Kommunikation nicht ändert, ist heute ein Anstieg auf etwa 2700 USD möglich, wo sich der 25-Perioden-Durchschnitt befindet. Andererseits könnten Spekulationen über eine Wiederbelebung der Inflation im nächsten Jahr durch die Fed Gold wieder auf etwa 2650 USD pro Unze bringen. Quelle: xStation5 von XTB    2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.