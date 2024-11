Der Goldpreis ist heute auf den niedrigsten Stand seit dem 20. September gefallen und verzeichnet damit die gr√∂√üte Korrektur des Jahres Die Korrektur in Gold, die am 31. Oktober begann, umfasst bereits etwa 7 % oder 200 $ pro Unze. Der R√ľckgang steht im Zusammenhang mit dem sogenannten ‚ÄěTrump Trade‚Äú, der durch einen erstarkenden US-Dollar und steigende Renditen gekennzeichnet ist. ‚Ėļ Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD Die Erwartung einer h√∂heren Inflation unter Trumps Politik k√∂nnte den neutralen Zinssatz h√∂her treiben als urspr√ľnglich angenommen. Angesichts der Aussicht auf Zinssenkungen auf 3,75 % bis Ende n√§chsten Jahres und unter der Annahme einer Risikopr√§mie f√ľr Anleihen k√∂nnten die Renditen bei weiteren Zinssenkungen nicht wesentlich sinken. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen ¬† ¬† Die Renditen 10-j√§hriger Staatsanleihen haben 4,4 % erreicht. Quelle: XTB. Gold erlebt derzeit die gr√∂√üte Korrektur des Jahres und liegt bei √ľber 200 $ pro Unze. Der Preis testet nun die 2.600 $-Marke, die mit dem 38,2 %-Fibonacci-Retracement des letzten gro√üen Aufw√§rtstrends zusammenf√§llt. Die n√§chste wichtige Unterst√ľtzungsmarke liegt bei 2.550 $, was mit dem 50 %-Fibonacci-Retracement √ľbereinstimmt. Zwischen 2550 und 2600 US-Dollar k√∂nnen wir die steigende Trendlinie erkennen, die auf den Tiefstst√§nden dieses Jahres und dem gleitenden 100-Perioden-Durchschnitt basiert. Die Saisonalit√§t deutet auf eine m√∂gliche Erholung um die Wende von November und Dezember hin.¬† ¬† Quelle:¬†xStation5¬†von XTB

