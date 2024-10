⏫🟡GOLD testet die 2730 $-Marke!

Die Spannungen im Nahen Osten treiben den Goldpreis auf neue historische Höchststände Am Wochenende wurde die Residenz des israelischen Premierministers Ziel eines Drohnenangriffs, der der Hisbollah zugeschrieben wird. Die Drohne detonierte in der Nähe des Grundstücks, was die Befürchtungen vor einem israelischen Vergeltungsschlag gegen den Iran verstärkte. Bisher hat es jedoch keine direkte Reaktion gegen den Iran gegeben. Israel hat sich stattdessen für eine Reihe von Raketenangriffen im Gazastreifen und im Libanon entschieden. Die libanesischen Angriffe richteten sich Berichten zufolge gegen die Finanzinstitutionen der Hisbollah. Laut CNN wurden seit der ersten israelischen Offensive gegen die Hisbollah im Libanon über 1800 libanesische Zivilisten getötet. ►Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: Gold Gold setzte seine robuste Erholung von der Woche zuvor fort und erreichte heute die Marke von 2732 $ pro Unze. Seit dem lokalen Tief im Juni nach einer ersten Konsolidierung in diesem Jahr hat Gold fast 20 % zugelegt. Darüber hinaus entspricht ein Niveau von 2770 $ pro Unze einem Fibonacci-Retracement von 200 % des gesamten größten nominalen Rückgangs, der zwischen 2011 und 2016 stattfand. Gold wird derzeit innerhalb eines aufsteigenden Kanals gehandelt, während darunter eine Pufferzone zwischen dem gleitenden 50-Tage- und 100-Tage-Durchschnitt seit November 2023 für Unterstützung des Edelmetalls sorgt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 von XTB  2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

