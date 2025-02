🟡Gold um 1,5 % gestiegen

Marktunsicherheit und Nachfrage nach physischem Gold treiben Preise auf √ľber 2.900 $ pro Unze ūüďą Gold setzt seine starke Erholung fort und erreichte heute neue historische H√∂chstst√§nde, wobei es die Marke von 2900 $ pro Unze durchbrach. Gold ist in diesem Jahr bereits um mehr als 10 % gestiegen, was die Rendite in nur etwas mehr als einem Monat auf etwa 1/3 des Vorjahreswerts bringt. In den letzten Monaten haben wir aufgrund geopolitischer Risiken und anhaltender Inflationsrisiken einen deutlichen Anstieg der Goldnachfrage verzeichnet. Die Sorgen um den Handelskrieg und der Wunsch der Zentralbanken nach einer st√§rkeren Diversifizierung der Reserven f√ľhren zu einer noch st√§rkeren Nachfrage nach Gold.¬† ‚ĖļGold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: Gold Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Gold hat in diesem Jahr bereits mehr als 10 % zugelegt. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Die Goldreserven an der COMEX sind seit November 2024 (US-Wahlen) bereits um mehr als 100 % gestiegen, was zeigt, dass die Anleger sich Sorgen um die Zukunft machen und auf das Edelmetall setzen. Gleichzeitig ist zu erkennen, dass der Anstieg der Reserven an der COMEX nicht durch das Wachstum von Gold in ETFs bedingt ist. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Den neuesten Daten zufolge hat die PBOC trotz der Rekordpreise weiterhin Gold gekauft. Die Bank nahm die K√§ufe im November wieder auf und setzte sie im Dezember und Januar fort. Im Januar erh√∂hte die Bank ihre Goldreserven um 160.000 Unzen. Laut Bloomberg werden die K√§ufe der PBOC angesichts des Wunsches, die Diversifizierung der Reserven zu erh√∂hen und sich angesichts der geopolitischen Unsicherheit vom Dollar zu l√∂sen, fortgesetzt. Gold hat mehrere aufeinanderfolgende Runden durchbrochen und liegt weniger als 3,5 % unter 3.000 $. Gleichzeitig entfernt sich Gold von der Aufw√§rtstrendlinie, was eine deutliche Beschleunigung des Aufw√§rtsmoments bedeutet. Die letzte gr√∂√üere Korrektur fand Anfang Dezember statt. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† ¬† SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

