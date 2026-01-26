Gold Prognose & Silber Prognose 2026: Experten-Ausblick, Rekordpreise & Markttrends

- Gold Prognose: Gold hat erstmals die Marke von 5.000 USD überschritten und neue Allzeithochs markiert
- Silber Prognose: Silber zeigt noch stärkere Dynamik und Volatilität als Gold
- Markttreiber: Die Rallye wird vor allem durch politische/geopolitische Unsicherheit, die Fed-Zinsentscheidung und physische Nachfrage (v. a. China) gestützt
Gold Prognose: Historische Rekorde und neue Preisziele
Der Goldmarkt erlebte am Montag einen historischen Handelstag: Die Spot-Goldpreise durchbrachen erstmals die Marke von 5.000 USD pro Unze und erreichten ein Allzeithoch um ca. 5.111 USD. Gold setzt damit seine starke Aufwärtsdynamik fort, nachdem in der Vorwoche systematisch wichtige Preisniveaus über 4.700 USD, 4.800 USD und 4.900 USD gebrochen wurden. Diese Entwicklung verleiht der Gold Prognose für 2026 einen extrem bullischen Charakter, getragen von globaler Unsicherheit und Anlegerflucht in sichere Assets.
Analysten und Großbanken haben ihre Zielmarken für Gold im Jahr 2026 deutlich nach oben angepasst. Viele Institute sehen Preise von etwa 5.000 USD oder höher und einzelne Prognosen gehen sogar davon aus, dass Gold das Jahr weit oberhalb dieser Marke abschließen könnte. Haupttreiber sind geopolitische Risiken, Zentralbankkäufe und anhaltende Nachfrage nach sicheren Anlagen.
Gold erreicht fast täglich neue Meilensteine und beschleunigt damit seinen Aufwärtstrend weiter. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Silber Prognose: Rallye setzt sich fort
Auch der Silbermarkt zeigt eine beeindruckende Dynamik. Silber erlebte einen massiven Preissprung und erreichte neue Rekordstände über 100 USD pro Unze. Die Rallye wird durch eine Kombination aus Safe-Haven-Käufen und stark steigender industrieller Nachfrage getragen – insbesondere aus technologischen Sektoren wie Solarenergie, Elektronik sowie der E-Mobilität.
Kurzfristige Silber Prognose-Modelle sehen weiterhin ein erhebliches Aufwärtspotenzial über der 100-USD-Marke, wobei einige technische Analysen Kursziele zwischen 120 USD und 150 USD und darüber hinaus projizieren, solange die Nachfrage hoch bleibt und Angebotsschwächen bestehen.
Der Silberpreis hat sich in den letzten 12 Monaten fast verdreifacht. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
YouTube Trading Videos
Treiber der Gold- und Silber Rallye
Die aktuelle Rallye bei Gold und Silber wird von mehreren Faktoren befeuert:
-
Geopolitische und politische Risiken: Spannungen in verschiedenen Regionen und Handelskonflikte sorgen für erhöhte Nachfrage nach sicheren Werten.
-
Zins- und Geldpolitik: Erwartete oder vollzogene Zinsbewegungen der großen Zentralbanken begünstigen Edelmetalle.
-
Versorgungsengpässe: Besonders bei Silber sorgen strukturelle Defizite für zusätzlichen Druck auf das Angebot.
-
Starke industrielle Nachfrage: Silber wächst nicht nur als Wertspeicher, sondern auch als Rohstoff in Zukunftsindustrien.
Risiken & Korrekturgefahren
Trotz bullischer Aussichten kann es bei Edelmetallen zu technischen Rücksetzern kommen. Gerade beim Silber werden potenzielle Korrekturen von 30 % bis 50 % nicht ausgeschlossen, sollte das Momentum kurzfristig abreißen.
Der Preisaufschlag in China liegt im Vergleich zu den US-Preisen bei fast 15 US-Dollar, was auf eine extrem hohe Nachfrage nach physischem Silber in Shanghai hindeutet. Während der US-Markt nach wie vor weitgehend „papierbasiert” ist, nimmt der Druck auf die physische Lieferung chinesischer Kontrakte weiter zu. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB
Das Gold-Silber-Verhältnis fällt deutlich unter die 50-Punkte-Marke. Angenommen, Gold erreicht einen Wert von 5.300 USD und das Verhältnis sinkt auf 40, würde Silber theoretisch einen Wert von 132,50 USD haben. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB
Fazit zur Gold Prognose & Silber Prognose 2026
Zusammengefasst deuten fundamentale und technische Signale auf eine weiter positive Entwicklung bei Gold und Silber hin. Die Gold Prognose bleibt für 2026 stark bullisch mit mehrfach durchbrochenen Rekordniveaus, während die Silber Prognose durch industrielle Nachfrage und Angebotsknappheit zusätzliche Aufwärtsimpulse erhält. Anleger sollten jedoch mögliche Volatilität und kurzfristige Schwankungen in ihren Analysen berücksichtigen.
