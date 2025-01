Gold hat sich in den letzten Handelstagen weiter erholen k√∂nnen, rund 2,5% Aufw√§rts-Performance in der zur√ľckliegenden Handelswoche k√∂nnen sich sehen lassen! Die Tageskerze am Donnerstag ist zwar rot, zeigt aber an, dass der R√ľcksetzer, der sich eingestellt hat, direkt wieder zur√ľckgekauft worden ist. Am Freitag hat sich die Aufw√§rtsbewegung weiter fortgesetzt. Damit ist das Tageschart weiterhin bullisch zu interpretieren.¬†

‚áí geschrieben von Jens Chrzanowski | Berlin ‚Ėļ Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle¬† Gold¬†Analyse ¬†am 25.01.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr ‚Äď f√ľr aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum¬†Gold¬†Trading¬†ūüĒī¬†Gold¬†Handelsideen¬†ūüĒī¬†Gold¬†Prognose & Ausblick

Gold R√ľckblick: (20.01.2025 - 24.01.2025)

Gold notierte am Montagmorgen bei 2.711,5 US-Dollar. Das Edelmetall lag damit 21,80 US-Dollar √ľber dem Level am Montagmorgen der Vorwoche und 10,90 US-Dollar √ľber dem Wochenschluss am Freitagabend. Gold ist zu Wochenbeginn zun√§chst seitw√§rts gelaufen. Es ging erst im Rahmen des Fr√ľhhandels zu Dienstag weiter aufw√§rts. Das Edelmetall konnte sich im Zuge der Erholung bis zur Wochenmitte bis in den Bereich der 2.760 US-Dollar schieben. Die Notierungen br√∂ckelten im Handelsverlauf etwas ab. Am Donnerstagnachmittag wurde die 2.740 US-Dollar-Marke kurzfristig aufgegeben; Gold konnte sich aber rasch stabilisieren und wieder aufw√§rtslaufen. Im Fr√ľhhandel zu Freitag setzte sich deutlicher Kaufdruck durch. Das Edelmetall konnte sich im Rahmen weiterer Aufw√§rtsimpulse am Freitag bis in den Bereich der 2.785 US-Dollar schieben, gab seine Tagesgewinne bis zum Wochenschluss aber wieder ab. Gold ging bei 2.770,9 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch wurde √ľber dem Niveau der Vorwoche und knapp unter dem Allzeithoch formatiert. Das Wochentief konnte auch √ľber dem Level der Vorwoche und der 2.700 US-Dollar-Marke festgestellt werden. Auch in der abgelaufenen Handelswoche wurde ein veritabler Wochengewinn ausgewiesen. Die Range lag √ľber der der Woche zuvor als auch √ľber dem Jahresdurchschnitt.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem √úberschreiten der¬†2.750,6 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass Gold unser maximales Anlaufziel bei¬†2.752,9 US-Dollar anlaufen k√∂nnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und deutlich √ľberschritten. Das Setup hat damit nicht gepasst - die Grundrichtung "weiter aufw√§rts" nat√ľrlich schon! Die R√ľcksetzer gingen nicht unter die 2.700,6 US-Dollar, unsere Anlaufziele auf der Unterseite wurden nicht angelaufen.

Gold - Wie könnte es weitergehen:

Gold-Widerstände 2.773,9   2.780,5   2.790,1   2.811,6   2.839,7   2.875,1

 

Gold-Unterst√ľtzungen 2.761,8 ¬† 2.758,5 ¬† 2.742,1 ¬† 2.725,6 ¬† 2.721,0 ¬† 2.711,9 ¬† 2.681,5 ¬† 2.667,2 ¬† 2.655,2 ¬† 2.645,4 ¬† 2.637,1

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Gold Setups:

Intraday-Marke                                2.837   und 2.688

Tagesschlussmarken                     2.941  und 2.581

Break1  Bull (Wo-Schluss)                    (1.915)

Break2  Bull (Mo-Schluss)                    (2.046)

Boxbereich                                   2.223  bis  1.466

Zyklische Bewegungen 2020 ‚Äď 2033

Boxbereich                                  2.941  bis  1.977

Range                                         3.152  bis  1.677

Gold Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Gold hat sich in den letzten Handelstagen weiter erholen k√∂nnen. Die Tageskerze am Donnerstag ist zwar rot, zeigt aber an, dass der R√ľcksetzer, der sich eingestellt hat, direkt wieder zur√ľckgekauft worden ist. Am Freitag hat sich die Aufw√§rtsbewegung weiter fortgesetzt.

Damit ist das Tageschart bullisch zu interpretieren. An unserer √ľbergeordneten Einsch√§tzung zum letzten Update hat sich nicht viel ver√§ndert. Solange es Gold schafft sich per Tagesschluss √ľber der¬†SMA20 (aktuell bei 2.681,5 US-Dollar), bzw. dem 23,6 % Retracement zu halten, solange besteht die Wahrscheinlichkeit, dass es weiter aufw√§rts gehen k√∂nnte. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnte der Bereich bei 2.790/92 US-Dollar und dann der Bereich bei 2.815/20 US-Dollar sein. √úber der 2.815/20 US-Dollar-Marke k√∂nnten die 2.845/48 US-Dollar ein weiterer denkbarer Anlaufbereich sein.

R√ľcksetzer k√∂nnten zun√§chst bis in den Bereich der SMA20 bzw. des 23,6 % Retracement gehen. Kann sich das Edelmetall nicht in diesem Bereich stabilisieren und erholen, so w√ľrde sich das Tageschart dann eintr√ľben, wenn das Edelmetall auch unter die SMA50 (aktuell bei 2.655,2 US-Dollar) rutscht, die im Rahmen von Schw√§che noch einen weiteren Support bieten k√∂nnte.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Gold konnte sich in den letzten Handelstagen √ľbergeordnet sukzessive aufw√§rtsschieben. Die SMA20 (aktuell bei 2.758,5 US-Dollar) war im Handelsverlauf der letzten Handelstage im Rahmen von R√ľcksetzern immer ein verl√§sslicher Support. Im Chart ist erkennbar, dass wenn es an diese Linie ging, Gold sich immer im Dunstkreis derer erholen und nachfolgend die Aufw√§rtsbewegung weiter fortsetzen konnte.

Die Kursmuster k√∂nnen bullisch interpretiert werden. Das Edelmetall hat jetzt die Perspektive weiter aufw√§rts an die Anlaufziele zu laufen, die in der Tagesbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben. Voraussetzung f√ľr diese Einsch√§tzung ist, dass sich Gold √ľber der SMA20 halten kann.

Sollten sich R√ľcksetzer einstellen, so k√∂nnten sich diese wieder im Bereich der SMA20 stabilisieren und erholen. Das Edelmetall sollte es nicht zulassen, dass es im Zuge von Schw√§che noch einmal wesentlich unter diese Durchschnittslinie geht, um den bullischen Grundton im Chart aufrecht zu erhalten. H√§lt diese Linie aber als Support nicht, so k√∂nnte darunter die SMA50 (aktuell bei 2.725,6 US-Dollar) noch eine weitere Unterst√ľtzung bieten.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullisch

Fazit:¬† Solange sich Gold per Tagesschluss √ľber der SMA20 bzw. √ľber dem 23,6 % Retracement halten kann, solange k√∂nnte sich die Aufw√§rtsbewegung an und √ľber die 2.800 US-Dollar gehen. R√ľcksetzer sollten sich auf Tagesschlussbasis sp√§testens im Bereich der¬†SMA20 bzw. der SMA50 erholen.

Übergeordnete erwartete Gold Tendenz in der KW 05 / 2025:

seitwärts / aufwärts*

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      55 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     45 %

Einsch√§tzung f√ľr die neue Gold Handelswoche:

Long Setup: Gold k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 2.770,9 US-Dollar-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 2.773,1, bei 2.775,3, bei 2.777,5,¬†bei 2.779,8, bei 2.782,1, bei 2.784,9, bei 2.786,8, bei 2.788,6, bei 2.790,3, bei 2.792,0, bei 2.795,3, bei 2.798,5 und bei 2.801,1 US-Dollar gehen. √úber der 2.801,1 US-Dollar-Marke k√∂nnte Gold weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 2.804,0, bei 2.806,9, bei 2.809,4, bei 2.812,3, bei 2.815,9, bei 2.818,0, bei 2.820,5, bei 2.823,1, bei 2.825,9, bei 2.827,7, bei 2.829,9 bzw. bei 2.832,5 US-Dollar laufen.

Short Setup: Kann sich Gold nicht √ľber der 2.770,9 US-Dollar-Marke halten, so k√∂nnte das Edelmetall unsere n√§chsten Anlaufziele bei 2.768,4, bei 2.666,5, bei 2.662,1, bei 2.659,7, bei 2.657,1, bei 2.655,5, bei 2.653,1, bei 2.750,7, bei 2.748,3, bei 2.745,8, bei 2.742,4 und dann bei 2.739,6 US-Dollar erreichen. Unter der 2.739,6 US-Dollar w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 2.735,1, bei 2.732,8, bei 2.729,8, bei 2.727,1, bei 2.725,0, bei 2.722,1, bei 2.719,7 bzw. bei 2.717,5 US-Dollar zu finden.

 

 

Quelle: xStation5 von XTB

 

