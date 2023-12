Gold unter der Marke von 2000 USD 🧨

đŸŽ« Starker Dollar treibt RĂŒckgang der Edelmetalle an Der Goldpreis (GOLD) sinkt im Laufe des heutigen Tages um fast 1,5 % und fĂ€llt unter die Marke von 2000 Dollar pro Unze. Grund dafĂŒr sind die unerwartet guten Arbeitsmarktdaten in den USA. Infolge des deutlichen RĂŒckgangs der Arbeitslosenquote gewann der US-Dollar gegenĂŒber anderen WĂ€hrungen an Wert, was direkt Druck auf die Preise der Edelmetalle ausĂŒbte. Neben dem Goldpreis, der um 1,5 % nachgab, verzeichnete auch der Silberpreis (SILBER) betrĂ€chtliche Intraday-Verluste von ĂŒber 3,29 % Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Charttechnisch gesehen ist beim Gold eine außergewöhnlich hohe VolatilitĂ€t zu beobachten. Die Preise erreichten zu Beginn dieser Woche ein historisches Hoch und stiegen um 5 % auf 2143 USD pro Unze. Am selben Tag fiel der Goldpreis auf unter 2100 Dollar. In den folgenden Tagen setzte sich diese Bewegung fort, und heute fĂ€llt der Goldpreis unter eine weitere wichtige Schwelle von 2000 USD. Seit dem Höchststand hat der Goldpreis in vier Handelstagen fast 7 % verloren. Der erste Test fĂŒr die aktuelle AbwĂ€rtsbewegung könnte die Marke von 1980 USD sein. Andernfalls könnten die Bullen auch versuchen, die Marke von 2000 USD beim Schluss der Tageskerze zu verteidigen. Quelle: xStation 5  JETZT NEU BEI XTB: GUTHABENZINSEN AB SOFORT BEI XTB: Erhalten Sie Zinsen auf Ihr freies Kapital!

Offenlegung gemĂ€ĂŸ § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und EinschĂ€tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und BedĂŒrfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den FinanzmĂ€rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der FinanzmĂ€rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht fĂŒr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 78% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten ĂŒberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.