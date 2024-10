🟡Gold verliert 0,32 % vor ADP

Der ADP-Bericht wird den Investoren vor dem offiziellen NFP-Bericht vom US-Arbeitsmarkt am Freitag als Richtwert dienen. Heute um 14:15 Uhr dt. Zeit wird der private Bericht über Beschäftigungsveränderungen in den Vereinigten Staaten veröffentlicht. Der ADP-Bericht hat kürzlich eine etwas bessere Vorhersagekraft in Bezug auf die NFP gezeigt, obwohl er im August das endgültige Beschäftigungswachstum deutlich unterschätzt hat. Was erwartet der Markt vom heutigen Bericht, und wie wird sich dies auf die Zinserwartungen auswirken und letztlich auf die Finanzmärkte übertragen? Erwartet wird: Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der Bloomberg-Konsens deutet auf einen Wert von 125.000 (Median) und 121.000 aus der Durchschnittsperspektive hin

Zuvor lag der Wert bei 99.000, wobei der endgĂĽltige NFP-Wert bei 142.000 lag

Der Bloomberg-Konsens enthält derzeit nur 25 sehr verstreute Prognosen: von 80.000 bis 150.000

Die besten Prognosen gehen von Werten nahe 130.000 aus

Die Saisonalität deutet auf eine mögliche Verbesserung im Vergleich zu den zuvor gemessenen Werten hin. Bloomberg Economics kommt zu ähnlichen Schlussfolgerungen, die mit dem Anpassungsmodell in Bezug auf die Anzahl der Geburten und Todesfälle zusammenhängen

Der gestrige JOLTS-Bericht zeigte eine deutlich bessere Lage auf dem Arbeitsmarkt, obwohl der Trend bei der Zahl der neuen Arbeitsplätze weiterhin rückläufig ist

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitslosenanträge ist in den letzten Wochen auf 224.000 gesunken, was auf eine deutlich bessere Situation als im Juli und August hindeutet

Der Beschäftigungs-Subindex des ISM-Index für die Industrie ist deutlich von 46 auf 43,9 Punkte gesunken, erwartet wurden 47 Punkte Der Bloomberg-Konsens scheint keine gute Richtlinie für die heutige Lesung zu sein. Gleichzeitig ist es schwer zu sagen, ob ADP eine Richtlinie für den NFP-Bericht am Freitag sein wird. Vor NFP werden wir morgen noch die Anträge und den ISM-Beschäftigungs-Subindex aus dem Dienstleistungssektor sehen. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

 Der JOLTS-Bericht zeigte eine deutliche Verbesserung, obwohl der Trend unverändert bleibt. Wird der ADP-Bericht auch eine bessere Seite zeigen? Die Fed konzentriert sich auf den Arbeitsmarkt Der US-Dollar begann sich zu Beginn dieser Woche zu festigen, was sich auch auf die Goldschwäche am Montag auswirkte. Dies geschah nach Powells Aussage, die darauf hindeutete, dass die Fed mit den Zinssenkungen nicht überstürzt vorgehen muss und die Anleger keine weitere große Senkung erwarten sollten. Andererseits deutete Bostic von der Atlanta Fed an, dass ein NFP-Wert unter 100.000 zu weiteren Maßnahmen der Federal Reserve führen könnte. Derzeit ist die Erwartung einer doppelten Senkung um 50 Basispunkte im November auf 37 % gesunken, obwohl sie kürzlich noch bei 50 % lag. Wie wird der Markt reagieren? Vor der Veröffentlichung der heutigen Daten verzeichnet Gold einen leichten Rückgang. Wir sehen, dass die zuvor erfolgte Korrektur in der Größe der zuvor erfolgten Korrekturen seit Anfang August enthalten war. Ein ADP-Wert unter 100.000 könnte zu einer weiteren Erhöhung der Erwartungen für eine größere Senkung führen und zu einem Anstieg der Goldpreise um die gestrigen Höchststände von 2.670 $ pro Unze führen. Sollte der ADP-Bericht hingegen näher bei 130.000 liegen, ist ein Test von 2.630 nicht auszuschließen. Ein ADP-Wert über 150.000 könnte zu einem Bruch des letzten, im September einsetzenden stärkeren Aufwärtstrends führen. Es sei daran erinnert, dass Gold derzeit aufgrund der angespannten Lage im Nahen Osten volatiler ist.  Quelle: xStation5 von XTB  2024 KENNT EINEN SIEGER!  AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.