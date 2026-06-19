Börse Aktuell: Goldpreis fällt weiter - Fed, Dollar und Anleiherenditen belasten Gold

- Goldman Sachs hat seine Prognose für den Goldpreis zum Jahresende auf 4.900 US-Dollar pro Unze gesenkt
- Zuvor war die Bank davon ausgegangen, dass der Goldpreis zum Jahresende bei 5.300 US-Dollar pro Unze liegen würde
- Das Edelmetall baut die Verluste weiter aus, die nach der Sitzung der Fed einsetzten, und fällt auf rund 4.150 US-Dollar pro Unze
- Goldman Sachs hat seine Prognose für den Goldpreis zum Jahresende auf 4.900 US-Dollar pro Unze gesenkt
- Zuvor war die Bank davon ausgegangen, dass der Goldpreis zum Jahresende bei 5.300 US-Dollar pro Unze liegen würde
- Das Edelmetall baut die Verluste weiter aus, die nach der Sitzung der Fed einsetzten, und fällt auf rund 4.150 US-Dollar pro Unze
Der Goldpreis gibt am heutigen Handelstag auf breiter Front nach. Die jüngste Entscheidung von Goldman Sachs, das Kursziel für Gold auf 4.900 US-Dollar zu senken, spiegelt die aktuelle Marktlage wider. Nach der starken Rallye zu Beginn des Jahres hat sich die Stimmung am Edelmetallmarkt deutlich abgekühlt. Im Fokus der Anleger stehen nun wieder die Geldpolitik der US-Notenbank sowie die Entwicklung des US-Dollars. Damit steuert der Goldpreis bereits auf den dritten Wochenverlust in Folge zu.
► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: Gold
Goldpreis leidet unter Erwartungen höherer US-Zinsen
An den Finanzmärkten gewinnt zunehmend die Einschätzung an Bedeutung, dass die US-Zinsen länger auf einem hohen Niveau bleiben könnten. Zwar hat die Federal Reserve die Leitzinsen zuletzt unverändert gelassen, die begleitenden Aussagen wurden jedoch als restriktiv interpretiert. Mehrere Notenbankvertreter halten weiterhin mindestens eine weitere Zinserhöhung bis zum Jahresende für möglich.
In der Folge stiegen die Renditen von US-Staatsanleihen, während der US-Dollar auf den höchsten Stand seit über einem Jahr kletterte. Für den Goldpreis stellt dies ein schwieriges Umfeld dar, da Gold keine laufenden Erträge bietet und bei attraktiveren Renditen am Anleihemarkt an Wettbewerbsfähigkeit verliert.
Aktuell preisen die Märkte eine Wahrscheinlichkeit von über 80% für eine weitere Zinserhöhung der Fed bis zum Jahresende ein. Dies begrenzt die Nachfrage nach dem Edelmetall zusätzlich.
Geopolitische Entspannung nimmt dem Goldpreis Rückenwind
Auch auf geopolitischer Ebene hat sich die Lage verändert. Nach der Einigung zwischen den USA und dem Iran verlagerten Investoren ihre Aufmerksamkeit weg von geopolitischen Risiken und zurück auf makroökonomische Faktoren.
Zusätzliche Unsicherheit entstand zwar durch die Verschiebung weiterer Verhandlungen zwischen Washington und Teheran. Dennoch bleibt das bestehende Interimsabkommen vorerst in Kraft. Gleichzeitig sinkt die Sorge vor einer Eskalation im Nahen Osten, was die Attraktivität von Gold als sicherem Hafen reduziert.
Schwäche auch bei Silber, Platin und Kupfer
Die vorsichtige Stimmung zeigt sich nicht nur beim Goldpreis, sondern im gesamten Rohstoffsektor. Silber verlor rund 2%, Platin etwa 1,5%. Auch Kupfer geriet unter Druck. Dies deutet auf eine insgesamt zurückhaltendere Haltung der Anleger gegenüber Rohstoffen hin.
Währenddessen konnten sich die Ölpreise zum Wochenschluss zwar etwas erholen, auf Wochensicht stehen sie jedoch weiterhin unter Druck. Die Aussicht auf eine schrittweise Normalisierung des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus hat die geopolitische Risikoprämie am Energiemarkt reduziert.
Ausblick: Wohin entwickelt sich der Goldpreis?
Kurzfristig bleibt der Goldpreis vor allem von drei Faktoren abhängig:
- Entwicklung des US-Dollars
- Renditen von US-Staatsanleihen
- Erwartungen an die Geldpolitik der Federal Reserve
Solange die Märkte weiterhin von höheren US-Zinsen ausgehen, dürfte das Aufwärtspotenzial für Gold begrenzt bleiben. Für Anleger bleibt die weitere Entwicklung der US-Inflationsdaten und der Fed-Kommunikation daher entscheidend.
Goldpreis im Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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