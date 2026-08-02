📈 DAX Aktuell – DAX Prognose & Wochenausblick (KW 32 / 2026)

Der deutsche Leitindex zeigt sich zum Start in die Kalenderwoche 32 wieder von seiner starken Seite. Nach drei Verlustwochen in Folge konnte der DAX aktuell deutliche Gewinne verbuchen und klopft erneut an seinem Allzeithoch an. Wie nachhaltig ist diese Bewegung und welche Marken sind für die kommende Woche entscheidend? Unsere aktuelle DAX Prognose liefert die Antworten.

📌 DAX Key Takeaways (Das Wichtigste auf einen Blick) DAX Aktuell: Der Index schließt die Handelswoche bei 25.650 Punkten ab – knapp unter dem aktuellen Allzeithoch.

Chartbild: Sowohl im Tages- als auch im 4H-Chart dominiert ein bullisches Signal , solange der Kurs über dem SMA20 notiert.

Fundamentales Umfeld: Der ifo-Index stieg leicht auf 86,6 Punkte. Anhaltender Inflationsdruck (Deutschland: 2,8 %, USA: 3,5 %) und geopolitische Unsicherheiten (Ölpreis / Hormuz) sind zu beobachten!

DAX Prognose KW 32: Leicht bullische Tendenz (Seitwärts / Aufwärts) mit einer Chance von 55 % für das Bull-Szenario gegenüber 45 % für das Bear-Szenario.

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Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 02.08.2026: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

geschrieben von Jens Chrzanowski

🌍 DAX Aktuell: Marktradar & Rahmenbedingungen

1. ifo-Geschäftsklima erholt sich leicht

Der ifo-Geschäftsklimaindex stieg im Juli zum dritten Mal in Folge auf 86,6 Punkte (Prognose: 86,0 Punkte; Vormonat: 85,7 Punkte). Trotz der positiven Überraschung warnen Ökonomen vor Übereiltheit: Der jüngste Ölpreisanstieg war zum Zeitpunkt der Umfrage noch nicht vollständig eingepreist. Die Entwicklung in der Straße von Hormuz bleibt der zentrale Impulsgeber für die deutsche Wirtschaft.

2. US-Notenbank FED belässt Zinsen unverändert

Die FED hat den Leitzins auf ihrer jüngsten Sitzung unverändert belassen, gab sich bei künftigen Zinsschritten jedoch zurückhaltend. Die US-Inflation ging zwar leicht zurück, liegt mit 3,5 % aber weiterhin spürbar über dem 2-Prozent-Ziel. Marktteilnehmer rechnen daher fest mit einer weiteren Zinsanhebung bei der kommenden Sitzung.

3. Inflation in Deutschland zieht wieder an

Die Teuerung in Deutschland kletterte im Juli vorläufigen Schätzungen zufolge auf 2,8 % (Juni: 2,3 %). Haupttreiber waren die Energiepreise (+8,3 % im Jahresvergleich), bedingt durch den Iran-Konflikt und das Auslaufen des Tankrabatts. Die Lebensmittelpreise blieben mit +0,4 % vergleichsweise stabil.

↩️ DAX Rückblick (27.07.2026 – 31.07.2026)

Der DAX startete mit einem spürbaren GAP up bei 25.363 Punkten in die vergangene Handelswoche (+587 Punkte gegenüber dem Vorwochenmontag).

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 02.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Wochenverlauf: Nach einem anfänglichen Impuls bewegte sich der Index bis Donnerstagnachmittag seitwärts. Erst am Donnerstagabend setzte dynamisches Kaufinteresse ein, das den Kurs über 25.700 Punkte trug.

Wochenschluss: Am Freitag schrammte der DAX knapp am Allzeithoch vorbei, gab Gewinne nachmittags wieder ab, wurde aber rasch wieder zurückgekauft. Der Schlusskurs lag bei 25.650 Punkten .

Fazit unserer Vorwochen-Prognose: Wir hatten mit Überschreiten der 25.601/03 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser maximales Anlaufziel bei 25.619/21 Punkten anlaufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das maximale Anlaufziel wurde erreicht und deutlich überschritten, das Setup auf der Oberseite hat damit nicht gepasst.

DAX Performance - prozentuale Veränderung Woche, Monat, Jahr

🛠️ DAX Chartcheck: Wichtige Kursmarken im Fokus - Unterstützungen & Widerstände

🔼 Widerstände

(Resistances) 🔽 Unterstützungen:

(Supports) 25.704 / 25.715 / 25.747 / 25.766 / 25.792 25.603 25.855 25.599 / 25.552 / 25.514 25.982 25.464 / 25.417 26.174 25.333 / 25.309 26.348 25.290 / 25.260 | 25.193 / 25.190

Die wichtigsten DAX-Key-Levels:

Intraday-Marken: 25.793 Punkte / 24.333 Punkte

Tagesschlussmarken: 26.023 Punkte / 24.980 Punkte

📈 DAX Chartcheck:: Daily & 4H-Chart

Daily-Chart (Tageschart): Bullisch

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 02.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Durch das GAP up zum Wochenstart schob sich der DAX über die SMA20 (aktuell bei 25.190 Punkten). Solange der Index per Tagesschlusskurs über der SMA20 verbleibt, bleibt die DAX Prognose übergeordnet bullisch.

Upside-Ziel: Ein Ausbruch über das Allzeithoch öffnet den Weg in Richtung 26.170 / 26.185 Punkte sowie 26.390 / 26.405 Punkte .

Downside-Risiko: Erst ein bestätigter Tagesschlusskurs unter der SMA20 schwächt das Bild ab. Der SMA50 (25.043 Punkte) dient in diesem Fall als nächste Auffanglinie.

4H-Chart: Bullisch

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 02.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4H-Chart konnte sich der DAX nach einer kurzen Seitwärtskonsolidierung wieder zügig über der SMA20 (aktuell bei 25.552 Punkten) etablieren.

Szenario: Bleibt der DAX über der SMA20, ist der Weg nach oben frei. Rutscher unter die SMA20 könnten hingegen eine Korrekturwelle in Richtung SMA50 (aktuell bei 25.309 Punkten) einleiten.

💡 DAX Prognose und Experten-Ausblick

Experten-Kommentar (Jens Chrzanowski): "Das Tageschart ist klar bullisch zu interpretieren. Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA20 notiert, bleibt das Anlaufen und Überwinden des Allzeithochs das primäre Szenario. Sollten die aktuellen Meldungen von Trump zum Iran sich bestätigen, kann eine Entspannung hier zusätzlichen Schub für den DAX geben!"

für aktive Daytrader Trading -Ausblick – DAX Setups

🟢 Long-Setup - DAX Prognose bullisch

Hält sich der DAX über der Marke von 25.650 Punkten, liegen die nächsten Anlaufziele stufenweise bei:

Erste Zielzone: 25.668/70 | 25.707/09 | 25.748/50 | 25.807/09 | 25.854/56 | 25.904/06 Erweiterte Zielzone: 25.971/73 | 26.010/12 | 26.077/79 | 26.144/46 | 26.195/97 | 26.227/29

🔴 Short-Setup - DAX Prognose bärisch

Fällt der DAX unter 25.650 Punkte, könnten die Bären das Zepter übernehmen und folgende Ziele ansteuern:

Erste Zielzone: 25.629/27 | 25.564/62 | 25.503/01 | 25.443/41 | 25.362/60 | 25.288/86 Erweiterte Zielzone: 25.231/29 | 25.158/56 | 25.084/82 | 25.027/25 | 24.966/64

🎲 Erwartete Tendenz & Wahrscheinlichkeiten (KW 32 / 2026)

Erwartete Tendenz: Seitwärts / Aufwärts

Bull-Szenario: 55 % Wahrscheinlichkeit

Bear-Szenario: 45 % Wahrscheinlichkeit

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❓ FAQ: Häufige Fragen zu DAX Aktuell & Chartanalyse

Wie lautet die DAX Prognose für die KW 32 / 2026?

Die übergeordnete DAX Prognose für die Kalenderwoche 32 / 2026 ist leicht bullisch (seitwärts / aufwärts). Die Wahrscheinlichkeit für das Bull-Szenario liegt bei 55 %, während das Bear-Szenario bei 45 % liegt. Solange der DAX per Tagesschluss über der charttechnischen Unterstützung der SMA20-Linie (25.190 Punkte) notiert, bleibt die Chance auf das Erreichen neuer Allzeithochs hoch.

Wo steht der DAX aktuell und was sind die wichtigsten Marken?

Der DAX schloss die Handelswoche bei 25.650 Punkten.

Wichtige Widerstände: 25.704 Punkte, 25.855 Punkte, 25.982 Punkte und 26.174 Punkte.

Wichtige Unterstützungen: 25.603 Punkte, 25.552 Punkte (SMA20 4H), 25.309 Punkte und 25.190 Punkte (SMA20 Daily).

Welches Chart-Signal zeigt der DAX im Tageschart?

Im Tageschart (Daily) zeigt der DAX aktuell ein bullisches Signal. Der Index konnte sich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 20 Tage (SMA20 bei 25.190 Punkten) etablieren. Übergeordnet gilt: Ein nachhaltiger Ausbruch über das aktuelle Allzeithoch kann den Kurs schrittweise in Richtung der Ziele bei 26.170 bis 26.390 Punkten führen.

Welche makroökonomischen Faktoren beeinflussen den DAX aktuell?

Der DAX wird derzeit von vier Hauptfaktoren beeinflusst:

ifo-Geschäftsklima: Leichter Anstieg im Juli auf 86,6 Punkte. Inflation: Anstieg der Inflationsrate in Deutschland auf 2,8 % und in den USA auf 3,5 %. Zinspolitik: Unveränderter US-Leitzins durch die FED mit der Erwartung zukünftiger Zinsanhebungen. Geopolitik & Ölpreis: Unsicherheiten bezüglich der Straße von Hormuz belasten die Energiekosten (+8,3 % im Jahresvergleich).

Wann kippt die bullische DAX Prognose ins Bärische?

Die bullische DAX Prognose erleidet einen Dämpfer, wenn der Kurs per bestätigtem Tagesschluss unter die Marke von 25.190 Punkten (SMA20) fällt. Sollte im Anschluss auch die Unterstützung im Bereich des SMA50 bei 25.043 Punkten brechen, droht eine Ausweitung der Korrektur in Richtung der Marke von 24.761 Punkten.