Goldpreis aktuell 2,5% schwächer bei 4.850 USD 🟡 Analyse & Prognose

🟡 Gold Aktuell: Rücksetzer trotz bullischer Prognosen Der Goldpreis steht heute deutlich unter Druck. Gold aktuell verliert rund 2,5% und fällt auf etwa 4.850 USD je Unze. Belastet wird das Edelmetall vor allem durch einen stärkeren US-Dollar sowie Hoffnungen auf eine diplomatische Entspannung zwischen den USA und Iran nach einer zweiten Gesprächsrunde in Genf. Trotz der kurzfristigen Schwäche bleibt das mittelfristige Bild konstruktiv. Die australische Bank ANZ hat ihr Kursziel für das zweite Quartal von 5.400 USD auf 5.800 USD angehoben – und sieht im aktuellen Rücksetzer keinen Trendbruch. ► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD 🔎 Drei Key Takeaways Gold aktuell unter Druck, vor allem wegen starkem Dollar und Entspannungssignalen im Nahen Osten. ANZ hebt Kursziel auf 5.800 USD an – Zinssenkungen und ETF-Zuflüsse bleiben starke Treiber. Strukturelle Unterstützung intakt: fallende Realzinsen, geopolitische Risiken und hohe Staatsverschuldung sprechen weiter für Gold. 📉 Warum fällt der Goldpreis aktuell? Mehrere Faktoren setzen den Goldpreis aktuell unter Druck: Stärkerer US-Dollar : Ein fester Greenback verteuert Gold für Käufer außerhalb der USA.

Geopolitische Entspannungssignale : Hoffnungen auf ein mögliches US–Iran-Abkommen reduzieren kurzfristig die Safe-Haven-Nachfrage.

Dennoch betont ANZ, dass das aktuelle Umfeld nicht mit historischen Hochphasen wie 1980 oder 2011 vergleichbar sei. Die strukturellen Rahmenbedingungen unterscheiden sich deutlich.

Kleinste Ordergrößen ab 0,003 Kontrakten

Hier mehr erfahren 📊 Fed-Zinspolitik bleibt Schlüssel für Gold aktuell Ein zentraler Treiber für den Goldpreis bleibt die Geldpolitik der US-Notenbank: ANZ erwartet zwei Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte (März und Juni).

Der Markt preist inzwischen sogar eine dritte Zinssenkung bis Dezember ein.

Fallende reale Renditen gelten traditionell als starker Rückenwind für Gold. Sinkende Realzinsen reduzieren die Opportunitätskosten für das Halten von Gold – ein klarer Unterstützungsfaktor für den Goldpreis aktuell. 💰 ETF-Zuflüsse und Zentralbankkäufe stützen Gold Neben der Geldpolitik spielen Kapitalströme eine zentrale Rolle: ANZ erwartet, dass Gold-ETF-Bestände 2025 über 4.800 Tonnen steigen könnten.

Besonders China und Indien könnten ihre ETF-Nachfrage deutlich ausweiten.

Gold-ETFs machen aktuell weniger als 3% der globalen Aktien- und Anleiheallokation aus – kleine Umschichtungen könnten starke Preisbewegungen auslösen. Auch Zentralbanken bleiben laut ANZ bis mindestens 2026 starke Käufer. Gleichzeitig verlieren Staatsanleihen angesichts steigender globaler Schuldenstände an Attraktivität – was Gold als Diversifikationsinstrument stärkt. 🪙 Silber: Positiv, aber Gold bleibt Favorit Silber wird ebenfalls konstruktiv bewertet. Allerdings sieht ANZ keine klare Outperformance gegenüber Gold: Höhere Volatilität

Stärkere Abhängigkeit von industrieller Nachfrage

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Goldpreis und der Chartanalyse Einführung ins Gold Trading

Gold Trading: So gelingt Dein Einstieg in den Goldhandel. Ideal, um zu verstehen, was Gold Trading grundsätzlich bedeutet.

Technische Chartanalyse – Grundlagen

Was ist eine technische Analyse und wie wird sie angewandt? Gibt eine solide Basis zum Verständnis technischer Analyse.

Fibonacci Retracements

Fibonacci Retracements - Anwendung & Nutzen für Trader. Der Artikel führt direkt zu vertiefender Erklärung der Retracement-Methodik.

Charttypen erläutern (z. B. Candlestick, Linienchart)

