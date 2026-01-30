- Massive Gewinnmitnahmen im Goldpreis heute!
- Korrekturphase bei 'Edelmetallen läuft!
Der Goldpreis steht aktuell stark unter Druck. Massive Gewinnmitnahmen sowie zunehmender Verkaufsdruck auf gehebelte Long-Positionen belasten den Markt für Edelmetalle deutlich. Gold Aktuell notiert rund 5 % tiefer, womit sich der Abstand zum jüngsten Allzeithoch inzwischen auf etwa 10 % ausgeweitet hat.
► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD
Auch andere Edelmetalle geraten kräftig unter Abgabedruck:
-
Silber verliert nahezu 8 %
-
Palladium fällt um rund 9 %
-
Platin rutscht zeitweise um bis zu 10 % ab
Goldpreis trotz bullischer Prognosen unter Druck
Bemerkenswert ist, dass diese Korrekturphase einsetzt, obwohl Großbanken wie JPMorgan und UBS ihre langfristigen Prognosen für den Goldpreis zuletzt angehoben haben. Dies deutet darauf hin, dass sich die kurzfristige Marktdynamik aktuell klar gegen Edelmetalle gewendet hat.
Der RSI (Relative Strength Index) für Gold fiel gestern während eines der stärksten Edelmetall-Abverkäufe der modernen Marktgeschichte von rund 89 auf unter 28 – ein extrem schneller Stimmungsumschwung.
Technische Analyse: Goldpreis testet wichtige Unterstützung
Aus technischer Sicht testet der Goldpreis aktuell die EMA200 (rote Linie) bei etwa 5.100 USD je Unze. Die Volatilität bleibt hoch, weshalb kurzfristige Gegenbewegungen nicht ausgeschlossen sind. Sollte der Verkaufsdruck anhalten, zeichnet sich eine potenziell solide Unterstützungszone zwischen 4.600 und 4.700 USD je Unze ab (eine Standardabweichung).
Gold Chart (H1)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auf Tagesbasis betrachtet entspricht die aktuelle Korrektur beim Goldpreis in etwa dem Rückgang im Oktober (1:1-Bewegung). Allerdings folgte der jüngste Einbruch auf einen deutlich stärkeren vorherigen Aufwärtstrend, was die Wahrscheinlichkeit einer ausgedehnteren Korrekturphase erhöht.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
