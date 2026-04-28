Goldpreis unter Druck - Aktuelle Gold Prognose und Marktentwicklung bei Gold, Silber und Öl

Ein Anstieg der Öl-Futures um fast 3 % setzt den Goldpreis aktuell unter Druck und begünstigt weitere Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Erholung am Edelmetallmarkt. Gleichzeitig steigen die Renditen von US-Staatsanleihen um mehr als 2 Basispunkte sowohl bei 10-jährigen als auch bei 5-jährigen Laufzeiten. Auch der US-Dollar zeigt Stärke und konnte innerhalb weniger Stunden von 98 auf 98,55 zulegen.

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: Gold

Diese Faktoren wirken sich negativ auf den Goldpreis aus und sind entscheidend für die kurzfristige Gold Prognose.

GOLD, SILBER, Brent Charts im Stundenchart

Der Goldpreis ist von nahezu 4.900 USD auf etwa 4.600 USD je Unze gefallen. Sollte sich dieser Abwärtstrend fortsetzen, könnten laut aktueller Gold Prognose auch Kursbereiche zwischen 4.300 und 4.400 USD je Unze in den Fokus rücken.

Die Kombination aus steigenden Anleiherenditen und einem stärkeren Dollar bleibt dabei der zentrale Belastungsfaktor für den Goldpreis.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Silber unter Druck

Silber verzeichnet ebenfalls deutliche Verluste und ist von seinen lokalen Hochs um rund 12 % gefallen. Der Preis bewegt sich aktuell nahe 73 USD je Unze - rund 40 % unter dem Niveau von etwa 120 USD, das zum Jahreswechsel erreicht wurde.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Ölpreis Entwicklung

Der Ölpreis fiel zuletzt von etwa 112 USD auf rund 103,7 USD je Barrel, nachdem zuvor eine starke Erholung von etwa 83 USD eingesetzt hatte. Besonders relevant ist aktuell das 71,8 %-Fibonacci-Retracement, das sich als signifikanter Widerstand erweist.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Fazit zur Gold Prognose

Die kurzfristige Gold Prognose bleibt angespannt. Steigende Renditen, ein robuster US-Dollar und höhere Ölpreise könnten den Goldpreis weiterhin belasten. Entscheidend wird sein, ob wichtige Unterstützungszonen halten oder ein weiterer Rückgang in Richtung 4.300 USD einsetzt.

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