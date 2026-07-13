Das Wichtigste in Kürze Goldpreis, Gold Prognose

Der Goldpreis ist heute um mehr als 3 % auf 3.994,86 USD pro Unze eingebrochen. Auslöser war eine unerwartet restriktive („hawkish“) Rede von Fed-Gouverneur Christopher Waller. Waller signalisierte, dass ein Szenario einer geldpolitischen Straffung mittlerweile genauso wahrscheinlich ist wie eine weitere Lockerung. Dies verändert das Marktnarrativ der letzten Wochen komplett. Die wichtigste Erkenntnis für die Gold Prognose: Die US-Notenbank (Fed) muss möglicherweise die Zinsen anheben, falls die Kerninflationsdaten (CPI) in dieser Woche höher ausfallen als erwartet. Markterwartungen drehen sich: Zinsängste drücken den Goldpreis Der Markt reagierte sofort mit einer Neubewertung der Erwartungen. Kurzfristige Zins-Futures hoben die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Juli von 35 % auf 45 % an. Händler schätzen die Chance für jegliche Zinserhöhung in diesem Monat nun sogar auf 50 %. Dies ist eine dramatische Abkehr vom Konsens von vor wenigen Tagen, als der Markt noch Zinssenkungen eingepreist hatte. (Quelle: CME Fed Watch Tool) Inflationstreiber: Warum die Fed hawkish bleibt Waller betonte, dass der Arbeitsmarkt stabil und nahe dem Ziel der Vollbeschäftigung sei und somit keine Quelle für Inflationsdruck darstelle. Stattdessen identifizierte er drei Hauptfaktoren, die die Inflation derzeit antreiben: Zölle

Energiepreise im Zusammenhang mit der geopolitischen Lage im Nahen Osten

Ein robustes Konsumwachstum, das durch Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) gestützt wird. Der Kern-PCE-Preisindex stieg von 3,0 % im Dezember auf 3,4 % im Mai, während die Gesamtinflation nun bei 4,1 % liegt – eine deutliche und besorgniserregende Abweichung vom Ziel der Fed. Direkte Auswirkungen auf die Gold Prognose Diese makroökonomische Entwicklung ist ein direkter Schlag für den Goldpreis. Höhere reale Zinssätze und ein stärkerer US-Dollar (eine typische Reaktion auf eine restriktive Fed) verringern die Attraktivität des Edelmetalls als nicht-verzinsliche Anlage, die traditionell negativ mit dem USD korreliert. Für die kurzfristige Gold Prognose wird der morgige Verbraucherpreisindex (CPI) ein entscheidender Katalysator sein: Heiße Inflationsdaten könnten das Szenario einer Zinserhöhung bestätigen und weiteren Druck auf den Goldpreis ausüben.

Kühlere Daten könnten den heutigen Ausverkauf zumindest teilweise umkehren. Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. ONLINE-BROKER WAHL 2026 - Abstimmen und Gewinnen Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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setzt auf deine Stimme! JETZT mitmachen - der Veranstalter verlost tolle Preise unter allen Teilnehmern FAQ Warum fallen die US-Börsen heute? Die schwächere Eröffnung wird vor allem durch die Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran sowie Gewinnmitnahmen bei Technologie- und KI-Aktien verursacht. Warum steigen die Ölpreise? Die angekündigte Schließung der Straße von Hormus und die zunehmenden militärischen Spannungen im Nahen Osten schüren Sorgen über mögliche Lieferunterbrechungen am globalen Ölmarkt. Warum stehen Halbleiteraktien unter Druck? Nach der starken Rally der vergangenen Monate nutzen viele Anleger die hohen Bewertungen für Gewinnmitnahmen. Zusätzlich sorgt das volatile Börsendebüt von SK Hynix für Unsicherheit im gesamten KI- und Speichersektor. Welche Branchen entwickeln sich heute besonders stark? Zu den Gewinnern zählen vor allem Energieunternehmen wie ExxonMobil, Chevron oder ConocoPhillips, die von den höheren Rohölpreisen profitieren.

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