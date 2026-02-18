Goldpreis steigt deutlich 🟡 Analyse & Prognose

- Geopolitische Spannungen stützen Gold aktuell
- Fed-Protokoll und PCE-Daten im Fokus
- Zinserwartungen bleiben unterstützend
- Geopolitische Spannungen stützen Gold aktuell
- Fed-Protokoll und PCE-Daten im Fokus
- Zinserwartungen bleiben unterstützend
Goldpreis steigt: Gold aktuell von geopolitischen Risiken gestützt 🟡
Der Goldpreis zeigt sich heute deutlich fester. Gold aktuell legt kräftig zu – und das trotz starker US-Konjunkturdaten, die normalerweise den US-Dollar stützen und Edelmetalle belasten würden. Positive Zahlen zu Auftragseingängen, Industrieproduktion und dem Immobilienmarkt konnten den Anstieg nicht bremsen.
Der Haupttreiber der Bewegung scheint vielmehr in einer steigenden geopolitischen Risikoprämie sowie in der Positionierung der Anleger vor der Veröffentlichung des Fed-Protokolls zu liegen. Märkte zeigen sich zunehmend nervös angesichts wachsender Spannungen zwischen den USA und Iran sowie neuer Unsicherheiten im Ukraine-Konflikt.
► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD
🔎 Drei Key Takeaways
1️⃣ Geopolitische Spannungen stützen Gold aktuell
US–Iran-Risiken und stockende Ukraine-Gespräche erhöhen die Nachfrage nach dem sicheren Hafen Gold.
2️⃣ Fed-Protokoll und PCE-Daten im Fokus
Die Veröffentlichung der Fed-Minutes und des PCE-Inflationsberichts könnten die nächsten Impulse für den Goldpreis liefern.
3️⃣ Zinserwartungen bleiben unterstützend
Der Markt preist weiterhin zwei Zinssenkungen in diesem Jahr ein – ein grundsätzlich positives Umfeld für Gold.
Warum steigt der Goldpreis trotz starker US-Daten?
Normalerweise profitieren Dollar und Anleiherenditen von starken US-Wirtschaftsdaten – was den Goldpreis unter Druck setzt. Doch aktuell überwiegen andere Faktoren:
-
Zunehmende geopolitische Unsicherheit
-
Positionierungen vor wichtigen geldpolitischen Signalen
-
Absicherungsbedarf institutioneller Investoren
Zudem bewegte sich Gold im Großteil des Februars in einer engen Seitwärtsrange ohne klaren Trend. Der heutige Ausbruch könnte ein Hinweis auf eine neue Dynamik sein.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Goldpreis und der Chartanalyse
-
-
Gold Trading: So gelingt Dein Einstieg in den Goldhandel. Ideal, um zu verstehen, was Gold Trading grundsätzlich bedeutet.
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
Was ist eine technische Analyse und wie wird sie angewandt? Gibt eine solide Basis zum Verständnis technischer Analyse.
-
Fibonacci Retracements
Fibonacci Retracements - Anwendung & Nutzen für Trader. Der Artikel führt direkt zu vertiefender Erklärung der Retracement-Methodik.
-
Charttypen erläutern (z. B. Candlestick, Linienchart)
Erklärt die Grundlagen der verwendeten Charttypen.
Fed-Protokoll und PCE als nächste Katalysatoren 📊
Heute richten sich alle Blicke auf die Veröffentlichung der Protokolle der Fed-Sitzung vom 16.–17. Januar. Zwar hat sich das Marktumfeld seitdem verändert, dennoch könnten Hinweise auf die interne Diskussion zur Inflation und Zinspolitik die kurzfristige Richtung von Gold aktuell beeinflussen.
Noch wichtiger dürfte jedoch der am Freitag anstehende PCE-Inflationsbericht sein – das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank.
Aktuell rechnen die Märkte laut CME FedWatch mit zwei Zinssenkungen in diesem Jahr, beginnend im Juni. Ein niedrigeres Zinsumfeld gilt traditionell als positiv für Gold, da das Edelmetall keine laufenden Erträge abwirft und in Phasen sinkender Realzinsen an Attraktivität gewinnt.
Rekordhoch bleibt im Blick
Am 29. Januar erreichte der Goldpreis ein Rekordhoch von 5.594,82 US-Dollar. Auch wenn sich Gold aktuell unter diesem Niveau bewegt, zeigt die Stabilität auf hohem Niveau, dass strukturelle Nachfrage weiterhin vorhanden ist.
Sollten geopolitische Risiken anhalten oder die Zinserwartungen weiter sinken, könnte das Edelmetall erneut Anlauf auf höhere Kursregionen nehmen.
GOLD GEHEBELT HANDELN
- mit Gold CFD auf steigende und fallende Kurse setzen
- Kleinste Ordergrößen ab 0,003 Kontrakten
- Hier mehr erfahren
Fazit: Gold aktuell bleibt von Unsicherheit geprägt
Der Goldpreis profitiert derzeit weniger von Konjunkturdaten, sondern vielmehr von geopolitischer Unsicherheit und geldpolitischen Erwartungen.
Solange Spannungen im Nahen Osten und in Osteuropa bestehen und Zinssenkungen im Raum stehen, bleibt das Umfeld für Gold konstruktiv. Kurzfristig könnten Fed-Protokoll und PCE-Daten neue Impulse liefern – die Volatilität dürfte entsprechend hoch bleiben.
Gold Chart (D1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!
- Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET
- Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
- Hier mehr erfahren
Gold: Die Erholung setzt sich fort! 🟡 Analyse & Prognose
Krypto News: Bitcoin aktuell unter Druck – Droht der Rückfall auf 60.000 USD? 🪙
Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴Nasdaq 100, Gold, WTI.Öl
BÖRSE HEUTE: Wall Street steigt trotz neuer Trump-Zölle – Edelmetalle stark (20.02.2026)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.