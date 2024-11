Im gestrigen „Guten Abend Börse“ kam der Hinweis auf die aktuelle Underperfomance in Halbleitern, die Aktie von Nvidia (Ticker: NVDA) verzeichnete seit den Quartalszahlen am 20.11. vier Tage in Folge einen zum Eröffnungskurs niedrigeren Schlusskurs, sah dann in den Abend und vor dem „Quasi-verlängerten“-Thanksgiving-Wochenende in den USA ein kleines Reversal, schloss den Tag aber dennoch -1.15% unter seinem Dienstagschlusskurs.

Halbleiter und Nvidia unter Druck 🔴 Jahresendrallye abgeblasen?

► Nvidia WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker: NVDA

Was sind mögliche Gründe für die aktuelle Underperformance Aktien aus dem Halbleiter-Sektor und vor allem: ist eine Jahresendrallye damit abgeblasen?

Ich denke, dass die aktuelle Underperformance im Halbleitersektor, insbesondere bei Nvidia, mehrere Ursachen haben könnte:

Sorge vor Importzöllen

Donald Trump hat während seiner Wahlkampagne hohe Zölle auf chinesische Importe vorgeschlagen, was die Kosten für Halbleiterunternehmen erhöhen könnte, die stark von globalen Lieferketten abhängig sind. Solche Zölle könnten die Profitabilität beeinträchtigen und die Kosten für Komponenten und Fertigung erhöhen.

Eskalation des Konflikts um Taiwan

Taiwan spielt eine zentrale Rolle in der globalen Halbleiterproduktion, insbesondere durch Unternehmen wie Taiwan Semiconductor (Ticker: TSM). Einige Äußerungen von Donald Trump über Taiwan haben Unsicherheit über die geopolitische Stabilität in der Region geschürt. Diese Unsicherheit könnte Investoren nun dazu veranlassen, ihre Risiken zu minimieren, gut gelaufene Halbleiter-Aktien (der Halbleiter-ETF SMH ist im Jahr 2024 bspw. YTD +38% gelaufen) in den Jahresschluss abzustoßen.

Gesetzesentwürfe und Regulierung

Es wird spekuliert, dass eine neue Trump-Administration möglicherweise neue Regulierungen oder Gesetzesentwürfe einführen könnte, die speziell Technologieunternehmen wie Nvidia betreffen könnten. Dies könnte die Innovations- und Wachstumsfähigkeit dieser Unternehmen einschränken. Solche regulativen Änderungen könnten auch neue Hindernisse für den Handel und die Investitionen in den Halbleitersektor schaffen.

Technologische Entwicklung und Konkurrenz

Während Nvidia in bestimmten Bereichen wie Künstlicher Intelligenz (KI) und Grafikkarten bzw. GPUs führend ist, könnte die erwartete Performance der nächsten Generation von Chips (z.B. Blackwell) oder Konkurrenz durch andere Technologiefirmen, die in ähnliche oder konkurrierende Technologien investieren eventuell dennoch (und anders als von mir vor kurzem noch erwartet) zu Zurückhaltungen bei Investments führen, auch weil die Nvidia-Aktie in 2024 ebenfalls sehr stark gelaufen ist (YTD-Performance aktuell +173.29%) und Chance-Risiko-Verhältnis-technisch unattraktiver wahrgenommen wird.

Trading-technisch liege ich aktuell aber auf der Lauer. Ausgehend von den am 20.11. markierten Allzeithochs in der Aktie haben wir in den vergangenen fünf Handelstagen einen Rücksetzer von etwas mehr als 6-ATR zu sehen bekommen.

Der jüngste Rücksetzer hat die Aktie zurück in Richtung seiner 50-Tagelinie geführt, während wir um $130 die August-Hochs als ehemaligen Widerstand und nun fungierende Unterstützungsregion wahrnehmen können und den Volumen-gewichteten Durchschnittspreis, geankert auf die September-Tiefs.

Ich könnte mir einen „finalen“ Washout auf der Unterseite zu Beginn der kommenden Handelswoche unter die $130 Marke vorstellen und von dort in den Markt kommende Käufer, ausgehend von wo ich mir Chance-Risiko-Verhältnis-technisch eine interessante Region für eine Jahresendrallye in NVDA vorstellen könnte. Eventuell kommt es auch zu einer extremen Übertreibung bis in Gefilde um $125. Hier verläuft in etwa der Volumen-gewichteten Durchschnittspreis, geankert auf die August-Tiefs, die Chance-Risiko-Verhältnis-technisch höchst attraktiv wäre.

Nvidia Aktie Chartanalyse – m30:

