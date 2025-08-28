Börse heute: S&P 500 durchbricht nach starken US-BIP-Daten die 6.500-Punkte-Marke 📌 Börse aktuell – US-Indizes im Aufwärtstrend Die Börse heute zeigte sich mit positiven Impulsen aus den USA: Der Nasdaq 100 (US100) legte um 0,95 % auf 23.760 Punkte zu.

Der S&P 500 (US500) stieg um 0,45 % und durchbrach die Marke von 6.500 Punkten .

Der Russell 2000 (US2000) hingegen verlor 0,20 %, Small Caps blieben also zurück. Der Schub kam von starken Quartalsdaten: Das US-BIP für Q2 wurde auf +3,3 % annualisiert nach oben korrigiert. Auch der private Konsum legte leicht zu. Der Kern-PCE entsprach mit 2,5 % den Erwartungen. Diese Zahlen stärkten sowohl den Dollar als auch die Aktienmärkte. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Fed & Politik im Fokus Die US-Notenbank Fed bleibt im Mittelpunkt: Gouverneurin Lisa Cook klagt gegen den Versuch von Donald Trump, sie abzusetzen.

Trumps Kandidat Stephen Miran könnte noch vor der Fed-Sitzung im September bestätigt werden.

Anhörungen im Bankenausschuss des Senats sind für kommende Woche geplant. Auch Unternehmen stehen im Rampenlicht: Nvidia verhandelt mit der Trump-Regierung über den Verkauf seiner Blackwell-KI-Chips nach China. Börse heute in Europa – EZB-Signale Das EZB-Protokoll vom Juli zeigt: Die Zinsen gelten derzeit als neutral .

Einige Mitglieder sehen ein leicht nachlassendes Inflationsrisiko.

Dennoch bevorzugt die EZB eine abwartende Haltung, um Unsicherheiten und Zollfolgen besser einzuschätzen. Rohstoffe & Edelmetalle An der Börse zählen aktuell Edelmetalle zu den Gewinnern: Silber stieg über die Marke von 39 USD/Unze , das höchste Niveau seit dem 25. Juli.

Gold durchbrach die Marke von 3.400 USD und erreichte den höchsten Stand seit dem 23. Juli. Energie: Erdgas (NATGAS) sprang nach schwächer als erwarteten Vorratsdaten um +3,6 % an. Kryptomärkte uneinheitlich Auch die Kryptowährungen entwickelten sich gemischt: Bitcoin legte um +1 % zu.

Fazit zur Börse heute Die Börse aktuell profitiert von starken US-Konjunkturdaten und optimistischen Anlegern. Während die großen US-Indizes weiter im Aufwärtstrend bleiben, zeigt sich bei Small Caps, Rohstoffen und Kryptos ein gemischtes Bild. Anleger blicken nun gespannt auf die kommende Fed-Sitzung im September und neue Signale von der EZB.

