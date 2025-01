Der Aktien Marathon - Die langfristige Anlage und Analyse HANNOVER RÜCK AKTIE Der längerfristige Ausblick für Investoren ► Hannover RÜck ISIN: DE0008402215 | WKN: 840221 | Ticker: HNR1 In dieser Analyse & Prognose bewerten wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen Gesichtspunkten und Aspekten. Dies bedeutet konkret, dass der Fokus nicht in einer kurz- und mittelfristigen Betrachtung liegt, sondern in einer langfristigen. Gegenstand der Analyse sind fundamentale Daten des Unternehmens. Diese werden für die nächsten Jahre - bis 2028 - projiziert. Somit können insbesondere langfristig orientierte Anleger Ihre eigene Wahrnehmung abgleichen und diese Analysen für ihre langfristigen Entscheidungen als eine Basis heranziehen. Wo steht die Hannover Rück Aktie Der Konzern hat kürzlich den Ausblick für das abgelaufene Geschäftsjahr bestätigt. Das Umsatzwachstum soll bei 6,9 Prozent liegen. Treiber sind u.a. verbesserte Konditionen in der Erneuerung der Schadens-Rückversicherung zum 1. Januar. Insgesamt standen bei der Hannover Rück 8.761 Mrd. EUR an Prämienvolumen zur Verlängerung an. Der durchschnittliche inflations- und risikoadjustierter Preisanstieg liegt bei 2,3 Prozent. Das Marktumfeld zeigt sich als stabiler als im Vorjahr. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Rückversicherungskapazität, die sich primär auf die Deckung von bestehenden Marktteilnehmern beschränkte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der vorläufige Nettokonzerngewinn beläuft sich auf mindestens 2,1 Mrd. EUR und liegt über dem Niveau des Vorjahres. Der Konzern ist und bleibt aber Großschäden ausgesetzt, die in der Frequenz zunehmen könnten (Klimawandel) Somit liegt der Fokus auch zukünftige darauf, das Geschäft zu diversifizieren und das Risikoprofil anzupassen. Gleichzeitig sind Schadensereignisse auch immer ein Umsatztreiber, da Risiken anders oder neu versichert werden. Chartcheck - Betrachtung im Monatschart: Im Monatschart ist erkennbar, dass die Aktie sich in den letzten 15 Jahren kontinuierlich aufwärts geschoben hat. Es haben sich zwar Rücksetzer eingestellt, diese wurden aber immer vergleichsweise zeitnah zurückgekauft. Die Aktie befindet sich im Moment in einem stabilen Aufwärtskanal. Es ist feststellbar, dass die Vola seit 2020 deutlich zugenommen hat, die Ausschläge größer wurden, das Papier sich aber immer wieder fangen und erholen konnte. Im Handelsverlauf konnte sich die Aktie zunächst im Bereich der SMA20 (aktuell bei 229,18 EUR) stabilisieren und erholen. Das Papier ist zwischen 2015 und 2020 an dieser Linie aufwärtsgelaufen. Die Rücksetzer 2020 und 2021 konnten sich nach dem Unterschreiten im Bereich der SMA50 (aktuell bei 229,18 EUR) stabilisieren. Es ist nie wesentlich unter dieses Durchschnittslinie gegangen. Im Juli 2022 konnte sich das Papier wieder über diese beiden Durchschnittslinien schieben. Die SMA20 wurde nur noch zweimal angelaufen, die Lunte der Monatskerzen ging in den Bereich dieser Linien. Das Monatschart kann uneingeschränkt bullisch interpretiert werden. Solange die Aktie per Monatsschluss über der SMA20 (aktuell bei 229,18 EUR) notiert, so lange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 295/305 EUR bzw. übergeordnet der Bereich bei 330 EUR sein. Rücksetzer haben die Chance sich im Bereich der SMA20 zu stabilisieren und zu erholen. Wird diese Linie auf Monatsschlussbasis aufgegeben und nachfolgend auch den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verlieren, so könnten sich die Abgaben bis in den Bereich der SMA50 fortsetzen. Sollte diese Linie angelaufen werden, so sollte sich spätestens hier ein Richtungswechsel einstellen. Aktuelle Einschätzung Monatschart, Prognose: bullisch Hannover Rück Unternehmensprofil: Die Hannover Rück SE ist ein international tätiger Rückversicherer und gilt als drittgrößter Rückversicherer der Welt. Eine Rückversicherung ist eine "Versicherung die Versicherungsgesellschaften", um bestimmte Risiken abzudecken. Es ist somit eine zweite Ebene der Versicherung, die eine Versicherungsgesellschaft mit einem Rückversicherungsunternehmen abschließt. Das Risiko von Zahlungen bei Großschäden wird von Versicherungsgesellschaften auf Rückversicherungsgesellschaften delegiert. Damit werden potentielle Verluste auf mehrere Gesellschaften verteilt. Der Hannover Rück Konzern hat Geschäftsbeziehungen mit mehr als 5.000 Versicherungsgesellschaften weltweit. In mehr als 170 Ländern hat das Unternehmen Tochter- oder Beteiligungsgesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen. Das Geschäftsfeld des Konzerns gliedert sich in die Segmente Schaden- und Personenrückversicherer Die Aktionärsstruktur des Konzerns: Der Konzern hat einen Großaktionär, der die Hälfte der Anteile hält. Einen weiteren relevanten Share haben die institutionellen Anleger. Privatanleger halten 12 % der Anteile am Konzern. Diese Struktur ist vorteilhaft, da sowohl der Großaktionär als auch die institutionellen Investoren ein strategisches, langfristiges Interesse an der Entwicklung des Unternehmens haben. Anleger aus den USA und Kanada halten 41 Prozent der Anteile, 20 Prozent werden von Investoren aus Deutschland gehalten. Britische Anleger sind mit 19 Prozent engagiert.

Würdigung der Kennzahlen 2019 – 2023 Die Umsätze konnte im Betrachtungszeitraum gesteigert werden, wobei sich der Umsatz 2023 auf dem Niveau von 2021 bewegt haben. Auch das operative Ergebnis bewegt sich übergeordnet im Bereich der Vorjahre. Der Gewinn je Aktie konnte hingegen seit 2030 kontinuierlich gesteigert werden. Die Dividendenrendite bewegte sich mit 3,33 Prozent durchschnittlich. Das KGV war im Betrachtungszeitraum stabil. Einschätzung Perspektive 2024 - 2028 Die Umsätze sollen sich bis 2028 um gut 20 Prozent erhöhen, die Dividende 2028 zweistellig sein. Der Gewinn je Aktie wird auch moderat steigend prognostiziert. Gemäß unserer Einschätzung ist die Hannover Rück ein solides Investment, das eine stabile Entwicklung hatte und deren Prognose auch in den kommenden Jahren kontinuierlich und unspektakulär wachsen könnte. Die Aktie ist, unserer Meinung nach, für langfristig orientierte Anleger eine konservative Depotbeimischung. Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

