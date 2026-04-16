Aktie im Fokus: Hannover Rück Aktie - Dividende, Bewertung und Ausblick 2026

Die Hannover Rück Aktie steht aktuell im Fokus vieler Anleger. Nach einem Rekordgewinn im Jahr 2025 plant der Rückversicherer eine deutlich höhere Dividende. Unsicherheiten ergeben sich jedoch durch geopolitische Risiken, insbesondere den Golfkrieg, dessen finanzielle Auswirkungen aktuell schwer abschätzbar sind.

► Hannover RÜck ISIN: DE0008402215 | WKN: 840221 | Ticker: HNR1

⚡ Key Takeaways

Attraktive Dividende und Bewertung: Die Hannover Rück Aktie punktet mit steigender Ausschüttung, solider Gewinnentwicklung und einer im Branchenvergleich günstigen Bewertung.

Die Hannover Rück Aktie punktet mit steigender Ausschüttung, solider Gewinnentwicklung und einer im Branchenvergleich günstigen Bewertung. Robustes Wachstum trotz Risiken: Rekordgewinn 2025 und positiver Ausblick, jedoch Unsicherheiten durch geopolitische Risiken wie den Golfkrieg.

Rekordgewinn 2025 und positiver Ausblick, jedoch Unsicherheiten durch geopolitische Risiken wie den Golfkrieg. Chartbild verbessert sich: Über der SMA200 stabilisiert, mit weiterem Aufwärtspotenzial Richtung 286 EUR und darüber hinaus, solange wichtige Unterstützungen halten.

Fundamentaldaten der Hannover Rück Aktie

Aktueller Preis: 274,60 EUR

274,60 EUR Marktkapitalisierung: 33,11 Mrd. EUR

33,11 Mrd. EUR Umsatz 2024: 28,82 Mrd. EUR

28,82 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024): 20,93 %

20,93 % KGV 2025 (Prognose): 11,91

11,91 Dividendenrendite 2025 (Prognose): 4,77 %

4,77 % 4 Wochen Performance: +0,17 %

+0,17 % Branche: Versicherungen

Versicherungen Bewertung: Stark unterbewertet

Parkettgeflüster zur Hannover Rück Aktie

Die Hannover Rück Aktie überzeugt durch eine verlässliche Dividendenpolitik. Für das vergangene Jahr sollen 12,50 EUR je Aktie ausgeschüttet werden, nach 9 EUR im Jahr zuvor. Auch für 2026 plant das Management eine weitere Erhöhung.

Langfristig sollen rund 55 % des Gewinns an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Trotz Belastungen durch Naturkatastrophen wie die Waldbrände in den USA konnte 2025 ein Rekordgewinn von 2,64 Mrd. EUR erzielt werden - ein Anstieg von über 13 % im Jahresvergleich. Für 2026 wird ein Gewinn von rund 2,7 Mrd. EUR erwartet.

Risiken bestehen insbesondere durch den Golfkrieg. Betroffen sein könnten:

Luftfahrt- und Transportversicherungen

Warenkreditversicherungen

Absicherungen politischer Risiken

Chartanalyse: Hannover Rück Aktie im Fokus

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Tageschart

Die Hannover Rück Aktie hat nach einem Rücksetzer vom Jahreshoch 2025 eine Stabilisierung gezeigt und konnte zuletzt wieder deutlich zulegen.

Wichtiger Durchbruch über die SMA200 (255,48 EUR) im März

im März Aktuell stabil über der SMA20 (266,39 EUR)

Kurs etabliert sich über 270 EUR

Bullisches Szenario:

Solange die Aktie über der SMA20 notiert, bestehen Chancen auf weitere Kursgewinne mit Zielen bei:

286,20 EUR (Gap)

335 EUR

Support-Zonen:

SMA20: 266,39 EUR

SMA50: 257,24 EUR

SMA200: 255,48 EUR

Einschätzung: Bullisch

Bull-Szenario: 60 %

Bear-Szenario: 40 %

4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch kurzfristig bleibt die Hannover Rück Aktie im Fokus technischer Analysten.

Stabilisierung über der SMA200 (252,53 EUR)

Unterstützung durch SMA50 (265,80 EUR)

Aktuell nahe SMA20 (272,61 EUR)

Kurzfristige Perspektive:

Ein Halten über der SMA20 könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen. Bei Schwäche bietet das Gap bei 265 EUR eine wichtige Unterstützung.

Einschätzung: Bullisch

Bull-Szenario: 55 %

Bear-Szenario: 45 %

Wichtige Kursmarken der Hannover Rück Aktie

Widerstände:

277,00 EUR

285,40 EUR

286,20 EUR (Gap)

292,40 EUR

335,00 EUR

Unterstützungen:

273,17 EUR

272,61 EUR

266,39 EUR

265,80 EUR

265,00 EUR (Gap)

255,48 EUR

252,53 EUR

Fazit: Hannover Rück Aktie im Fokus

Die Hannover Rück Aktie bietet eine attraktive Kombination aus solider Bewertung, hoher Dividendenrendite und stabilem Wachstum. Trotz geopolitischer Risiken bleibt der Ausblick insgesamt positiv. Sowohl fundamental als auch charttechnisch zeigt sich die Aktie aktuell in einer konstruktiven Verfassung mit weiterem Aufwärtspotenzial.

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FAQ zur Hannover Rück Aktie

Was macht die Hannover Rück?

Die Hannover Rück ist einer der weltweit führenden Rückversicherer. Das Unternehmen versichert Erstversicherer gegen große Risiken wie Naturkatastrophen, Transport- oder Luftfahrtschäden.

Ist die Hannover Rück Aktie eine gute Dividendenaktie?

Ja, die Hannover Rück Aktie gilt als attraktive Dividendenaktie. Für 2025 wird eine Dividendenrendite von rund 4,77 % erwartet, bei einer geplanten Ausschüttungsquote von etwa 55 % des Gewinns.

Wie hat sich die Hannover Rück Aktie zuletzt entwickelt?

Die Hannover Rück Aktie konnte sich nach einem Rücksetzer stabilisieren und notiert wieder über wichtigen Durchschnittslinien wie der SMA200. Das Chartbild hat sich zuletzt deutlich aufgehellt.

Wie ist die Bewertung der Hannover Rück Aktie?

Die Aktie gilt aktuell als unterbewertet. Das erwartete KGV für 2025 liegt bei rund 11,9, was im Branchenvergleich günstig ist.

Welche Risiken gibt es bei der Hannover Rück Aktie?

Zu den wichtigsten Risiken zählen geopolitische Unsicherheiten wie der Golfkrieg sowie mögliche Großschäden in den Bereichen Luftfahrt, Transport und politische Risiken.

Wie sind die Aussichten für die Hannover Rück Aktie?

Die Prognose bleibt insgesamt positiv. Analysten erwarten weiteres Gewinnwachstum und steigende Dividenden, sofern externe Risiken kontrollierbar bleiben.

Welche Kursziele sind bei der Hannover Rück Aktie relevant?

Wichtige Kursziele liegen bei etwa 286 EUR und darüber hinaus bei 335 EUR, sofern der Aufwärtstrend intakt bleibt.

Ist die Hannover Rück Aktie im DAX enthalten?

Ja, die Hannover Rück Aktie ist im DAX gelistet und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands.