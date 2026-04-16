Aktie im Fokus: Hannover Rück Aktie - Dividende, Bewertung und Ausblick 2026

- Attraktive Dividende und Bewertung
- Robustes Wachstum trotz Risiken
- Chartbild verbessert sich
- Attraktive Dividende und Bewertung
- Robustes Wachstum trotz Risiken
- Chartbild verbessert sich
Die Hannover Rück Aktie steht aktuell im Fokus vieler Anleger. Nach einem Rekordgewinn im Jahr 2025 plant der Rückversicherer eine deutlich höhere Dividende. Unsicherheiten ergeben sich jedoch durch geopolitische Risiken, insbesondere den Golfkrieg, dessen finanzielle Auswirkungen aktuell schwer abschätzbar sind.
► Hannover RÜck ISIN: DE0008402215 | WKN: 840221 | Ticker: HNR1
⚡ Key Takeaways
- Attraktive Dividende und Bewertung: Die Hannover Rück Aktie punktet mit steigender Ausschüttung, solider Gewinnentwicklung und einer im Branchenvergleich günstigen Bewertung.
- Robustes Wachstum trotz Risiken: Rekordgewinn 2025 und positiver Ausblick, jedoch Unsicherheiten durch geopolitische Risiken wie den Golfkrieg.
- Chartbild verbessert sich: Über der SMA200 stabilisiert, mit weiterem Aufwärtspotenzial Richtung 286 EUR und darüber hinaus, solange wichtige Unterstützungen halten.
Fundamentaldaten der Hannover Rück Aktie
- Aktueller Preis: 274,60 EUR
- Marktkapitalisierung: 33,11 Mrd. EUR
- Umsatz 2024: 28,82 Mrd. EUR
- Eigenkapitalquote (2024): 20,93 %
- KGV 2025 (Prognose): 11,91
- Dividendenrendite 2025 (Prognose): 4,77 %
- 4 Wochen Performance: +0,17 %
- Branche: Versicherungen
- Bewertung: Stark unterbewertet
Parkettgeflüster zur Hannover Rück Aktie
Die Hannover Rück Aktie überzeugt durch eine verlässliche Dividendenpolitik. Für das vergangene Jahr sollen 12,50 EUR je Aktie ausgeschüttet werden, nach 9 EUR im Jahr zuvor. Auch für 2026 plant das Management eine weitere Erhöhung.
Langfristig sollen rund 55 % des Gewinns an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Trotz Belastungen durch Naturkatastrophen wie die Waldbrände in den USA konnte 2025 ein Rekordgewinn von 2,64 Mrd. EUR erzielt werden - ein Anstieg von über 13 % im Jahresvergleich. Für 2026 wird ein Gewinn von rund 2,7 Mrd. EUR erwartet.
Risiken bestehen insbesondere durch den Golfkrieg. Betroffen sein könnten:
- Luftfahrt- und Transportversicherungen
- Warenkreditversicherungen
- Absicherungen politischer Risiken
Chartanalyse: Hannover Rück Aktie im Fokus
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Tageschart
Die Hannover Rück Aktie hat nach einem Rücksetzer vom Jahreshoch 2025 eine Stabilisierung gezeigt und konnte zuletzt wieder deutlich zulegen.
- Wichtiger Durchbruch über die SMA200 (255,48 EUR) im März
- Aktuell stabil über der SMA20 (266,39 EUR)
- Kurs etabliert sich über 270 EUR
Bullisches Szenario:
Solange die Aktie über der SMA20 notiert, bestehen Chancen auf weitere Kursgewinne mit Zielen bei:
- 286,20 EUR (Gap)
- 335 EUR
Support-Zonen:
- SMA20: 266,39 EUR
- SMA50: 257,24 EUR
- SMA200: 255,48 EUR
Einschätzung: Bullisch
- Bull-Szenario: 60 %
- Bear-Szenario: 40 %
4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch kurzfristig bleibt die Hannover Rück Aktie im Fokus technischer Analysten.
- Stabilisierung über der SMA200 (252,53 EUR)
- Unterstützung durch SMA50 (265,80 EUR)
- Aktuell nahe SMA20 (272,61 EUR)
Kurzfristige Perspektive:
Ein Halten über der SMA20 könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen. Bei Schwäche bietet das Gap bei 265 EUR eine wichtige Unterstützung.
Einschätzung: Bullisch
- Bull-Szenario: 55 %
- Bear-Szenario: 45 %
Wichtige Kursmarken der Hannover Rück Aktie
Widerstände:
277,00 EUR
285,40 EUR
286,20 EUR (Gap)
292,40 EUR
335,00 EUR
Unterstützungen:
273,17 EUR
272,61 EUR
266,39 EUR
265,80 EUR
265,00 EUR (Gap)
255,48 EUR
252,53 EUR
Fazit: Hannover Rück Aktie im Fokus
Die Hannover Rück Aktie bietet eine attraktive Kombination aus solider Bewertung, hoher Dividendenrendite und stabilem Wachstum. Trotz geopolitischer Risiken bleibt der Ausblick insgesamt positiv. Sowohl fundamental als auch charttechnisch zeigt sich die Aktie aktuell in einer konstruktiven Verfassung mit weiterem Aufwärtspotenzial.
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FAQ zur Hannover Rück Aktie
Was macht die Hannover Rück?
Die Hannover Rück ist einer der weltweit führenden Rückversicherer. Das Unternehmen versichert Erstversicherer gegen große Risiken wie Naturkatastrophen, Transport- oder Luftfahrtschäden.
Ist die Hannover Rück Aktie eine gute Dividendenaktie?
Ja, die Hannover Rück Aktie gilt als attraktive Dividendenaktie. Für 2025 wird eine Dividendenrendite von rund 4,77 % erwartet, bei einer geplanten Ausschüttungsquote von etwa 55 % des Gewinns.
Wie hat sich die Hannover Rück Aktie zuletzt entwickelt?
Die Hannover Rück Aktie konnte sich nach einem Rücksetzer stabilisieren und notiert wieder über wichtigen Durchschnittslinien wie der SMA200. Das Chartbild hat sich zuletzt deutlich aufgehellt.
Wie ist die Bewertung der Hannover Rück Aktie?
Die Aktie gilt aktuell als unterbewertet. Das erwartete KGV für 2025 liegt bei rund 11,9, was im Branchenvergleich günstig ist.
Welche Risiken gibt es bei der Hannover Rück Aktie?
Zu den wichtigsten Risiken zählen geopolitische Unsicherheiten wie der Golfkrieg sowie mögliche Großschäden in den Bereichen Luftfahrt, Transport und politische Risiken.
Wie sind die Aussichten für die Hannover Rück Aktie?
Die Prognose bleibt insgesamt positiv. Analysten erwarten weiteres Gewinnwachstum und steigende Dividenden, sofern externe Risiken kontrollierbar bleiben.
Welche Kursziele sind bei der Hannover Rück Aktie relevant?
Wichtige Kursziele liegen bei etwa 286 EUR und darüber hinaus bei 335 EUR, sofern der Aufwärtstrend intakt bleibt.
Ist die Hannover Rück Aktie im DAX enthalten?
Ja, die Hannover Rück Aktie ist im DAX gelistet und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands.
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