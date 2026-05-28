RWE Prognose 2026: Aktie im Fokus - Dividende, Zahlen und Chartanalyse

- Die bestätigte RWE Prognose 2026 und die geplante Dividendenerhöhung auf 1,32 EUR je Aktie stärken das Vertrauen der Anleger
- Operativ überzeugt RWE trotz rückläufiger Umsätze
- Charttechnisch bleibt die Aktie kurzfristig angeschlagen
- Die bestätigte RWE Prognose 2026 und die geplante Dividendenerhöhung auf 1,32 EUR je Aktie stärken das Vertrauen der Anleger
- Operativ überzeugt RWE trotz rückläufiger Umsätze
- Charttechnisch bleibt die Aktie kurzfristig angeschlagen
Die RWE Prognose für 2026 wurde vom Konzern bestätigt. Besonders positiv: Die Dividende soll 2026 auf 1,32 EUR je Aktie steigen und damit rund 10 Prozent höher ausfallen als im Vorjahr. Trotz rückläufiger Umsätze konnte RWE das operative Ergebnis deutlich verbessern. Die Aktie bleibt damit weiter im Fokus vieler Anleger.
► RWE WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker: RWE
💡 Key Takeaways
- Die bestätigte RWE Prognose 2026 und die geplante Dividendenerhöhung auf 1,32 EUR je Aktie stärken das Vertrauen der Anleger.
- Operativ überzeugt RWE trotz rückläufiger Umsätze mit steigenden EBITDA- und Nettoergebnissen sowie hohen Investitionen in erneuerbare Energien.
- Charttechnisch bleibt die Aktie kurzfristig angeschlagen - erst ein nachhaltiger Anstieg über SMA20 und SMA50 würde das Chartbild wieder deutlich aufhellen.
RWE Aktie im Fokus: Fundamentaldaten im Überblick
|Kennzahl
|Wert
|Aktueller Preis
|55,32 EUR
|Marktkapitalisierung
|41,15 Mrd. EUR
|Umsatz 2025
|17,63 Mrd. EUR
|Eigenkapitalquote 2025
|45,35 %
|KGV 2026*
|21,01
|4-Wochen-Performance
|-5,82 %
|Bewertung
|leicht unterbewertet
|Dividendenrendite 2026*
|2,34 %
|Branche
|Energieversorger
* Prognose
RWE Prognose bestätigt: EBITDA und Dividende steigen
Der Außenumsatz von RWE ist im ersten Quartal 2026 auf 4.291 Mio. EUR gefallen. Im Vorjahreszeitraum lag der Umsatz noch bei 6.386 Mio. EUR. Positiv entwickelte sich dagegen die operative Ertragslage: Das bereinigte EBITDA stieg um 321 Mio. EUR auf 1.631 Mio. EUR. Auch das bereinigte Nettoergebnis verbesserte sich deutlich auf 608 Mio. EUR.
Das Ergebnis je Aktie fiel im abgelaufenen Quartal allerdings auf 0,03 EUR zurück.
Im Fokus der Investitionen standen erneut erneuerbare Energien. Insgesamt investierte RWE im ersten Quartal 2026 rund 2.609 Mio. EUR brutto in den Ausbau der Erzeugungskapazitäten. Der Schwerpunkt lag auf Offshore-Windprojekten. Weitere 43 Prozent der Investitionen flossen in Onshore-Wind- und Solarprojekte.
Die aktuelle RWE Prognose für das laufende Geschäftsjahr wurde bestätigt. Der Konzern erwartet weiterhin ein bereinigtes EBITDA zwischen 5.200 Mio. EUR und 5.800 Mio. EUR. Das bereinigte Nettoergebnis soll zwischen 1.550 Mio. EUR und 2.050 Mio. EUR liegen.
Besonders interessant für Dividendenanleger: Für 2026 plant RWE eine Ausschüttung von 1,32 EUR je Aktie. Damit würde die Dividende im Jahresvergleich um rund 10 Prozent steigen.
Aktie im Fokus: Chartanalyse der RWE Aktie
Tageschart: Rücksetzer belastet kurzfristig das Chartbild
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Tageschart zeigt sich, dass die RWE Aktie seit September 2025 einen stabilen Aufwärtstrend etabliert hatte. Nach einer Schwächephase im November kehrte zu Jahresbeginn wieder Kaufinteresse zurück. Mitte März konnte das Papier zeitweise über die Marke von 58 EUR steigen.
Das bisherige Jahreshoch bei 61,98 EUR wurde Anfang Mai jedoch deutlich abverkauft. Anschließend verlor die Aktie nicht nur die SMA20, sondern auch die SMA50. Beide Durchschnittslinien verlaufen aktuell eng beieinander im Bereich um 57,90 EUR.
Die RWE Aktie notiert derzeit unter beiden gleitenden Durchschnitten. Dadurch hat sich das Chartbild kurzfristig eingetrübt.
Für eine neue Aufwärtsdynamik müsste die Aktie zunächst die SMA20 und anschließend die SMA50 zurückerobern. Erst oberhalb der SMA50 würden sich wieder Chancen auf einen Anstieg in Richtung Jahreshoch eröffnen. Darüber könnten die nächsten Kursziele bei 65 EUR und später bei 70,50 EUR liegen.
Sollte die Erholung hingegen scheitern, könnten sich die Abgaben in Richtung 49,50 EUR bis 47,57 EUR ausweiten. Dort verläuft aktuell die SMA200 als wichtige mittelfristige Unterstützung.
Einschätzung Tageschart
Prognose: neutral
Langfristiger Ausblick für die nächsten 12 bis 18 Monate
Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bestehen. Erst ein bestätigter Tagesschlusskurs oberhalb der SMA50 würde das Chartbild wieder deutlich verbessern.
Wahrscheinlichkeiten auf Basis des aktuellen Setups:
- Bullisches Szenario: 55 %
- Bärisches Szenario: 45 %
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4h-Chart: Kurzfristig überwiegen die Abwärtsrisiken
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart wird deutlich, dass sich die Aktie zuletzt an der SMA200 stabilisieren konnte. Diese Unterstützung wurde jedoch in den vergangenen Handelstagen aufgegeben. Ein GAP down führte die Aktie unter die SMA20 und SMA200 zurück.
Damit hat sich auch das kurzfristige Chartbild deutlich verschlechtert.
Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, bleibt die Gefahr weiterer Rücksetzer bestehen. Neue positive Impulse würden sich erst ergeben, wenn sich das Papier nachhaltig über der SMA50 etablieren kann.
Besonders wichtig bleibt dabei die SMA200, die nach dem jüngsten Bruch nun als Widerstand fungieren könnte.
Einschätzung 4h-Chart
Prognose: bärisch
Kurzfristiger Ausblick für die nächsten drei Monate
Aktuell dominieren die Abwärtsrisiken. Erst oberhalb von SMA200 und SMA50 würden sich wieder belastbare Aufwärtsperspektiven ergeben.
Wahrscheinlichkeiten auf Basis des aktuellen Setups:
- Bullisches Szenario: 45 %
- Bärisches Szenario: 55 %
Wichtige Widerstände der RWE Aktie
- 56,38 EUR
- 56,53 EUR
- 56,57 EUR
- 56,83 EUR
- 57,31 EUR
- 57,88 EUR
- 57,94 EUR
- 58,20 EUR
- 61,42 EUR (GAP)
Wichtige Unterstützungen der RWE Aktie
- 53,70 EUR
- 51,44 EUR
- 50,74 EUR
- 49,22 EUR
- 48,23 EUR (GAP)
- 47,57 EUR
- 47,04 EUR (GAP)
- 45,06 EUR
- 43,69 EUR
Fazit zur RWE Prognose
Die bestätigte RWE Prognose für 2026 sowie die geplante Dividendenerhöhung halten die Aktie im Fokus institutioneller und privater Anleger. Fundamental überzeugt der Konzern weiterhin mit starken Ergebnissen im Bereich erneuerbare Energien und einer soliden Bilanzstruktur.
Charttechnisch hat sich das Bild kurzfristig jedoch eingetrübt. Entscheidend wird sein, ob die Aktie die SMA20 und SMA50 zeitnah zurückerobern kann. Gelingt dies, bleiben mittelfristig neue Hochs möglich. Andernfalls könnten weitere Rücksetzer folgen.
Quelle: Daten und Charts aus xStation5
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FAQ zur RWE Aktie und RWE Prognose
Wie lautet die aktuelle RWE Prognose für 2026?
RWE erwartet für 2026 ein bereinigtes EBITDA zwischen 5,2 Mrd. EUR und 5,8 Mrd. EUR. Das bereinigte Nettoergebnis soll zwischen 1,55 Mrd. EUR und 2,05 Mrd. EUR liegen.
Wie hoch fällt die Dividende von RWE 2026 aus?
Für 2026 plant RWE eine Dividende von 1,32 EUR je Aktie. Das entspricht einer Steigerung von rund 10 Prozent im Jahresvergleich.
Ist die RWE Aktie aktuell unterbewertet?
Auf Basis der aktuellen Fundamentaldaten gilt die RWE Aktie derzeit als leicht unterbewertet. Besonders die stabile Bilanz und die Investitionen in erneuerbare Energien stützen die Bewertung.
Welche Risiken bestehen aktuell bei der RWE Aktie?
Charttechnisch bestehen kurzfristig Abwärtsrisiken, solange die Aktie unter SMA20 und SMA50 notiert. Zudem bleiben Energiepreise und regulatorische Entwicklungen wichtige Einflussfaktoren.
Welche Kursziele sind bei der RWE Aktie möglich?
Kann die Aktie die wichtigen Widerstände überwinden, wären Kursziele bei 65 EUR und später bei 70,50 EUR möglich. Auf der Unterseite gelten die Bereiche um 49,50 EUR und die SMA200 als wichtige Unterstützungen.
Warum steht die RWE Aktie im Fokus der Anleger?
Die Aktie steht wegen der bestätigten Prognose, der steigenden Dividende und der hohen Investitionen in Offshore-Wind- sowie Solarprojekte im Fokus vieler Anleger.
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