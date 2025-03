AKTIE IM FOKUS: Hannoversche Rück WKN: 840221 | ISIN: DE0008402215 | Ticker: HNR

​​​​Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren Short Cut: Rückversicherungen stehen bedingt durch den Klimawandel und die zunehmenden Extremwetterereignisse von großen Herausforderungen. Die Hannover Rück konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Konzern Nettoergebnis von 2,3 Mrd. EUR erwirtschaften.

Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Fundamentaldaten: aktueller Preis 271,90 EUR Marktkapitalisierung 32,79 Mrd. EUR Umsatz 2023 28,38 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2023) 18,83 KGV 2025* 13,15 % 4 Wochen Performance + 7,23 % Bewertung stark unterbewertet Div. Rendite 2025* 3,51 % Branche Versicherung * Prognose Parkettgeflüster: Das Präminenwachstum in der Erneuerung in der traditionellen Schadensrückversicherung zum 01. Januar ist um 7,6 Prozent gestiegen. Der Konzern verweist in diesem Zusammenhang auf überwiegend stabile Konditionen. Der vorläufige Nettokonzerngewinn wird sich 2024 voraussichtlich, von 1,8 Mrd. EUR im Vorjahr, auf 2,3 Mrd. EUR bewegen und liegt damit im Bereich der Erwartungen. Auch für das laufende Geschäftsjahr rechnet das Management mit stabilen Gewinnzahlen. Der Nettogewinn wird auf 2,4 Mrd. EUR prognostiziert, die Kapitalanlagerendite soll sich mindestens auf 3,2 Prozent belaufen. Zum 01. Januar 2025 standen Verträge mit einem Prämienvolumen in Höhe von 10,3 Mrd. EUR zur Erneuerung an. Das entspricht ca. 59 Prozent des Geschäftes im traditionellen Schaden-Rückversicherungsgeschäfts. Aus der Summe der gekündigten und er erneuerten Verträge stieg das Prämienvolumen um 7,6 Prozent auf 11.038 Mio. EUR. Die Rückversicherungen stehen aufgrund des Klimawandels und der damit verbundenen Extremwetterereignisse auch zukünftig vor großen Herausforderungen. Regional wuchs das Geschäft in Europa, naher Osten und Afrika um 9,7 Prozent, das in Amerika um 13,5 Prozent, während sich das Geschäft im Asien-Pazifik-Raum nur leicht um 0,8 Prozent erhöht hat. Chartcheck - Betrachtung im Tageschart: Das Papier konnte sich, nachdem das Jahrestief im August (210,60 EUR) formatiert war, deutlich erholen. Es ging im Zuge dessen bis an und über die 255 EUR. Der Kaufdruck hatte Anfang September nachgelassen, das Wertpapier gab Teile der Augustgewinne wieder ab. Im November gelang die Stabilisierung im Bereich der 240 EUR. Von hier aus ging es wellenförmig aufwärts, wobei die Bewegungen einen moderaten Charakter hatten. Ende Februar stellte sich nachhaltiges Kaufinteresse ein. Die Aktie konnte in der letzten Handelswoche ein Jahreshoch bei 279,30 EUR formatieren. Im Tageschart ist gut erkennbar, dass die Aktie zunächst mit der 200-Tage-Linie (aktuell bei 246,31 EUR) zu kämpfen hatte, diese Durchschnittslinie im November dann eine belastbare Unterstützung gewesen ist. Auch der Rücksetzer Ende Dezember konnte sich im Bereich dieser Linie wieder erholen, ebenso Ende Februar. Die 200-Tage-Linie war in den letzten Handelswochen und -monaten damit eine belastbare Unterstützung gewesen. Mit der jüngsten Aufwärtsbewegung, die ihren Beginn an der 20-Tage-Linie (aktuell bei 259,99 EUR) genommen hat, konnte sich die Aktie deutlich aufwärtsschieben. Die letzten drei Handelstage waren zwar von etwas Abgabedruck geprägt, übergeordnet kann aber konstatiert werden, dass die Aktie jederzeit an neue Hochs laufen kann, solange sich das Papier über der 20-Tage-Linie halten kann. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 300 / 305 EUR und übergeordnet die 345 / 355 EUR sein. Die 20-Tage-Linie kann bei Rücksetzern auch einen Support bieten. Hält diese Durchschnittslinie nicht, so könnte die 50-Tage-Linie (aktuell bei 256,71 EUR) darunter noch eine weitere Unterstützung bieten. Wesentlich unter die 50-Tage-Linie sollten Rücksetzer nicht mehr gehen, um den bullischen Grundton im Chart nicht in Frage zu stellen. Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate): Kann sich die Aktie über der 20-Tage-Linie halten, so könnte es übergeordnet weiter aufwärts zu neuen Hochs gehen. Rücksetzer sollten sich spätestens im Bereich der 50-Tage-Linie erholen. Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten: Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 % Betrachtung im 4h Chart: Der Anteilsschein ist bis Mitte Februar übergeordnet in einer Box seitwärts gelaufen. Es ging im Handelsverlauf mal über die SMA20 (aktuell bei 269,81 EUR) und im Rahmen der Gewinnmitnahmen unter die SMA200 (aktuell bei 245,92 EUR). Sie Aktie hat aber bei Schwäche nie den Kontakt zur SMA200 verloren, sondern konnte sich immer im Dunstkreis dieser Linie erholen. Ende Februar gelang die erneute Bewegung über alle drei Durchschnittslinien. Das Wertpapier konnte sich von hier aus sukzessive aufwärtsschieben. Rücksetzer konnten sich, und das kann gut aus dem Chart herausgelesen werden, jeweils an der SMA20 stabilisieren und erholen. Solange die Aktie über der SMA20 notiert, solange könnten sich weitere Erholungen einstellen, die die Anlaufziele erreichen könnten, die in der Tagesbetrachtung gewürdigt worden sind. Sollte die SMA20 im Rahmen von Rücksetzern keinen ausreichenden Support bieten, so könnte darunter die SMA50 (aktuell bei 261,73 EUR) noch eine weitere Unterstützung bieten. Das Chartbild würde sich wieder eintrüben, wenn der Anteilsschein unter die SMA50 zurücksetzt. Sollte die Schwäche danach weiter anhalten, so sollte die Aktie spätestens im Bereich der SMA200 einen Richtungswechsel abbilden. Einschätzung 4h Chart, Prognose: bullisch Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate): Rücksetzer bis in den Bereich der SMA20 wären als unkritisch zu interpretieren. Sollte sich die Aktie wieder unter der SMA50 etablieren, würde sich das Chartbild wieder eintrüben. Weitere Schwäche könnte bis in den Bereich der SMA200 gehen. Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten: Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 % Widerstände 272,56

300,00

350,00

395,00 Unterstützungen 271,50

269,73

261,73

259,99

259,19

256,71

247,00

246,31

245,92

236,80

221,20 (GAP)

216,70 (GAP)

214,80

195,85

187,16 Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.