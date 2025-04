Als ich vor zwei Wochen in den Osterurlaub ging, sah die Welt an den Aktienmärkten alles andere als positiv aus: ein eskalierender Handelsstreit beginnend mit einer absurd anmutenden Vorstellung Donald Trumps im Rose Garden am 02.04.2025 und der VerkĂĽndung von Importzöllen, die den S&P 500 in der Spitze deutlich unter die 5.000 Punkte Marke beförderten.Â

Nachdem sich das Bild zwischenzeitlich ein wenig entspannt hatte, besonders nach einem Reversal am 09.04., welches fast schon geschichtsträchtig anmutete, drohten wir in das Oster-Wochenende noch einmal „überzurollen“, folgend auf Kommentare seitens der US Notenbank FED, die sich in Person des FED Chairman Powell unwillig zeigte, einen „Rettungsanker“ in Form zeitnaher, geldpolitischer Lockerungen auszuwerfen und eines US Präsidenten Trump, der als Reaktion hierauf andeutete, Fed Chairman Powell zu feuern – was er tatsächlich gar nicht kann.Â

Aber allein die Andeutung eines solchen Schritts sorgte fĂĽr ausreichend Angst, dass die von der Politik unabhängige US-Notenbank ihre Unabhängigkeit einbĂĽĂźen könnte und die USA auf dem Weg in eine Staatsform unterwegs sein könnte, die nur noch dem Anschein nach etwas mit einem demokratischen Rechtsstaat zu tun hat, was gefolgt war von einer Flucht aus dem US-Dollar und eben dem AbstoĂźen US-amerikanischer Aktien.Â

Zwischenzeitlich hat nicht nur Donald Trump zurĂĽckgerudert, sondern auch die Lage am US-Aktienmarkt in Form des S&P 500 hat sich deutlich entspannt – tatsächlich sogar so weit, dass sich fĂĽr die kommenden 12 Monate ein sehr bullishes Bild skizzieren lässt.Â

Der Grund fĂĽr diese, meine Zeilen findet sich in einem Signal, dass zwischenzeitlich getriggert wurde: im Zweig Breadth Thrust.Â

Was ist der Zweig Breadth Thrust?

Der von Martin Zweig entwickelte „Breadth Thrust“ setzt die Anzahl der steigenden Aktien mit der Summe der Anzahl steigender und fallender Aktien ins Verhältnis. Das Ergebnis ist ein Oszillator mit der Marke von 50 als Mittelpunktslinie.

Es handelt sich also um einen „Marktbreite“-Indikator, der aufzeigt, dass es im breiten Aktienmarkt eine starke Nachfrage gibt, konkret: der Anteil der steigenden Aktien an der NYSE steigt innerhalb von zehn Tagen von einem gleitenden Durchschnitt von weniger als 0,4 auf über 0,615.

Das klingt sehr technisch (ist es auch...), ist aber hochbrisant, denn: wenn dieser „Zweigt Breadth Thrust“ getriggert wurde, was seit dem zweiten Weltkrieg genau 18 Mal aufgetreten ist, wie Ryan Detrick eindrucksvoll ĂĽber seinen X-Feed geteilt hat, hat der S&P 500 6 oder 12 Monate später nie niedriger notiert.Â

Aber auch darĂĽberhinausgehend, waren die vergangenen Handelstage folgend auf das Oster-Wochenende alles andere als bearish: sechs von zehn Handelstagen sind mehr als 70% der an der NYSE gelisteten Aktien gestiegen, was laut Ryan Detrick, eine durchschnittliche 12-Monats-Rendite im S&P 500 von 22,6 % seit 1950.Â

 Zudem ist der S&P 500 drei Tage in Folge um mindestens 1,5 % gestiegen – ebenfalls ein klares Signal, dass wir es im aktuellen Umfeld nicht mit einer Bärenmarkt-Rallye oder einer Short Squeeze zu tun haben. Das sind „tiefe Taschen“ die aktuell „aufladen“ – und die Statistik spricht fĂĽr diese „Big Boys“: wenn der S&P 500 drei Tage in Folge um mindestens 1,5 % gestiegen ist, handelte er laut Detrick in 10 von 10 Fällen ein Jahr später höher, im Schnitt um 21,6 %.Â

Auch wenn ich aktuell noch ein wenig zurĂĽckhaltend wäre, so ist der Vorteil aktuell klar auf Seite der Bullen. Es ist kurzfristig nicht auszuschlieĂźen, dass es zu einem kurzen RĂĽcksetzer kommt, aber oberhalb von 5.100 Punkten denke ich, dass der Vorteil im S&P 500 in die Sommer-Monate hinein, eventuell auch darĂĽber hinaus, eher auf der Oberseite liegen dĂĽrfte und wir im April die Jahrestiefs gesehen haben.Â

S&P 500 Aktienindex Chartanalyse – Daily:

Quelle:Â xStation5Â von XTB

