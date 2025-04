Hausrepublikaner stimmen knapp für Trumps Haushaltsentwurf. EURUSD nähert sich 1,12

Die Republikaner im Repräsentantenhaus haben am Donnerstag mit 216 zu 214 Stimmen knapp für den Haushaltsentwurf von Präsident Trump gestimmt, was einen bedeutenden Sieg für seine Gesetzesagenda darstellt, nachdem er einen Tag zuvor einige Zölle ausgesetzt hatte. Die Abstimmung ermöglicht ein beschleunigtes Gesetzgebungsverfahren, das auslaufende Steuersenkungen verlängern, zusätzliche Steuersenkungen umsetzen und die Ausgaben für Grenzsicherheit und Verteidigung erhöhen würde. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Während sich die Republikaner einig sind, die Steuersenkungen aus Trumps erster Amtszeit zu verlängern und die Mittel für Grenzsicherheit und Verteidigung aufzustocken, sind sie sich bei bestimmten Ausgabenkürzungen, insbesondere in Bezug auf Medicaid, weiterhin uneinig. Der Plan des Repräsentantenhauses sieht Ausgabenkürzungen in Höhe von mindestens 1,5 Billionen US-Dollar vor und ermöglicht Steuersenkungen in Höhe von 4 Billionen US-Dollar, während die Version des Senats nur Kürzungen in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar vorsieht, aber Steuersenkungen in Höhe von über 5 Billionen US-Dollar ermöglicht. Die Demokraten kritisierten den Plan, wobei der Vorsitzende Hakeem Jeffries argumentierte, dass er die Erschwinglichkeitskrise in Amerika verschlimmern würde, indem er wesentliche Leistungen für Steuersenkungen ins Visier nehme, die in erster Linie den Reichen zugutekämen.

EURUSD (D1) Chartanalyse- Daily EUR/USD baut seine Gewinne aus und nähert sich früheren Höchstständen, während Trumps Plan das Repräsentantenhaus passiert. Quellen: xStation5 von XTB

SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.