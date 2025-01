Heico verzeichnet den größten Rückgang seit 2022 📉

Die Aktien des Herstellers von Ersatzteilen und kritischen elektronischen Komponenten für die Luft- und Raumfahrt sowie das Militär, Heico (HEI.US), verlieren fast 20 % gegenüber ihren Höchstständen im Oktober. ► Heico WKN: 889997 | ISIN: US4228061093 | Ticker: HEI.US Der Rückgang findet statt, obwohl es keine wesentlichen Nachrichten gibt, die den Stimmungsabfall rechtfertigen würden. Derzeit wird die Aktie mit einem Aufschlag von etwa 20 % auf den durchschnittlichen Kaufpreis von Berkshire Hathaway gehandelt, das durch den Einstieg in die Aktienbeteiligung einen Anteil an dem Familienunternehmen erworben hat.

Zum Teil können wir den Rückgang der Aktie auf die kurzfristige Schwäche im Verteidigungssektor und in verwandten Unternehmen zurückführen. Möglicherweise analysieren Investoren, inwieweit sich die Politik von Trump auf Verteidigungsverträge und Haushaltsausgaben auswirken wird.

Heico prognostiziert für 2025 ein anhaltendes Umsatzwachstum, sowohl organisch als auch durch Akquisitionen unterstützt. Die Strategie besteht darin, Produkte zu entwickeln und Akquisitionsmöglichkeiten zu nutzen, während gleichzeitig die finanzielle Stabilität gewahrt bleibt. Solide Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2024 Die Finanzergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024 fielen jedoch sehr gut aus, und abgesehen von einer Verlangsamung im Segment der Rüstungsbeschaffung gibt es keine Anzeichen für Besorgnis. Es könnte sich auch herausstellen, dass Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der Nettogewinn stieg im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 um 35 % auf 139,7 Millionen US-Dollar (0,99 US-Dollar pro Aktie), verglichen mit 103,4 Millionen US-Dollar (0,74 US-Dollar pro Aktie) im vierten Quartal 2023.

Der Nettogewinn für das Gesamtjahr 2024 stieg um 27 % auf 514,1 Millionen US-Dollar (3,67 US-Dollar) gegenüber 403,6 Millionen US-Dollar (2,91 US-Dollar pro Aktie) im Jahr 2023.

Der Umsatz stieg im vierten Quartal um 8 % auf einen Rekordwert von 1,013 Milliarden US-Dollar gegenüber 936,4 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Für das gesamte Geschäftsjahr stieg er um 30 % auf 3,857 Milliarden US-Dollar gegenüber 2,968 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023.

Die Betriebsmarge stieg im vierten Quartal auf 21,6 % (von 20,2 %) und für das gesamte Jahr auf 21,4 % (von 21,1 %). Das EBITDA stieg im vierten Quartal um 13 % auf 264 Millionen US-Dollar und im gesamten Geschäftsjahr um 32 % auf 1,002 Milliarden US-Dollar. Die Flight Support Group meldete einen Umsatzanstieg von 15 %, was einem Anstieg von 49 % für das gesamte Geschäftsjahr 2024 entspricht. Das organische Wachstum betrug 12 %. Heico meldete das 17. Quartal in Folge mit einem Nettoumsatzwachstum. Das Betriebsergebnis stieg im vierten Quartal um 35 % auf 154,5 Millionen US-Dollar und im gesamten Geschäftsjahr um 53 % auf 593,1 Millionen US-Dollar. Die Betriebsmarge stieg im vierten Quartal auf 22,3 % (von 19 %) und im gesamten Geschäftsjahr auf 22,5 % (von 21,9 %).

Electronic Technologies Group; der Gruppenumsatz fiel im vierten Quartal um 1,8 % auf 336,2 Millionen US-Dollar (hauptsächlich aufgrund geringerer Aufträge im Verteidigungssegment), stieg aber im gesamten Geschäftsjahr um 3 % auf 1,263 Milliarden US-Dollar.

Das Betriebsergebnis fiel im vierten Quartal um 5 % auf 81,8 Millionen US-Dollar, stieg aber im Gesamtjahr um 1 % auf 288,2 Millionen US-Dollar. Die Betriebsmarge lag im vierten Quartal bei 24,3 % (gegenüber 25,2 %) und im Gesamtjahr bei 22,8 % (gegenüber 23,3 %). Gleichzeitig deutet der Rekord-Auftragsbestand auf optimistische Wachstumsaussichten im Raumfahrt- und Verteidigungssegment für 2025 hin. Heico erwarb 2024 insgesamt vier Unternehmen, darunter Capewell Aerial Systems und Marway Power Solutions, was das Gewinnwachstum unterstützte. Das Unternehmen erwartet, dass Akquisitionen die Gewinne im Jahr 2025 verbessern werden. Die Verschuldung im Verhältnis zum Nettogewinn ging 2024 zurück, und das Verhältnis von Verschuldung zu EBITDA sank 2024 um ganze 50 %. Der Cashflow aus dem operativen Geschäft stieg im vierten Quartal um 39 % und im Gesamtjahr um 50 %. Das Unternehmen kündigte eine halbjährliche Dividende von 0,11 $ pro Aktie an. Es war die 93. Dividende in Folge seit 1979. Heico Aktie Chartanalyse – Daily: Die Aktien des Unternehmens testen das 23,6-Fibonacci-Retracement des Aufwärtstrends von 2020. Das aktuelle Ausmaß des Ausverkaufs beträgt 1:1, ähnlich wie im Zeitraum April bis Juli 2022. In der Vergangenheit waren Rückgänge der Aktien des Unternehmens um 20 % oder mehr äußerst selten. Die Bewertung von Heico ist relativ schwierig, aber das jährliche Nettogewinnwachstum betrug 27 %, was in Kombination mit dem breiten Graben des Unternehmens die „hohe Bewertung“ teilweise rechtfertigt. Das Unternehmen ist nach wie vor ein wichtiger Lieferant von OEM-Ersatzteilen, d. h. elektronischen Komponenten und Teilen für das US-Militär, den Raumfahrtsektor und Luft- und Raumfahrtunternehmen, insbesondere Boeing. Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

