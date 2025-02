Heineken steigt um 12 % und verzeichnet den besten Handelstag seit 1989, was dem Brauereisektor Auftrieb gibt 📈

Die Aktien des niederlĂ€ndischen Brauereigiganten Heineken (HEIA.NL) stiegen nach den Halbjahresergebnissen des Unternehmens um ĂŒber 12 % und befeuerten eine Erholung bei anderen großen Brauereien wie Carlsberg (CARLB.DK) und Anheuser-Busch InBev (ABI.BE), die beide um rund 3 % zulegten. Die Ergebnisse von Heineken deuteten auf ein starkes Volumenwachstum und eine organische Umsatzsteigerung in allen MĂ€rkten hin. Das Unternehmen prognostiziert fĂŒr 2025 ein Wachstum des Betriebsergebnisses von 4–8 %, wĂ€hrend Analysten mit einem Anstieg von 6 % gegenĂŒber dem Vorjahr gerechnet hatten. Dies ist Heinekens zweitbester Handelstag seit 1989. Die GeschĂ€ftsexpansion Das gesamte Biervolumen von Heineken stieg im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 %, wobei das Volumen der Marke Heineken im Vergleich zum Vorjahr um rekordverdĂ€chtige 8,8 % anstieg. Der organische Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5 % auf 29,9 Milliarden Euro, wĂ€hrend der Gesamtumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 % auf 35,95 Milliarden Euro zurĂŒckging, was hauptsĂ€chlich auf WĂ€hrungseffekte zurĂŒckzufĂŒhren ist, die sich mit mehr als 1,6 Milliarden Euro negativ auf die Ergebnisse auswirkten. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Segmente alkoholfreies Bier und Premium-Bier schnitten am besten ab und steigerten die operativen Margen deutlich um 40 Basispunkte von 14,7 % auf 15,1 %. Der Betriebsgewinn stieg im Vergleich zum Vorjahr um 8,3 % auf 4,5 Milliarden Euro und ĂŒbertraf damit sowohl die Erwartungen von Heineken (8 % Wachstum im Vergleich zum Vorjahr) als auch die Prognosen des Marktes (5,3 % im Vergleich zum Vorjahr). AktienrĂŒckkĂ€ufe und geringere Verschuldung Der freie Cashflow stieg im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 Milliarden Euro auf 3,1 Milliarden Euro .

stieg im Vergleich zum Vorjahr um . Die Nettoverschuldung sank um 1,1 Milliarden Euro von 15,8 Milliarden Euro auf 14,7 Milliarden Euro. In seinem Kommentar hob Heineken die starke Leistung trotz schwacher Verbraucherstimmung in Europa, anhaltendem Inflationsdruck und Risiken der WĂ€hrungsabwertung in SchwellenlĂ€ndern hervor. Das Unternehmen bewies jedoch operative Effizienz und senkte 2024 die Kosten um 400 Millionen Euro. Der Markt reagierte auch positiv auf Heinekens 1,5 Milliarden Euro schweres AktienrĂŒckkaufprogramm, das in den nĂ€chsten zwei Jahren durchgefĂŒhrt werden soll. Die Gesamtdividende fĂŒr 2024 belief sich auf 1,86 Euro pro Aktie, was einer Steigerung von 7,5 % YoY entspricht, wobei die Enddividende auf 1,17 Euro pro Aktie festgelegt wurde. Heineken (HEIA.NL) im Tageschart Die Heineken-Aktie notiert derzeit bei 76,50 Euro, wobei der breitere Lebensmittel- und GetrĂ€nkesektor im STOXX 600 heute die höchsten Gewinne in der Benchmark verzeichnet. Die Ergebnisse des Unternehmens fĂŒr das erste Halbjahr 2024 enttĂ€uschten zunĂ€chst den Markt, aber die Aktie versucht nach starken Gewinnen im zweiten Halbjahr 2024 eine Erholung nach einem jĂŒngsten AbwĂ€rtstrend und testet die 200-Tage-EMA (77 Euro pro Aktie, rote Linie). Investoren bewerten die Expansion des Unternehmens im Premium-Biersegment, das höhere Gewinnspannen bietet, sowie das Wachstum bei alkoholfreien GetrĂ€nken positiv. Mit Blick auf die Zukunft ist der Markt optimistisch, dass eine Erholung der europĂ€ischen Konsumausgaben zu höheren UmsĂ€tzen in allen Heineken-Produktkategorien fĂŒhren wird. Trotz eines schwierigen Umfelds baut das Unternehmen sein GeschĂ€ft weiter aus und schließt das zweite Halbjahr mit einem Nettogewinn von ĂŒber 978 Millionen Euro ab. Quelle: xStation5 von XTB  ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto TĂ€glich verfĂŒgbar! Monatlich ausgeschĂŒttet! Zinsen fĂŒr die "Pause" bis zum nĂ€chsten Trade!  Â

