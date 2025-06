Die Aktie von Hims & Hers Health (Ticker: HIMS) war am Dienstag eine der an der Wall Street aktivst gehandelten Aktien, es wurden fast 115 Millionen Stücke umgesetzt und das bei einer Tageshandelsspanne von mehr als 12 US-Dollar oder fast 2,5-ATR mit einem dann, meiner Einschätzung nach recht schwachen Tagesschluss – was war geschehen? Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 HIMS Handelsideen 🔴 HIMS Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Hims & Hers Health | WKN: A2QMYY | ISIN: US4330001060 | Ticker: HIMS Vorbörslich wurde bekannt, dass HIMS die europäische Telemedizinplattform Zava übernehmen wird, um seine globale Expansion voranzutreiben. Demnach soll die Übernahme bis Mitte 2025 (also zeitnah) abgeschlossen sein, konkrete Übernahmedetails wurden zunächst aber nicht publik. Die globale Expansion von Hims & Hers Health schreitet also voran, bereits 2021 expandierte HIMS mit der Übernahme der in London ansässigen vertikalen Gesundheitsplattform Honest Health nach Großbritannien. Durch die Übernahme von Zava wird das Unternehmen seine Dienstleistungen auf Irland, Frankreich und Deutschland ausweiten und seinen aktiven Kundenstamm um rund 50 % vergrößern, wodurch die bestehende Kundenbasis von Hims mit 2,4 Millionen Abonnenten um 1,3 Millionen Kunden erweitert wird. Zavas CEO David Meinertz, teilte mit, dass die Übernahme das ansonsten überlastete europäische Gesundheitssystem entlasten werde, konkretisierte: „Die Medikamente sind preisgünstiger als in den USA, sodass sich mehr Menschen diese tatsächlich leisten können, und wir sehen eine enorme Nachfrage“ und weiter: „Die Nachfrage steigt und die gesetzlichen Systeme werden zusätzlich belastet, was durch Telemedizin entlastet werden kann.“ Mit Blick auf die Aktie kam es initial zu einer Attacke auf die Mai-Hochs, die dann aber aggressiv abverkauft wurde, was rein technisch als „Fehlausbruch“ aus der im „Guten Abend Börse“ bereits am Montag thematisierten „Bullenflagge“ gewertet werden könnte. Ich bin für die Aktie dennoch weiter positiv und dass mindestens so lange, wie die Region um 51/52 US-Dollar gehalten werden kann. Dennoch möchte ich für eine realistische Chance einer zeitnahen Attacke auf die Allzeithochs um $73 zunächst ein Halten über 58, eher 60 US-Dollar zu sehen bekommen, um an Long-Engagements wieder interessiert zu sein. HIMS Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

