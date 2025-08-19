Home Depot Aktie: Quartalszahlen Q2 2025 und Prognose für Anleger Die Home Depot Aktie (HD.US) stand nach den aktuellen Q2-Zahlen 2025 unter Druck. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 43,18 Milliarden USD und einen Gewinn je Aktie (EPS) von 4,68 USD, knapp unter den Analystenerwartungen. Obwohl die Ergebnisse solide ausfielen, fehlten positive Überraschungen – was die Aktie leicht belastete. ►Home Depot Aktie | WKN: 866953 | ISIN: US4370761029 | Ticker: HD Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Home Depot Inc. gilt als einer der weltweit größten Einzelhändler für Baumaterialien, Werkzeuge, Renovierungsprodukte und Heimwerkerbedarf. Das Unternehmen konzentriert sich stark auf den US-Markt und bedient sowohl Privatkunden als auch professionelle Handwerker. Mit einem breiten Sortiment und einem dichten Filialnetz zählt Home Depot zu den führenden Akteuren der Branche. Finanzkennzahlen Q2 2025 Umsatz (GAAP): 43,18 Mrd. USD (+0,6% im Jahresvergleich)

Bruttogewinn (adjusted): 14,4 Mrd. USD (Marge ~33%)

EBITDA (adjusted): 7,5 Mrd. USD

Nettogewinn (adjusted): 4,56 Mrd. USD (Marge ~10%)

EPS (adjusted): 4,68 USD (0,2% Rückgang YoY)

Comparable Sales USA: +1,4% YoY

Operative Marge: 13,0%

Operativer Cashflow: 5,4 Mrd. USD (Rückgang)

Free Cashflow: 4,7 Mrd. USD (Rückgang)

Investitionsausgaben (CapEx): 720 Mio. USD Diese Zahlen zeigen, dass Home Depot trotz stabiler Margen mit einem schwächeren Cashflow zu kämpfen hat. Home Depot Prognose 2025 Für das Gesamtjahr 2025 bestätigte Home Depot seine Prognose: Umsatzwachstum: ca. 2,8%

EPS-Rückgang: ca. –3% Während stabile Umsätze und solide Margen für eine starke Marktposition sprechen, deutet das verlangsamte Wachstum im US-Einzelhandel auf eine mögliche Abkühlung hin. Vor allem die rückläufigen Cashflows sind ein Warnsignal, das Investoren im Auge behalten sollten. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit: Home Depot Aktie zwischen Stabilität und Vorsicht Die Home Depot Aktie bleibt für langfristige Anleger interessant, da das Unternehmen seine Führungsposition im Heimwerkersegment behauptet. Dennoch sollte man die makroökonomischen Risiken sowie die schwächere Cashflow-Entwicklung berücksichtigen. Die Home Depot Prognose deutet auf moderates Umsatzwachstum, aber rückläufige Gewinne hin – was die Aktie kurzfristig belasten könnte. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

