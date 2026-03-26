Das Wichtigste in Kürze Iran öffnet Hormus

Ölpreise steigen weiter

Börse aktuell volatil

Börse aktuell: Iran signalisiert Entspannung – Ölpreise bleiben hoch ⚡ Die Börse aktuell wird weiterhin stark von geopolitischen Entwicklungen bestimmt. Neue Börse News aus dem Nahen Osten sorgen für Aufmerksamkeit: Iran hat mehreren Öltankern die Passage durch die Straße von Hormus erlaubt – ein wichtiges Signal in Richtung Deeskalation. Dennoch bleibt die Marktreaktion überraschend: Trotz dieser positiven Entwicklung steigen die Ölpreise weiter und halten sich über der Marke von 100 USD pro Barrel. ► Brent Crude Öl WKN: 9 67740| ISIN: XC0009677409 | Ticker: OIL 🔑 Key Takeaways Iran öffnet Hormus: Signal für mögliche Entspannung

Ölpreise steigen weiter: Markt bleibt skeptisch

Börse aktuell volatil: Geopolitik dominiert weiterhin Hormus-Straße im Fokus der Börse News Die Passage von insgesamt zehn Tankern durch die strategisch wichtige Straße von Hormus gilt als bedeutendes Signal. Rund 20 % des globalen Ölhandels laufen über diesen Engpass – jede Bewegung hat direkte Auswirkungen auf die Märkte. Mit diesem Schritt will Iran zeigen: Verhandlungsbereitschaft

Interesse an einer Deeskalation

Stabilisierung der globalen Ölversorgung Für die Börse aktuell ist das grundsätzlich ein positives Signal – zumindest auf den ersten Blick. Ölmarkt reagiert überraschend robust Trotz der Entspannungssignale zeigt sich der Ölmarkt weiterhin angespannt: Brent und WTI bleiben über 100 USD

Risikoaufschläge bleiben bestehen

Markt zweifelt an nachhaltiger Deeskalation Ein möglicher Grund:

Investoren trauen den aktuellen Entwicklungen noch nicht vollständig und preisen weiterhin das Risiko neuer Eskalationen ein. 🌍 Potenzial für Entlastung – aber noch keine Trendwende Sollte Iran seine Exporte weiter erhöhen, könnte das Angebot deutlich steigen: Mehr als 1 Million Barrel pro Tag zusätzlich möglich

Unterstützung durch US-Reserven denkbar

Potenzieller Druck auf Inflation und Energiepreise Doch aktuell gilt:

Die Märkte warten auf konkrete Fortschritte in den Verhandlungen – reine Signale reichen nicht aus. Fazit: Börse aktuell zwischen Hoffnung und Skepsis Die aktuellen Börse News zeigen ein gemischtes Bild. Einerseits gibt es klare Zeichen für eine mögliche Entspannung im Nahen Osten, andererseits bleibt die Unsicherheit hoch. Die Börse aktuell reagiert deshalb zurückhaltend:

Ölpreise bleiben hoch, und Anleger bleiben vorsichtig. Erst wenn aus symbolischen Gesten konkrete politische Fortschritte werden, dürfte sich die Lage nachhaltig entspannen. Brent Crude Öl Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!

Alle Details zur Aktion hier

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.