HORNBACH Aktie im Aktien Marathon: Langfristige Analyse & Prognose 2025

HORNBACH Aktie - Analyse und Einschätzung für Investoren

Im Aktien Marathon analysieren wir jede Woche eine Aktie mit Fokus auf die langfristige Entwicklung. Im Mittelpunkt stehen fundamentale Kennzahlen, Geschäftsmodell, Bewertung und charttechnische Perspektiven. Anders als bei kurzfristigen Trading-Analysen liegt der Fokus hier auf der langfristigen Anlage bis 2028 beziehungsweise 2030.

Die Projektionen basieren auf fundamentalen Unternehmensdaten und sollen insbesondere langfristig orientierten Anlegern dabei helfen, die eigene Einschätzung mit einer unabhängigen Analyse abzugleichen. In dieser Ausgabe des Aktien Marathon steht die HORNBACH Aktie im Fokus.

► HORNBACH WKN: 608340 / ISIN: DE0006083405 / Kürzel: HBH / Symbol: HBBHF

✅ Drei Key Takeaways

Die HORNBACH Aktie überzeugt im Aktien Marathon vor allem durch eine günstige Bewertung mit einem KGV unter 10 sowie einer Dividendenrendite von über 3 Prozent.

Charttechnisch bleibt das Bild aktuell angespannt: Erst oberhalb von 86 EUR würde sich die Lage aufhellen, während unterhalb der SMA200 weitere Rücksetzer drohen könnten.

Langfristig könnte die HORNBACH Aktie insbesondere für defensiv orientierte Anleger als stabile Depotbeimischung interessant sein, auch wenn derzeit die Wachstumsdynamik fehlt.

HORNBACH Aktie: Chartanalyse im Wochenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die HORNBACH Aktie konnte sich nach dem Tief im Oktober 2023 sukzessive erholen. Die Aufwärtsbewegungen verliefen allerdings moderat und ohne ausgeprägte Dynamik. Gegen Ende 2024 setzte das Papier deutlicher zurück, ehe eine Stabilisierung einsetzte.

Das Jahreshoch 2025 wurde jedoch direkt wieder abverkauft. Seitdem befindet sich die HORNBACH Aktie erneut in einer Abwärtsbewegung und hat zwischenzeitlich die Marke von 80 EUR unterschritten.

Im Wochenchart wird deutlich, dass die SMA200 bei aktuell 78,45 EUR die Kursentwicklung in den vergangenen Monaten mehrfach stabilisieren konnte. Gleichzeitig begrenzte die SMA20 bei derzeit 81,43 EUR auf der Oberseite die Aufwärtsversuche der Aktie. Dadurch verengt sich die Handelsspanne zunehmend.

Kann sich die HORNBACH Aktie per bestätigtem Wochenschluss über der SMA20 etablieren, würde sich das charttechnische Bild verbessern. In diesem Fall könnte die Aktie zunächst in Richtung der SMA50 bei aktuell 89,53 EUR laufen. Ein nachhaltiges bullisches Signal würde allerdings erst oberhalb der Marke von 100 EUR entstehen.

Sollte die SMA200 dagegen per Wochenschluss unterschritten werden, könnten weitere Rücksetzer folgen. Mögliche nächste Kursziele lägen dann bei 69,80 EUR sowie darunter im Bereich von 62,75 EUR.

Einschätzung Wochenchart

Prognose: neutral bis bärisch

HORNBACH Aktie: Analyse im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart lässt sich die Schwächephase seit dem Hoch 2025 noch deutlicher erkennen. Die HORNBACH Aktie bewegt sich seit Monaten überwiegend seitwärts und konnte sich bislang nicht nachhaltig von der SMA20 bei 81,10 EUR beziehungsweise der SMA50 bei 81,09 EUR nach oben lösen.

Gleichzeitig fungierten diese Durchschnittslinien zuletzt mehrfach als Unterstützung. Sollte die Aktie jedoch nachhaltig unter diese Bereiche zurückfallen, könnte sich die Schwächebewegung in Richtung der bereits im Wochenchart genannten Kursziele fortsetzen.

Ein freundlicheres Chartbild würde sich erst ergeben, wenn die HORNBACH Aktie die Marke von 86 EUR nachhaltig zurückerobern kann. In diesem Fall würde auch die Wahrscheinlichkeit steigen, dass die Aktie in Richtung der SMA200 bei aktuell 88,25 EUR ansteigen könnte.

Einschätzung Tageschart

Prognose: bärisch

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Unternehmensprofil der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA

Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA ist die Muttergesellschaft der HORNBACH-Gruppe und vereint mehrere Beteiligungsgesellschaften aus den Bereichen Handel und Immobilien.

Die wichtigste Tochtergesellschaft ist die HORNBACH-Baumarkt AG, die großflächige Bau- und Gartenmärkte mit integrierten Gartencentern im In- und Ausland betreibt. Insgesamt umfasst das Netzwerk rund 140 Bau- und Gartenmärkte in Europa sowie drei eigenständige Gartencenter der Lafiora HORNBACH Florapark GmbH mit einer Verkaufsfläche von rund 1,4 Millionen Quadratmetern.

Ergänzt werden die Handelsaktivitäten durch die HORNBACH Baustoff Union GmbH, die vor allem gewerbliche Kunden im Baustoffhandel bedient.

Darüber hinaus ist die Gruppe über die HORNBACH Immobilien AG in der Entwicklung und Vermarktung von Einzelhandelsimmobilien aktiv. Zusätzlich plant die Holding ein öffentliches Delisting-Angebot für die Aktien der HORNBACH-Baumarkt AG, um künftig nur noch mit einer Aktie an der Börse vertreten zu sein.

Aktionärsstruktur HORNBACH:

Der größte Anteileigner ist die Hornbach Family, zusammen halten die drei größten Aktionärsgruppen über die Hälfte der Anteile.

Wichtige Bewertungskennzahlen HORNBACH 2025 - 2021

Der Umsatz hat sich im Betrachtungszeitraum deutlich erhöht, wobei er von 2023 auf 2024 rückläufig und von 2024 auf 2025 stagniert hat.

Die Zahl der Beschäftigten ist trotz des Umsatzrückgangs seit 2023 moderat erhöht worden.

Der pro-Kopf-Umsatz hat sich in den letzten fünf Jahren praktisch nicht geändert. Er liegt knapp unter 0,25 Mio. EUR pro Mitarbeitenden.

Das operative Ergebnis ist seit 2022 rückläufig und hat seitdem um gut 120 Mio. EUR oder 32 Prozent abgenommen.

Das Ergebnis vor Steuern reduzierte sich von 2022 bis 2024. Erst im letzten Jahr des Betrachtungszeitraums konnte das Ergebnis wieder über die 200 Mio. EUR Marke geschoben werden.

Der Gewinn pro Aktie lag 2021 als auch 2022 über der 10 EUR-Marke. Von 2024 auf 2025 konnte diese Kennzahl wieder leicht verbessert werden.

Die Dividende hat sich in den letzten vier Jahren nicht verändert - sie liegt stabil bei 2,40 EUR pro Aktie.

Die Aktie ist mit einem KGV unter 10 als sehr günstig bewertet.

Das Eigenkapital ist seit 2022 sukzessive angestiegen und lag 2025 über der Marke von 2 Mrd. EUR.

Die Eigenkapitalquote lag 2025 über der 40 Prozent-Marke und ist in den letzten drei Jahren um 2,14 Prozentpunkte gewachsen.

Fundamentalanalyse der HORNBACH Aktie

Die HORNBACH Aktie überzeugt vor allem durch eine solide operative Entwicklung. Das Unternehmen arbeitet profitabel und weist stabile Geschäftszahlen auf. Gleichzeitig fehlt es derzeit an einer besonders dynamischen Wachstumsstory, was die Kursentwicklung in den vergangenen Jahren belastet hat.

Aus fundamentaler Sicht erscheint die Bewertung attraktiv. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt unter 10, wodurch die Aktie im Branchenvergleich günstig bewertet wirkt. Zusätzlich profitieren Anleger von einer Dividende in Höhe von 2,40 EUR je Aktie, was einer Dividendenrendite von über 3 Prozent entspricht.

Gerade für langfristig orientierte Anleger könnte die HORNBACH Aktie daher als defensive Depotbeimischung interessant sein. Aufgrund der bislang schwachen Kursdynamik erscheint eine starke Übergewichtung aktuell jedoch nicht zwingend sinnvoll.

Fazit zur HORNBACH Aktie im Aktien Marathon

Im Aktien Marathon zeigt sich die HORNBACH Aktie als solide, defensiv ausgerichtete Value-Aktie mit attraktiver Bewertung und stabiler Dividendenrendite. Die fundamentalen Kennzahlen sprechen für ein robustes Geschäftsmodell, während das Chartbild aktuell weiterhin von Zurückhaltung geprägt ist.

Kurzfristig bleibt die technische Ausgangslage eher neutral bis bärisch. Langfristig könnte die HORNBACH Aktie jedoch insbesondere für Anleger interessant bleiben, die auf substanzstarke Unternehmen mit günstiger Bewertung und kontinuierlicher Dividende setzen.

Quellen

Finanzen.de, hornbach.de, boerse.de, Afu Research, aktienfinder.net

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FAQ zur HORNBACH Aktie

Ist die HORNBACH Aktie aktuell unterbewertet?

Die HORNBACH Aktie wirkt mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 10 vergleichsweise günstig bewertet. Zusätzlich bietet das Unternehmen eine solide Dividendenrendite von über 3 Prozent.

Wie ist die langfristige Prognose für die HORNBACH Aktie?

Langfristig bleibt die Einschätzung zur HORNBACH Aktie stabil bis moderat positiv. Das Unternehmen verfügt über ein solides Geschäftsmodell, allerdings fehlt derzeit eine starke Wachstumsdynamik.

Zahlt HORNBACH eine Dividende?

Ja, die HORNBACH Aktie zahlt regelmäßig eine Dividende. Für 2025 liegt die Ausschüttung bei 2,40 EUR je Aktie.

Welche Risiken bestehen bei der HORNBACH Aktie?

Zu den Risiken zählen die aktuell schwache Kursdynamik, ein herausforderndes Konsumumfeld sowie mögliche Belastungen durch Konjunktur- und Immobilienzyklen.

Für wen eignet sich die HORNBACH Aktie?

Die HORNBACH Aktie könnte insbesondere für langfristig orientierte Anleger interessant sein, die auf defensive Value-Aktien mit stabilen Fundamentaldaten und Dividende setzen.

Was ist der Aktien Marathon?

Der Aktien Marathon ist ein langfristig orientiertes Analyseformat, in dem regelmäßig Aktien unter fundamentalen und charttechnischen Gesichtspunkten bewertet werden.