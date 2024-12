Einer der großen Gewinner am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch war die Aktie von Hugo Boss (Ticker: BOSS.DE). Die Aktie legte fast 10% zu, doch von einem Turnaround, kann zumindest rein technisch, meiner Einschätzung nach noch nicht gesprochen werden. Hugo Boss Aktie mit starker Erholung 🔴 Klarer Turnaround aber erst über 44 Euro Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Prognose & Ausblick Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |🔴 Hugo Boss Handelsideen 🔴& Ausblick ► Hugo Boss WKN: A1PHFF | ISIN: DE000A1PHFF7 | Ticker: BOSS.DE Erinnern wir uns kurz: in unserer Betrachtung vom 05.11.2024 schrieb ich, dass die Aktie von der Long-Seite erst wieder interessant würde, sollte es zu einer Rückeroberung der 44 Euro Marke kommen, etwas konservativer 45 Euro kommen. Da sich im Bereich um 39.50/40 Euro keine Käufer fanden, war nicht auszuschließen, dass sich die Aktie noch einmal in Richtung der Region um 30 Euro aufmacht, markierte am Montag knapp unterhalb von 32 Euro ein neues Jahrestief und setzte dann zu einem scharfen Retracement an – was war geschehen? Nach den jüngsten Meldungen rund um mögliche Insidergeschäfte seitens des Vorstandsvorsitzenden Grieder sprach der Aufsichtsrat Grieder nun das volle Vertrauen aus. Laut Gerüchten plante Grieder wohl über eine eigene gegründete Gesellschaft zum Ankeraktionär Hugo Boss‘ aufzusteigen und gemeinsam mit René Benko eine „Fashion Investment Group“ zu gründen. Aber wie dem auch sei, rein technisch hat sich für die Aktie nichts geändert, die Rückeroberung der 44/45 Euro Region bleibt essenziell, um den seit Mitte 2023 eingeleiteten Abwärtstrend zu brechen. Und ob solch ein „Kraftakt“ zeitnah gelingt, würde ich ausgehend von den jüngsten Quartalszahlen zunächst bezweifeln, zur Erinnerung: die Konsumflaute setzte sich auch im abgelaufenen Geschäftsquartal fort, vor allem die Geschäfte China und der Region Asien/Pazifik haben weiter Schwierigkeiten Momentum aufzunehmen. Zwar konnte Hugo Boss dank eines strikten Kostenmanagements den Gewinnrückgang etwas abschwächen, nichtsdestotrotz bleibt abzuwarten, ob Sparmaßnahmen in eine mangelnde Konsumneigung wirklich der richtige Weg sind und wir dürften längerfristig erst mit den Quartalszahlen im März genaueres erfahren, wenn Hugo Boss dann nämlich plant einen Ausblick für das kommende Geschäftsjahr zu geben. Hugo Boss Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

