Hugo Boss: Nach wie vor herrschender Ergebnisdruck 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 27.02.2025

AKTIE IM FOKUS: Hugo Boss

WKN: A1PHFF | ISIN:  DE000A1PHFF7 | Ticker: BOSS

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

Short Cut: 

Die schwache Verbraucherstimmung ist weiterhin dominierend, der Konzern hat aber seinen Umsatz im dritten Quartal 2024 moderat steigern können. Bedingt durch den nach wie vor herrschenden Ergebnisdruck liegt der Schwerpunkt auf einer hohen Kostendisziplin.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis    44,95 EUR

Marktkapitalisierung   3,15 Mrd. EUR

Umsatz 2023    4,20 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote    38,28 %

KGV 2025*    12,26 %

4 Wochen Performance    - 1,26 %

Bewertung    Leicht unterbewertet

Div. Rendite 2025*   3,16 %

Branche    Bekleidung

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

Im 3. Quartal hat der Konzern einen Umsatz von 1.029 Mio. EUR realisieren k√∂nnen. Gegen√ľber dem Vorjahresquartal ist dies eine w√§hrungsbereinigte Ver√§nderung von 1 Prozent, wobei die Marken BOSS Womenswear und HUGO etwas st√§rker gewachsen sind als BOSS Menswear. Das operative Ergebnis belief sich im 3. Quartal 2024 auf 95 Mio. EUR, die EBIT-Marge liegt bei 9,3 Prozent. Im Vergleichsquartal des Vorjahres konnte der Konzern noch ein Ergebnis von 107 Mio. EUR ausweisen. Das Ergebnis vor Steuern lag mit 78 Mio. EUR 10 Mio. EUR dem Vorjahreswert. Das Konzernergebnis wurde mit 56 Mio. EUR ausgewiesen, was ein Ergebnis je Aktie von 0,79 EUR entspricht. Im 3. Quartal 2023 lag das Ergebnis pro Aktie noch bei 0,91¬†EUR.

Der gr√∂√üte Absatzmarkt ist der EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika), wobei sich der amerikanische Markt mit einem Wachstum von 4 Prozent gegen√ľber dem Vorjahresquartal am besten entwickelt hat.¬†

HUGO BOSS hat den Umsatz- und Ergebnisausblick f√ľr das Gesamtjahr 2024 best√§tigt. Das Umsatzziel 2024 liegt zwischen 4,20 Mrd. EUR und 4,35 Mrd. EUR. Das EBIT soll sich auf Jahressicht zwischen 350 Mio. EUR und 430 Mio. EUR bewegen. Der Fokus wird weiterhin auf der Kostendisziplin liegen, die die Profitabilit√§t im 4. Quartal weiter erhalten soll.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie setzte seit Ende Februar 2024 sukzessive zur√ľck. Erst im August schien ein Boden gefunden worden zu sein. Nach einer Entlastungsbewegung, die bis fast an die 45 EUR-Marke ging, stellten sich Gewinnmitnahmen ein, die unter das September Tief gegangen sind. Das Jahrestief wurden bei 31,87 EUR formatiert; dieses wurde aber direkt und dynamisch zur√ľckgekauft. Es ging wieder zur√ľck in den Bereich der 45 EUR. Seit Anfang 2025 l√§uft die Aktie in einer Box im Dunstkreis der 45 EUR-Marke seitw√§rts weiter. Die Kursmuster zeigen an, dass sich die Aktie aktuell nicht nach Norden l√∂sen kann, auf der anderen Seite auf der Unterseite aber gut abgesichert scheint.

Nachdem das Wertpapier Mitte November unter alle drei Durchschnittslinien gefallen ist, konnte sich das Papier Ende 2024 wieder deutlicher erholen. Probleme im Rahmen der Aufw√§rtsbewegung hat zun√§chst die 200-Tage-Linie (aktuell bei 41,37 EUR) bereitet. Es hat einige Zeit gedauert, bis diese Linie genommen werden konnte. In den letzten Handelswochen konnte sich das Papier √ľber der 20-Tage-Linie (aktuell bei 45,18 EUR) festsetzen, hat es aber nicht geschafft, sich auch verbindlich von dieser Linie zu l√∂sen.

Wesentlich wird zun√§chst sein, dass sich das Papier per Tagesschluss √ľber der 20-Tage-Linie halten kann. Wichtig w√§re weiterhin, dass es das Papier belastbar schafft, sich von der 20-Tage-Linie zu l√∂sen und aufw√§rtszulaufen. Ideal k√∂nnte dies mit einer dynamischen gr√ľnen Tageskerze abgebildet werden. Stellen sich dies Kursmuster ein, so k√∂nnte der Anteilsschein zun√§chst an die 50,64 EUR und nachfolgend an die 53,16 EUR bzw. √ľbergeordnet das GAP bei 62,12 EUR schlie√üen.

Sollte die 20-Tage-Linie als Support per Tagesschluss nicht halten, so k√∂nnte die¬†50-Tage-Linie (aktuell bei 43,95 EUR) darunter noch eine Unterst√ľtzung bieten. Im Tageschart ist erkennbar, dass diese Linie in den letzten Handelsmonaten eine gute Unterst√ľtzung gewesen ist. Wird diese Linie aber aufgegeben, so w√ľrde sich das Tageschart eintr√ľben. Die 200-Tage-Linie k√∂nnte darunter noch einen weiter Support bieten, das Tageschart w√ľrde sich aber verbindlich eintr√ľben, wenn die Aktie per Tagesschluss unter diese Linie f√§llt und sich darunter etabliert. Damit w√ľrde sich auch die Wahrscheinlichkeit erh√∂hen, dass sich die Schw√§che in Richtung des November Tiefs 2024 ausweiten k√∂nnte.¬†

 

Einschätzung Tageschart, Prognose:  neutral / bullisch  

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Kann sich die Aktie √ľber der 20-Tage-Linie halten, so k√∂nnte es √ľbergeordnet aufw√§rts bis zum GAP close gehen. Verbindlich eintr√ľben w√ľrde sich das Tageschart dann wieder, wenn sich das Wertpapier unter der 200-Tage-Linie etabliert hat.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im Chart ist erkennbar, dass die Aktie im Oktober und im November an der SMA20 (aktuell bei 45,08 EUR) / SMA50 (aktuell bei 45,24 EUR) seitw√§rts / abw√§rts gelaufen ist. Ende November ging dieser Kontakt verloren und die Aktie ist auch unter die SMA200 (aktuell bei 42,28 EUR) gerutscht. Nachdem das Jahrestief im Dezember (31,87 EUR) formatiert war, ging innerhalb von wenigen Handelstagen wieder √ľber alle drei Durchschnittslinien. Die Aktie konnte sich nachfolgend √ľber der SMA200 halten. Es ging zwei Mal an diese Linie zur√ľck, der Anteilsschein hat es aber geschafft, sich √ľber dieser Linie zu halten. Diese Bewegungen lassen sich gut aus dem Chart herauslesen. Der Anteilsschein konnte sich dann in der zweiten Januarh√§lfte √ľber die SMA50 als auch √ľber die SMA20 schieben und ist im weiteren Handelsverlauf an diesen beiden Linien seitw√§rts weitergelaufen.

Es w√§re jetzt wichtig, dass sich die Aktie nicht nur √ľber der SMA50 / SMA20 festsetzen kann, sondern sich auch rasch von diesen beiden Linien nach Norden l√∂sen kann. Dabei w√ľrde es die bullische Interpretation des Charts st√ľtzen, wenn es das Papier es schafft, sich im Rahmen von dynamischen Impulsen aufw√§rtszuschieben. Sollten sich diese Kursmuster einstellen, so k√∂nnten die Anlaufziele erreicht werden, die in der Tagesbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben.

Geht es aber im Rahmen von Schw√§che unter die SMA50 / SMA20 zur√ľck, so w√ľrde dies erst dann einen b√§rischen Beigeschmack haben, wenn der Anteilsschein den Kontakt zu diesen beiden Linien verliert. Das k√∂nnte dann als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Abgaben in Richtung der SMA200 ausdehnen k√∂nnten. Wird diese Linie angelaufen, so sollte der Anteilsschein sp√§testens hier einen Richtungswechsel abbilden.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: neutral

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Kann sich √ľber der SMA50 festsetzen, so bestehen Perspektiven auf der Oberseite in Richtung der 50 EUR-Marke zu laufen. Wird die SMA20 aber aufgegeben, so k√∂nnte sich die Schw√§che noch bis an die SMA200 ausdehnen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Widerstände

45,04

45,04

45,08

45,18

45,24

45,28

47,81

49,42

43,30

31,20 (GAP)

67,86

Unterst√ľtzungen

43,95

41,37

39,75 (GAP)

32,50 (GAP)

31,87

25,30

19,43

Quelle: xStation5 von XTB

 

