Übernahmespekulationen nach möglichem Shell-Megadeal📈 BP-Aktien steigen

Die BP-Aktien stiegen an der US-Börse um bis zu 9,30 %, nachdem das Wall Street Journal (WSJ) berichtet hatte, dass Shell in ersten Gesprächen über die Übernahme seines in London ansässigen Konkurrenten stehe. Obwohl noch keine Einigung bestätigt wurde und die Bedingungen noch nicht bekannt sind, kommt diese Nachricht inmitten wachsender Spekulationen, dass BP unter dem Druck jahrelanger schlechter Ergebnisse und des aktivistischen Investors Elliott Management zum Übernahmeziel werden könnte. Shell soll seit Mai die Vorzüge einer Übernahme prüfen, obwohl ein Sprecher betonte, dass sich das Unternehmen weiterhin auf seine Leistung und Vereinfachung konzentriere. ►BP | WKN: 850517 | ISIN: GB0007980591 | Ticker: BPAQF Sollte die Übernahme zustande kommen, wäre sie eine der größten in der europäischen Geschichte und würde möglicherweise einen europäischen Ölriesen schaffen, der mit den US-Giganten ExxonMobil und Chevron konkurrieren könnte. Das fusionierte Unternehmen würde fast 5 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag produzieren und den Markt für Flüssigerdgas dominieren. Analysten warnen jedoch, dass der Deal teuer werden könnte, möglicherweise mit einem Aufschlag von 20 % auf den Wert von BP in Höhe von 58 Milliarden Pfund, und dass er kartellrechtliche Bedenken auf den Kraftstoffmärkten aufwerfen könnte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen BP Aktie Chart (M30) Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.