Powell mahnt zur Geduld angesichts des Drucks des Bankenausschusses des Senats, die Zinsen zu senken 📃🔔

An seinem zweiten Tag der Anhörung betonte Fed-Chef Jerome Powell einen vorsichtigen, datengestĂŒtzten Ansatz fĂŒr die Geldpolitik und erklĂ€rte, die Zentralbank werde zunĂ€chst abwarten, wie sich die gemessene Inflation entwickle. Er rĂ€umte ein, dass die jĂŒngste SchwĂ€che des US-Dollars die allgemeine Unsicherheit an den MĂ€rkten widerspiegele, und wies darauf hin, dass die Auswirkungen der Zölle auf die Inflation höher oder niedriger ausfallen könnten als erwartet. Powell warnte, dass eine FehleinschĂ€tzung langfristige Kosten nach sich ziehen könnte, stellte jedoch klar, dass eine Stagflation nicht das Basisszenario der Fed sei, auch wenn sie weiterhin ein Risiko darstelle, das es zu beobachten gelte. Powell Ă€ußerte sich auch zu den FinanzmĂ€rkten und Regulierungsfragen. Er sagte, der Anleihemarkt funktioniere gut und signalisierte, dass Maßnahmen zu Basel III und der SLR-Regelung wahrscheinlich bald kommen werden. In Bezug auf KryptowĂ€hrungen stellte er fest, dass Stablecoins sich zunehmend etabliert haben, was die Fed dazu veranlasst, ihre frĂŒheren Leitlinien zu ĂŒberdenken. Er rĂ€umte zwar ein, dass die Fiskalpolitik die Inflation beeinflussen kann, bekrĂ€ftigte jedoch, dass die Fed die Staatsverschuldung nicht in ihre geldpolitischen Entscheidungen einbezieht. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen EURUSD Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF SparplĂ€ne: AUSGEZEICHNET

QualitĂ€t, Service, GebĂŒhren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET  bei XTB!

 bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemĂ€ĂŸ § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und EinschĂ€tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und BedĂŒrfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den FinanzmĂ€rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der FinanzmĂ€rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht fĂŒr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlĂ€sslicher Indikator fĂŒr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten ĂŒberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.