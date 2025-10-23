IBM Prognose 2025 – Starke Quartalszahlen, aber schwache Börsenreaktion

Das Wichtigste in Kürze Ergebnisse über den Erwartungen, aber die Aktie fiel nachbörslich um über 7 %.

Dritte Gewinnmitteilung in Folge wurde zurückhaltend aufgenommen.

Umsatz von 16,33 Mrd. USD, 9 % Wachstum gegenüber dem Vorjahr.

Infrastruktureinnahmen um 17 % gestiegen, Beratung nur um 3,3 %.

Operative Marge entsprach mit 58,7 % den Erwartungen.

IBM veröffentlichte gestern seine aktuellen Quartalsergebnisse. Auf den ersten Blick wirkten die Zahlen stark: Umsatz und Gewinn pro Aktie übertrafen die Markterwartungen, und der freie Cashflow stieg im Jahresvergleich deutlich. Trotzdem reagierte die Börse aktuell enttäuscht – die Aktie verlor im regulären Handel und rutschte nachbörslich um über 7 % ab. ► IBM WKN: 851399 | ISIN: US4592001014 | Ticker: IBM (NYSE – New York Stock Exchange) Damit setzte sich ein ungünstiger Trend fort: Bereits das dritte Quartal in Folge endete die Earnings Conference mit einem Dämpfer für Investoren. Quartalszahlen im Detail: Umsatzwachstum über 9 % im Jahresvergleich Der Umsatz belief sich auf 16,33 Milliarden US-Dollar, ein Plus von über 9 % im Jahresvergleich und deutlich über dem Konsens von 16,1 Milliarden Dollar. Besonders positiv fiel das Infrastrukturgeschäft auf, das um 17 % zulegte – ein Zeichen für die anhaltende Stärke traditioneller IBM-Segmente. Das Consulting-Geschäft wuchs dagegen nur um 3,3 %, und genau hier lag die Enttäuschung vieler Anleger. Der operative Gewinn entsprach mit 58,7 % Marge den Erwartungen, während der bereinigte Gewinn pro Aktie auf 2,65 US-Dollar stieg – ebenfalls über den Prognosen. Der freie Cashflow legte um 15 % auf 2,37 Milliarden US-Dollar zu. Warum die Reaktion der Börse aktuell so schwach ausfiel Die IBM Prognose sorgte für Verunsicherung. Das Management sprach nun von einem Umsatzwachstum von „mindestens 5 %“, zuvor hieß es noch „über 5 %“. Diese scheinbar kleine Änderung wurde als Abschwächung der Prognose interpretiert – ein Hinweis, dass das Wachstum möglicherweise nicht so stark ausfällt wie erhofft. Vor allem die langsamer wachsenden Software- und Consulting-Sparten gelten als Bremsklötze. Gerade in diesen Bereichen erwarten Investoren langfristig die größten Margen und Wachstumsimpulse. IBM Prognose: Stabilität statt Dynamik Trotz der aktuellen Kursreaktion bleibt IBM ein Konzern mit starken Fundamentaldaten, einem breiten Technologieportfolio und einer weltweit bekannten Marke. Viele Investmentbanken behalten ihre moderaten Kaufempfehlungen bei, weisen aber zunehmend auf die mangelnde Wachstumsdynamik hin. Die IBM Prognose zeigt: Ohne eine nachhaltige Beschleunigung in den zukunftsträchtigen Segmenten Software und Services dürfte es schwierig bleiben, das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. Fazit zur IBM Prognose und Börse aktuell IBM liefert solide Zahlen, aber das Wachstum in den Kernsegmenten bleibt zu schwach, um die Börse zu begeistern. Für Anleger bedeutet das: Die IBM Prognose bleibt stabil, doch Dynamik und Innovationskraft müssen steigen, damit die Aktie langfristig wieder überzeugen kann. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

