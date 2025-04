IBM vor den Ergebnissen für das erste Quartal 2025: Wichtige Überlegungen

Im Laufe des Tages, nach Börsenschluss an der Wall Street, wird das traditionsreiche US-Technologieunternehmen IBM seine Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 veröffentlichen. Die Anleger werden den Bericht von „Big Blue“ mit großer Aufmerksamkeit verfolgen, insbesondere vor dem Hintergrund der anhaltenden Volatilität bei Technologieaktien aufgrund der Unsicherheiten im internationalen Handel. Interessanterweise hat sich IBM dem allgemeinen Trend im Technologiesektor widersetzt und seit Jahresbeginn einen Anstieg von rund 11 % verzeichnet, während zahlreiche Mitbewerber seit Jahresbeginn deutliche Rückgänge hinnehmen mussten. Vor der Veröffentlichung der Ergebnisse notiert die IBM-Aktie heute mit einem Plus von 2 %. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Was wird vom heutigen Bericht erwartet? Gewinn pro Aktie (EPS): Prognose im Bereich von 1,40 bis 1,43 US-Dollar, was einem Rückgang von etwa 15 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Es ist jedoch zu beachten, dass der Gewinn des Vorjahres einen einmaligen Gewinn aus der Veräußerung der Weather Company enthielt.

Umsatz: Erwartet werden etwa 14,4 Milliarden US-Dollar, ähnlich wie im Vorjahr.

Software-Segment: Erwartetes Wachstum von 7,5 % gegenüber dem Vorjahr.

Beratungssegment: Rückgang von 2,6 % gegenüber dem Vorjahr erwartet.

Technologie-Infrastruktur-Segment: Rückgang von 10,2 % gegenüber dem Vorjahr prognostiziert.

Umsatzaufteilung: Der Softwarebereich wird voraussichtlich 44 % zum Umsatz beitragen, gefolgt von der Beratung mit 35 % und der Infrastruktur mit 19 %. Wie hat das Unternehmen auf frühere Veröffentlichungen reagiert? In 60 % der Gewinnveröffentlichungen der letzten fünf Jahre hat der Aktienkurs von IBM positiv reagiert.

Die mittlere positive Rendite nach Gewinnbekanntgaben lag bei 4,8 %.

Der maximale Tagesgewinn nach Veröffentlichung eines Finanzberichts erreichte bis zu 13 %.

Historische Daten deuten darauf hin, dass IBM in Zeiten der Marktinstabilität in der Regel widerstandsfähig ist, wie die Jahre 2000, 2008 und 2020 zeigen. Das Unternehmen hat in letzter Zeit kein nennenswertes Umsatzwachstum verzeichnet. Es ist auch anzumerken, dass das erste Quartal in der Regel eine schwächere Performance aufweist als die folgenden Quartale. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Was ist zu beachten? Ein wichtiger Schwerpunkt des Finanzberichts wird sein, ob IBM die Erwartungen der Analysten übertrifft, insbesondere im Softwarebereich, der als Hauptwachstumstreiber prognostiziert wird. Die Anleger werden auch die Kommentare des Managements zur KI-Strategie und zu den möglichen Auswirkungen von Zöllen auf die Geschäftstätigkeit von IBM genau beobachten. Angesichts seiner stabilen Basis, der erheblichen Einnahmen aus Software und Beratung sowie seiner starken Präsenz bei Fortune-500-Unternehmenskunden wird IBM von einigen als „sicherer Hafen" im aktuellen volatilen Marktumfeld angesehen, was bei positiven Ergebnissen zu positiven Reaktionen führen könnte. Die Aktien des Unternehmens haben sich zuletzt besser entwickelt als die Nasdaq 100 (US100) Index-Futures. Die IBM-Aktie notiert etwa 7-8 % unter ihren jüngsten lokalen Höchstständen und bleibt über dem Niveau vor der Veröffentlichung der Ergebnisse für das vierte Quartal 2024, die die Erwartungen deutlich übertroffen hatten. Quelle: xStation5 von XTB

