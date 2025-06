Infineon Aktie: Konzern baut Präsenz auf dem indischen Markt aus 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 05.06.2025

AKTIE IM FOKUS: Infineon

Infineon WKN: 623100 | ISIN:  DE0006231004 | Ticker: IFX

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

Short Cut: 

Der KI-Boom wird das Gesch√§ft der Chipkonzerne zuk√ľnftig bestimmen. Es gilt hier aber eine hohe Innovations- und Investitionsbereitschaft zu zeigen. Infineon hat alle Chancen in diesem Markt eine relevante Position einzunehmen.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 35,35 EUR Marktkapitalisierung 57937 Mrd. EUR Umsatz 2024 14,96 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 54,73 % KGV 2025* 37,88 4 Wochen Performance + 2,23 % Bewertung stark unterbewertet Div. Rendite 2025*  0,99 % Branche Halbleiterindustrie

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft baut der Konzern seine Pr√§senz auf dem indischen Markt aus. Das hat Infineon vor einigen Tagen mitgeteilt. Das Unternehmen wird mit einem indischen Deep-Tech-Start-up bei der Entwicklung seiner neuesten Generation von unbemannten Luftfahrzeugen zusammenarbeiten, die auf die Hochleistungsbauteile von Infineon setzen. Geplant ist, die Chips in Drohnen zu verbauen, die ein verbessertes W√§rmemanagement, eine h√∂here Energieeffizienz und eine l√§ngere Flugzeit bieten. Die Drohnen sind f√ľr den Einsatz in der Landwirtschaft bis hin zur Logistik geeignet.¬†Mit der Zusammenarbeit will der Konzern seine Pr√§senz im wichtigen Markt Indien ausbauen. Beide Partner sehen in der Kooperation neue Wachstumschancen.

Profitieren k√∂nnte Infineon auch vom Wachstumsmarkt KI. Hier werden zuk√ľnftig Leistungschips ben√∂tigt. Damit kann der Konzern zum einen die Abh√§ngigkeit von den traditionellen Abnehmern, wie die Automobilindustrie reduzieren, zum anderen weitere Gesch√§ftsfelder auf- und ausbauen. Zwar kann sich die Automobilindustrie in diesem Jahr wahrscheinlich etwas erholen, die Musik wird aber zuk√ľnftig an den KI-Abnehmerbranchen spielen.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Der Anteilsschein ist von August bis Dezember √ľbergeordnet seitw√§rts gelaufen. Auf der Oberseite war im Juni der Bereich der 32,50 / 33,00 EUR das Ende der Bewegung, auf der Unterseite hat die 28 EUR-Marke im Zuge von R√ľcksetzern gehalten.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie im Januar versuchte nach Norden auszubrechen, aber nicht wirklich weiterkam. Zwar wurden die R√ľcksetzer im Januar immer wieder zur√ľckgekauft, die nachfolgenden Erholungen hatten aber kaum Substanz. Erst Anfang Februar konnte sich die Aktie dynamisch aufw√§rtsschieben. Es ging bis an und √ľber die 39 EUR-Marke. Schw√§che hat sich bereits Ende Februar eingestellt, die sich in den folgenden Handelswochen noch verst√§rkt hat. Das Papier gab bis Anfang April kontinuierlich nach. Erst im Bereich der 23,62 EUR hat der Anteilsschein einen Boden gefunden und konnte sich wieder in Richtung der 30 EUR aufw√§rtsschieben. Es stellte sich Ende April zwar ein R√ľcksetzer ein, dieser wurde aber zeitnah zur√ľckgekauft. Ab Anfang Mai legten die Notierungen wieder zu, die Aktie konnte sich √ľber die 33 EUR-Marke schieben und sich √ľber dieser Marke etablieren. Nach einer l√§ngeren Konsolidierung konnte sich das Wertpapier mit einem GAP up √ľber die 35 EUR-Marke schieben und von hier aus weiter aufw√§rtslaufen. Teile der zwischenzeitlichen Gewinne wurden in den letzten Handelstagen abgegeben.

Durch den Move √ľber die¬†SMA200 (aktuell bei 32,12 EUR) ist das Chartbild wieder bullisch eingef√§rbt. Im Tageschart ist gut erkennbar, dass sich die Aktie in den letzten Handelstagen mehrfach an der SMA20 (aktuell bei 35,07 EUR) stabilisieren und von hier aus aufw√§rtslaufen konnte. Der letzte R√ľcksetzer konnte sich im Dunstkreis der SMA20¬†stabilisieren und erholen.

Wesentlich wird sein, dass sich die Aktie per Tagesschluss √ľber der SMA20 halten kann. Weiterhin wichtig ist, dass sich das Papier nachfolgend wieder von der SMA20 l√∂sen und nach Norden laufen kann. Je dynamischer das abgebildet wird, desto belastbarer kann die Aufw√§rtsbewegung interpretiert werden.¬†

Sollte die SMA20¬†per Tagesschluss aufgegeben werden, so sollte die Aktie versuchen, sich im Dunstkreis dieser Linie zu etablieren. Geht der Kontakt verloren, so w√ľrde sich das Tageschart eintr√ľben. Weitere Abgaben w√§ren denkbar, die bis in den Bereich der SMA200 /¬†SMA50 (aktuell bei 31,68 EUR) ausdehnen k√∂nnten. Wird die SMA200 angelaufen, so sollte der Anteilsschein sp√§testens hier einen Richtungswechsel abbilden, um den bullischen Grundton im Chart nicht in Frage zu stellen.

Einschätzung Tageschart, Prognose:  bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Die Aktie hat Perspektiven auf der Oberseite, solange sie sich per Tagesschluss √ľber der SMA20 halten kann. Wird diese Linie per Tagesschluss aufgegeben, so w√ľrde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass sich die Abgaben weiter in Richtung der SMA200 fortsetzen k√∂nnten.¬†

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Betrachtung im 4h Chart:

Das Papier konnte sich zu Jahresbeginn √ľber die¬†SMA200 (aktuell bei 32,02 EUR) schieben und sich im Rahmen der R√ľcksetzer in den folgenden Handelswochen immer wieder an dieser Durchschnittslinie stabilisieren und erholen. Ende M√§rz wurde die¬†SMA200 aber im Zuge von Schw√§che verbindlich aufgegeben. Nachdem die Aktie das Jahrestief formatiert hat, stellte sich eine Erholung ein, die zun√§chst zur√ľck √ľber die SMA20 (aktuell bei 36,03 EUR) und nachfolgend auch √ľber die SMA50 (aktuell bei 35,20 EUR) ging. Das Wertpapier konnte nachfolgend im Dunstkreis der¬†SMA20 weiter aufw√§rtslaufen und sich mit einem GAP up √ľber die¬†SMA200 schieben und etablieren. Nachfolgend ging es √ľbergeordnet an der SMA20 seitw√§rts weiter. Die R√ľcksetzer unter die SMA50 wurden zeitnah zur√ľckgekauft, was aus dem Chart auch gut herausgelesen werden kann. Im Rahmen der moderaten Schw√§che hat die Aktie in den letzten Handelstagen an die SMA50 zur√ľckgesetzt.

Noch hat das Papier alle Chance wieder aufw√§rts in Richtung der 40 EUR-Marke zu laufen. Voraussetzung daf√ľr ist, dass sich die Aktie zeitnah √ľber die SMA20¬†schieben und etablieren kann. Stellen sich diese Kurmuster ein, so k√∂nnte die Aktie die Aufw√§rtsbewegung weiter fortsetzen.

Gelingt der Move aber nicht, so k√∂nnten sich die Schw√§che ausdehnen und bis an die SMA200¬†laufen. Die Relevanz dieser Durchschnittslinie l√§sst sich aus dem Chart gut herauslesen. Sollte das Wertpapier es nicht schaffen, sich im Dunstkreis dieser Durchschnittslinie zu erholen und diese Linie als Support aufgeben, so w√ľrde sich das Chartbild entsprechend b√§risch eintr√ľben. Weitere Abgaben in Richtung des Jahrestiefs w√§ren denkbar und m√∂glich.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bullisch / neutral

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Auf dieser Zeitebene muss sich die Aktie √ľber der SMA20¬†/ SMA50 schieben und etablieren. Gelingt dies, so k√∂nnte es in Richtung neuer Hochs gehen. Wird die SMA50¬†aufgegeben, so k√∂nnte sich weitere Schw√§che einstellen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Widerstände

36,00

36,03

36,51 (GAP)

39,42

40,27

Unterst√ľtzungen

35,36

35,20

35,07

34,90

32,12

32,02

31,84 (GAP)

31,54

Quelle: xStation5 von XTB

 

