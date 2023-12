Inflationsaussichten: Was in den kommenden Monaten zu erwarten ist 🔎

Im letzten Monat dieses Jahres werden die Zuw√§chse an den globalen M√§rkten durch Spekulationen √ľber bevorstehende Zinssenkungen und sinkende Inflation angetrieben. Besonders wichtig sind hier Daten aus den USA, die die √ľbrigen M√§rkte antreiben und in gewissem Ma√üe die Politik anderer Zentralbanken diktieren. Das letzte Treffen der Fed wurde von den M√§rkten au√üergew√∂hnlich taubenhaft aufgenommen und war ein Katalysator f√ľr die Zuw√§chse. Die Indizes notieren rund um oder √ľber historischen H√∂chstst√§nden, alles in der Hoffnung auf die ersten Zinssenkungen der Fed bereits im M√§rz, und sicherlich vor der Mitte des n√§chsten Jahres. Die neuen Prognosen deuteten auf insgesamt 75 Basispunkte an Zinssenkungen im Jahr 2024 hin. Damit jedoch die Erz√§hlung der Fed aufrechterhalten werden kann, muss die Inflation in den USA ihren aktuellen Abw√§rtstrend fortsetzen. Schauen wir uns einige Charts an, um mehr √ľber die m√∂gliche Richtung in den kommenden Monaten zu erfahren.

Der heute ver√∂ffentlichte PCE-Inflationsbericht aus den USA best√§tigte den anhaltenden Abw√§rtstrend. Die Gesamtpreise stiegen im letzten Monat nur um 2,6% im Vergleich zum Vorjahr, was gleichzeitig sehr nahe am historischen Durchschnitt der letzten Dekade liegt. Es ist wichtig zu beachten, dass der Personal Consumption Expenditures (PCE)-Index ein bevorzugtes Ma√ü f√ľr die Inflation durch die Fed ist. Daher sollte sein st√§rker als erwarteter R√ľckgang das Szenario einer lockeren Geldpolitik unterst√ľtzen.

 

In der Zeit von 2021 bis 2022 ist die Inflation r√ľckl√§ufig, und bisher ist der Fortschritt wirklich deutlich erkennbar. Allerdings k√∂nnte eine Verringerung des Lohnwachstums von 4,0% auf etwa 2,0% historisch gesehen bereits viel schwieriger zu erreichen sein, insbesondere in einem so kurzen Zeitraum.

 

Die annualisierte Inflation basierend auf den Preisänderungen der letzten 3 Monate deutet ebenfalls auf eine potenziell positive Richtung hin. Die monatlichen Veränderungen zeigen zufriedenstellende Dynamiken. Obwohl es immer noch höhere Werte aufgrund des Basiseffekts und anderer Faktoren gibt, ist die Richtung klar erkennbar.

Die obenstehende Grafik erm√∂glicht es uns zu analysieren, wie sich die j√§hrlichen Inflationswerte entwickeln w√ľrden, unter der Annahme konstanter monatlicher Ver√§nderungen. Hier w√ľrde, bei Annahme eines historischen Durchschnitts von etwa 0,23% (gr√ľner Verlauf), die Inflation im Jahr 2024 weiterhin einen abw√§rtsgerichteten Trend beibehalten. Die Ausnahme k√∂nnte der Anfang dieses Jahres sein, wenn aufgrund des Basiseffekts leicht h√∂here Werte zu sehen sein k√∂nnten.

Die Daten zeigen, dass sich die US-Wirtschaft derzeit in die richtige Richtung bewegt und sich allm√§hlich abk√ľhlen sollte. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass wir uns immer noch in einem Umfeld hoher Zinss√§tze befinden, und ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft k√∂nnten 2024 sichtbar werden.

Quellen: xStation5 von XTB

