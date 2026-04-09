Intel Aktie explodiert: Terafab-Deal mit Elon Musk als Turnaround-Signal – Jetzt einsteigen?

Intel Aktie: Der Chipriese wird Foundry-Partner von Elon Musks 25-Milliarden-Dollar-Projekt Terafab. Aktien News zeigen einen Kurssprung von über 10 Prozent. Was steckt dahinter und lohnt sich jetzt der Einstieg?

Am 7. April 2026 hat Intel einen Deal verkündet, der die Chip-Welt aufhorchen lässt. Das Unternehmen wird primärer Foundry-Partner von Terafab, dem gemeinsamen KI-Chip-Megaprojekt von SpaceX, Tesla und xAI. Für Intel-Chef Lip-Bu Tan ist es der bisher wichtigste Kunde seit der strategischen Neuausrichtung zum Auftragsfertiger. Die Intel Aktie reagierte mit einem Kurssprung von rund 10 Prozent.

► Intel WKN: 855681 | ISIN: US4581401001 | Ticker: INTC.US

geschrieben von Jeremy Krings

⚡ Key Takeaways

🤝 Intel Aktie mit Mega-Katalysator: Intel wird Foundry-Partner von Elon Musks Terafab-Projekt mit SpaceX, Tesla und xAI. Ziel: 1 Terawatt KI-Rechenleistung pro Jahr produzieren.

📈 Kurs explodiert: Die Intel Aktie legte nach der Ankündigung rund 10 Prozent zu und notiert damit auf dem höchsten Stand seit Jahren.

🔧 18A-Knoten im Zentrum: Intel bringt seinen fortschrittlichsten Fertigungsprozess ein, den 18A-Node, der ausschließlich in den USA produziert wird.

📊 Intel Aktie: Was steckt hinter dem Terafab-Deal?

Terafab ist das ambitionierteste Chip-Projekt, das je in den USA geplant wurde. Ein 25 Milliarden Dollar schweres Joint Venture zwischen Tesla, SpaceX und xAI mit dem Ziel, KI-Chips, Speicher und fortschrittliche Packaging-Technologien unter einem Dach zu vereinen. Standort: Austin, Texas.

Intels Rolle ist klar definiert: Das Unternehmen stellt seinen 18A-Prozessknoten zur Verfügung, die fortschrittlichste Chip-Fertigungstechnologie, die komplett innerhalb der USA produziert wird. CEO Lip-Bu Tan kommentierte: „Unsere Fähigkeit, hochleistungsfähige Chips im großen Maßstab zu designen, zu fertigen und zu verpacken, wird Terafabs Ziel beschleunigen."

80 Prozent der Rechenleistung sollen für SpaceX-basierte KI-Satelliten genutzt werden, 20 Prozent für bodengebundene Anwendungen.

🌍 Intel Aktie: Warum dieser Deal so wichtig ist

Intel kämpft seit Jahren um externe Kunden für sein Foundry-Geschäft. Das war die größte Schwäche des Unternehmens bei seiner Transformation. Terafab löst dieses Problem mit einem Schlag:

Zum einen liefert Elon Musks Ökosystem garantierte Nachfrage in enormem Umfang. Zum anderen ist der Marketingeffekt riesig: Wenn der bekannteste Tech-Unternehmer der Welt Intel als Partner wählt, sendet das ein Signal an alle anderen potenziellen Kunden. Quartalszahlen stehen am 23. April an. Wenn Intel dort auch operativ liefert, könnte das den nächsten Kursschub auslösen.

💰 Aktien News: Intel Aktie jetzt kaufen?

👉 Kurzfristig:

Kurssprung von 10 Prozent bereits eingepreist, kurzfristiger Rücksetzer möglich

Terafab-Details bleiben vage, Morgan Stanley warnt: erste Chips frühestens Mitte 2028

Quartalszahlen am 23. April als nächster großer Katalysator

👉 Langfristig:

Intel hat seit Jahresbeginn bereits rund 32 Prozent zugelegt, der Turnaround ist real

CHIPS Act liefert Milliarden-Subventionen für US-Fertigung

Terafab als Ankerinvestor könnte weitere externe Kunden anziehen

18A-Prozessknoten als einzige Hochleistungsfertigung komplett in US-Hand

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🧾 Fazit: Intel Aktie mit neuem Momentum

Die aktuellen Aktien News rund um Intel sind so stark wie seit Jahren nicht mehr. Der Terafab-Deal mit Elon Musks Unternehmen löst das zentrale Problem des Intel-Foundry-Geschäfts: fehlende Anker-Kunden. Die Aktie hat seit Jahresbeginn bereits stark zugelegt, der kurzfristige Rücksetzer nach dem Kurssprung ist möglich. Wer langfristig denkt und an Intels Foundry-Strategie glaubt, findet hier eine der interessantesten Turnaround-Storys im gesamten US-Tech-Sektor.

Intel Aktie Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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