Börse Aktuell: IREN Limited Prognose und Investment-Offensive IREN Limited, ein Unternehmen im Rechenzentrumssektor mit 100 % erneuerbarer Energie, beschleunigt den Ausbau seiner KI-Cloud-Plattform. Dazu investiert das Unternehmen 670 Millionen USD in den Kauf neuester NVIDIA- und AMD-Grafikprozessoren (GPUs). Durch diese Investition wird die Rechenleistung fast verdoppelt – von aktuell 8.500 GPUs auf bis zu 10.900 Einheiten bis Jahresende. Damit stärkt IREN Limited seine Position als ein führender Anbieter von Cloud-Infrastruktur im Bereich Künstliche Intelligenz. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ►IREN Limited Aktie | WKN: A3C7R6 | ISIN: AU0000185993 | Ticker: IREN Modernste Infrastruktur für KI-Wachstum Die erworbenen GPUs, darunter NVIDIA Blackwell B200, B300 und GB300, werden im hochmodernen Rechenzentrum in Prince George, Kanada, installiert. Die Anlage verfügt über 50 MW Kapazität und kann auf mehr als 20.000 GPUs erweitert werden. Mit der Einführung von Flüssigkühlung erhöht sich zudem die Energieeffizienz und Skalierbarkeit. Strategische Partnerschaft mit NVIDIA Im August 2025 erhielt IREN den Preferred Partner Status von NVIDIA, was direkten Zugang zu neuesten Technologien und günstigen Einkaufskonditionen sichert. Diese Partnerschaft beschleunigt die Entwicklung von KI-Diensten und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit von IREN. IREN Limited Prognose: Rekordergebnisse und starkes Wachstum Die Finanzzahlen 2025 zeigen Rekordwerte: Umsatz: 501 Mio. USD

Nettogewinn: 86,9 Mio. USD

EBITDA: 278,2 Mio. USD Für die kommenden Jahre prognostiziert IREN Limited, dass allein die AI-Cloud-Services jährlich 200 bis 250 Mio. USD generieren werden. Diese starke IREN Limited Prognose belegt, dass das Unternehmen vom globalen KI-Boom profitiert. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Börse Aktuell: IREN-Aktie im Aufwärtstrend Die Börse reagierte positiv: Nach der Investitionsankündigung stieg die IREN-Aktie um über 7 % und überschritt die Marke von 40 USD pro Anteilsschein. Anleger sehen in der Kombination aus erneuerbarer Energie, KI-Infrastruktur und NVIDIA-Partnerschaft eine starke Basis für nachhaltiges Wachstum. Fazit Mit milliardenschweren Investitionen, modernster Infrastruktur und einer klaren Strategie ist IREN Limited hervorragend aufgestellt. Die aktuelle Börsenentwicklung bestätigt das Vertrauen der Anleger – und die IREN Limited Prognose signalisiert dynamisches Wachstum in einem zukunftsträchtigen Markt. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden:

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.