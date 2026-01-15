JP Morgan Prognose & Goldman Sachs Prognose: Quartalszahlen, Dividenden und Marktreaktion

Das Wichtigste in Kürze Morgan Stanley überzeugt operativ

Goldman Sachs mit starkem Gewinn, aber schwächerem Umsatz

Kosten & Dividenden im Fokus für die Prognosen

Zwei Schwergewichte im Investmentbanking haben ihre Quartalszahlen heute noch vor dem Start der US-Börsensitzung veröffentlicht. Im Pre-Market-Handel gerät die Goldman-Sachs-Aktie leicht unter Druck und verliert rund 1,5%. Morgan Stanley startet zunächst mit einem Plus von über 1%, kann die Gewinne im weiteren Verlauf jedoch nicht halten. Damit rücken sowohl die JP Morgan Prognose als auch die Goldman Sachs Prognose stärker in den Fokus, da Anleger nach klaren Signalen für die Entwicklung des Bankensektors in den kommenden Quartalen suchen. Morgan Stanley: Ergebnis über Erwartungen, Dividende stabil Morgan Stanley übertraf die Markterwartungen sowohl beim Gewinn je Aktie (EPS) als auch beim Umsatz: EPS: 2,68 USD (Erwartung: 2,41 USD)

Umsatz: 17,9 Mrd. USD (Erwartung: 17,7 Mrd. USD)

Nettogewinn: 4,4 Mrd. USD Die Zahlen deuten auf steigende Umsätze im Vergleich zu den Vorquartalen hin, während der Gewinn leicht zurückging. Besonders stark präsentierten sich die Bereiche Trading sowie Capital Management. Der Vorstand bestätigte zudem eine Quartalsdividende von 1 USD je Aktie, unverändert gegenüber den letzten beiden Ausschüttungen. MS.US im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Goldman Sachs: Starke Gewinn-Überraschung, Umsatz unter Prognose Goldman Sachs lieferte eine deutliche positive Überraschung beim Gewinn, während die Umsätze hinter den Erwartungen zurückblieben: EPS: 14,0 USD (Erwartung: 11,6 USD)

Umsatz: 13,45 Mrd. USD (Erwartung: 14,5 Mrd. USD) Der Gewinn je Aktie stieg damit im Quartalsvergleich um rund 15%, während der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um etwa 10% zurückging. Besonders positiv entwickelten sich die Erlöse aus Asset Management und Advisory Services: Beide Segmente verzeichneten ein Wachstum von 25% im Jahresvergleich. Belastend wirkt hingegen der Kostenanstieg: Die operativen Kosten legten im Q4 um 18% im Jahresvergleich zu. Zusätzlich erhöhte Goldman Sachs die Dividende von 4,0 USD auf 4,5 USD je Aktie. Diese Entwicklung spielt eine wichtige Rolle für die Goldman Sachs Prognose, da steigende Kosten mittelfristig die Profitabilität beeinflussen könnten. GS.US im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit: Was bedeuten die Zahlen für JP Morgan Prognose und Goldman Sachs Prognose? Die Ergebnisse zeigen ein gemischtes Bild: Während Morgan Stanley solide liefert und Stabilität bei der Dividende signalisiert, überzeugt Goldman Sachs beim Gewinn, enttäuscht jedoch beim Umsatz und kämpft mit steigenden Kosten. Vor diesem Hintergrund bleiben sowohl die JP Morgan Prognose als auch die Goldman Sachs Prognose entscheidend für die Einschätzung, ob sich der Investmentbanking-Sektor in den kommenden Quartalen weiter stabilisieren kann. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!

